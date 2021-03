Kotiliesi: Meteorologi Anniina Valtonen, 31, löysi miehensä jo 15 vuotta sitten – ystäviltä heti tyly ilmoitus

Meteorologi Anniina Valtonen kertoo Kotiliesi-lehdessä, miten hän tapasi puolisonsa.

Televisiosta tuttu meteorologi Anniina Valtonen, 31, kertoo tuoreessa Kotiliesi-lehden haastattelussa uransa haasteista ja käännekohdista. Hän myös paljastaa lehdelle, miten hän tapasi nykyisen puolisonsa. Vuonna 2017 avioitunut pari on ollut yhdessä jo 15 vuotta.

Kotiliesi-lehden mukaan pari alkoi seurustella lukion ensimmäisellä luokalla. He tutustuivat, kun nuorukaisen perhe muutti vastapäätä sijainneeseen taloon ja kaksikko kulki koulumatkat yhdessä.

Lähipiiri ei aluksi uskonut rakastuneiden nuorten suhteeseen.

– Olemme täysin erilaisia, Valtonen kertoo Kotiliesi-lehdessä.

– Ystävät ilmoittivat tuolloin välittömästi, että emme ole yhdessä kuukautta pidempään. Isänikin kutsui meitä päivänsäteeksi ja menninkäiseksi, mutta tässä sitä ollaan.

Meteorologi kertoo haastattelussa rentoutuvansa työpäivän jälkeen puolisonsa seurassa ja nauttivansa kotona olemisesta rakkaansa kanssa.

Anniina Valtonen on töissä Yleisradiolla.­

Anniina Valtonen ei ole tuonut puolisoaan julkisuuteen, ja haastatteluissa hän keskittyy erityisesti uraansa. Valtosesta tuli jo 22-vuotiaana lukuisten suomalaisten tuntema televisiokasvo sekä Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

Urallaan hän joutunut kokemaan niin ulkonäkönsä arvostelemista kuin asiantuntijuutensa kyseenalaistamista. Valtonen totesi IS:n haastattelussa viime kesänä haluavansa rikkoa niitä stereotypioita, joita ihmisillä eri alojen asiantuntijoista on. Hän suosii työssään värikkäitä vaatteita, koska niistä tulee hyvä mieli sekä Valtoselle itselleen että television katsojille.

Valtosen joutui joitakin vuosia sitten työskennellessään Nelosella ikävään tilanteeseen. Hän sai hän eräästä television katsojasta itselleen niin innokkaan fanin, että kyseinen henkilön käytös heijastui poikkeuksellisella tavalla Valtosen arkeen ja elämään.

– Mulla oli tuolloin stalkkeri, joka jäi turvakameroista kiinni. Hän tuli aina mua työpaikalle vastaan ja lähti seuraamaan minua. Kuljin pitkään töihin taksilla, sillä emme tienneet kuinka kauan ja kuinka pitkälle kotimatkoilla hän oli minua seurannut. Jaoimme hänen kuvaansa naapurustossamme, jotta he tietäisivät ottaa tarvittaessa poliisiin yhteyttä. Se vaikutti mun elämään niin paljon, etten uskaltanut edes yksin ulkoiluttaa koiraani, Valtonen paljasti.

– Mulle on kaikki palaute yleisesti ottaen okei, ja tervetullutta. Niiden avulla voi parhaassa tapauksessa kehittää itseään, vaikka luenkin niitä valikoidusti. Mutta sitten kun tullaan niin lähelle, että se vaikuttaa omaan arkeeni, se on liikaa. Pyrin myös suojelemaan perhettäni ja ystäviäni siltä, koska he eivät ole valinneet tätä työtä. Ei heidän silloin tule myöskään saada siitä osakseen.