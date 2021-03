Don Johnson katkaisi rahahanat tyttäreltään – kolme viikkoa myöhemmin hän koki elämänsä yllätyksen

Näyttelijätähti Don Johnson muistelee, miten hänen tyttärestään Dakota Johnsonista tuli Hollywood-tähti.

Näyttelijä Don Johnson, 71, paljastaa tuoreessa haastattelussa sulkeneensa aikoinaan rahahanat kokonaan tyttäreltään Dakota Johnsonilta, 31.

People-lehden mukaan Johnson muisteli vanhimman tyttärensä kanssa käymäänsä keskustelua Late Night with Seth Meyers -ohjelmassa. Viiden lapsen isä paljasti noudattavansa jokaisen lapsensa kohdalla yhtä ehdotonta sääntöä.

– Meillä on perheessä sellainen sääntö, että jos pysyt koulussa, saat myös rahaa. Jos jatkat opiskelua lukion jälkeen, maksamme kulut, Johnson kuvaili ohjelmassa.

Dakota Johnsonin tulevaisuudensuunnitelmat ovat aina olleet selvät.­

Niin Johnson keskusteli myös Dakotan kanssa tämän tulevaisuudesta.

– Kun hänen lukionsa oli loppupuolella, menin hänen luokseen ja kysyin, haluaisiko hän käydä tutustumassa yliopistoihin. Hän sanoi että ei tarvitse, että en ole menossa yliopistoon, Johnson muistelee.

– Totesin että asia selvä, mutta tiedät varmaan mitä se tarkoittaa. Et saa enää rahaa, Johnson kertoo.

Isä huolestui heti tyttärensä pärjäämisestä.

– Hän sanoi vain, että älä huolestu, eikä suostunut kertomaan enempää, Johnson kertoo.

Don Johnson on itsekin tunnettu näyttelijä ja muusikko.­

Kolme viikkoa myöhemmin Johnson sai elämänsä yllätyksen, kun Dakota paljasti päässeensä näyttelemään The Social Network -elokuvaan.

– Ja loppu onkin, jos voin sanoa, elokuvahistoriaa, ylpeä isä hehkuttaa.

Nyt 31-vuotias Dakota on menestynyt näyttelijä, joka on tähdittänyt useita Hollywood-elokuvia. Isän ja tyttären välit ovat erittäin lämpimät.

– Hän ei soittele minulle kysyäkseen neuvoja. Hän soittaa minulle sanoakseen, että voi kun hän haluaisi nähdä minua, mutta hänellä on kolmet kuvaukset päällekkäin, Johnson naureskelee.

Fifty Shades of Grey -elokuvan päätähdet Dakota Johnson ja Jamie Dornan punaisella matolla vuonna 2015.­

Näytteleminen kulkee Dakota Johnsonilla verenperintönä, sillä isä Don Johnson on tähdittänyt suosittua Miami Vice -sarjaa, ja hänen äitinsä on tunnettu näyttelijä Melanie Griffith. Myös Dakotan isoäiti on näyttelijä, Alfred Hitchcockin legendaarisesta Linnut-elokuvasta (1963) muistettu Tippi Hedren.

Johnson esitti vuonna 2010 ilmestyneessä The Social Network -elokuvassa Justin Timberlaken esittämän Sean Parkerin yhden yön juttua.

Dakota teki suuren läpimurtonsa eroottisessa Fifty Shades of Grey -elokuvasarjassa, jossa hänen roolihahmonsa Anastasia Steele rakastui salaperäiseen miljonääriin. Dakota on näytellyt elokuvasarjan kolmessa osassa vuosina 2015–2018.