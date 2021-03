”Kajaanin kauneimpana taksikuskina” tunnettu Kati, 28, rakastui ja taltioi elämänsä televisioon – yllättävä uutinen oli muuttaa yhteisen arjen painajaiseksi

Kajaanin kauneimmaksi taksikuskiksi ylistetyn Kati Korhosen ja hänen puolisonsa matkaa kohti yhteistä kotia seurataan Ylen Muuttopäiväkirjat-ohjelman uudella kaudella.

”Kajaanin kauneimpana taksikuskina” tunnettu Kati Korhonen, 28, tapasi puolisonsa Lassi Viljasen Instagramissa alkuvuodesta 2019. Korhosen hetken mielijohteesta laittama viesti johti pian siihen, että kaksikko alkoi seurustella ja vain vuotta myöhemmin he asuivat jo saman katon alla.

Nyt kaksikon yhteistä taivalta päästään seuraamaan Ylen Muuttopäiväkirjat-ohjelman uudella kaudella. Sarjassa seurataan puolen vuoden ajan neljää nuorta ja yhteen muuttavaa pariskuntaa.

Korhonen ja Viljanen tutustuivat sosiaalisessa mediassa keväällä 2019.­

Ohjelman kuvausten aikoihin Viljanen, 28, ja Korhonen ovat juuri muuttaneet yhteiseen kotiin Lempäälään ja pari viettää uudessa rivitalossa aikaa yhdessä hassutellen. Viljanen pyrkii olemaan aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa ja kuvaa yhdessä Korhosen kanssa humoristisia videoita, joiden Lassi toivoo herättävän kiinnostusta hänen musiikkiuraansa kohtaan.

Korhonen on miehensä uskollinen tukija, joka jaksaa olla aina positiivinen ja kannustava. Ohjelmaa kuvatessa Korhonen on parhaillaan aiennetulla vanhempainvapaalla, sillä pari odottaa jännittyneenä esikoistaan, jonka on määrä syntyä muutaman kuukauden päästä.

Kati Korhosen ja Lassi Viljasen arkeen kurkistetaan Ylen Muuttopäiväkirjat-ohjelmassa.­

Korhosen raskaus on sujunut ongelmitta, mutta eräänä päivänä maailma musertuu. Korhonen kokee vakavan komplikaation ja lapsi on vaarassa kuolla. Huoleton ja hilpeä yhteiselo muuttuu kuin veitsellä leikaten huoleksi ja peloksi tulevasta, Yle kertoo ohjelmasta kertovassa tiedotteessaan.

Korhonen oli Kajaanissa asuessaan pikkukaupungissa varsin tunnettu kasvo, joka sai paljon huomiota osakseen. Korhonen kertoi IS:lle vuonna 2019 antamassaan haastattelussa, että Tampereen seudulla huomio on hienovaraisempaa.

– Siellä se korostui. Pirkanmaalla saa olla enemmän rauhassa, eivätkä miehetkään häiriköi enää samalla lailla, Korhonen totesi Ilta-Sanomille.

Muuttopäiväkirjat Yle Areenassa 19.4. ja Yle TV2:ssa 19.4. alkaen kaksi jaksoa ma–pe klo 20.00 alkaen.