Kommentti: Aki Manninen antoi sovinismille kasvot ja osoitti, että tasa-arvo on monelle valkoiselle heteromiehelle edelleen vieras käsite

Aki Mannisen kommenteista alkanut keskustelu on saanut niin suuret mittasuhteet, että se on haudannut alleen itse ongelman, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Hyvinvointivalmentaja Aki Manninen on ollut yksi viime päivien puhutuimmista suomalaisista ja syystä. Manninen onnistui lauantai-iltana käynnistämään kauan kaivatun yhteiskunnallisen keskustelun lauottuaan sovinistisia kommentteja televisiossa parhaaseen katseluaikaan.

Siinä missä suurin osa katsojista on jyrkästi tuominnut sekä Mannisen mielipiteet että niiden saaman laajan mediahuomion, on miehelle löytynyt myös puolustajansa. Myös Manninen itse on sittemmin asettunut puolustuskannalle.

Manninen ei omien sanojensa mukaan ymmärrä, miksi hänen kommenteistaan nousi niin valtava kohu. Valitettavasti samaa voi sanoa myös monista muista Mannisen kanssa samaa väestöryhmää edustavista suomalaisista.

Viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä lusikkansa soppaan heitti Kimmo Vehviläinen. Vehviläinen totesi Instagramissa juontajaparinsa Alma Hätösen asettaneen hänelle miinan päivityksellään, jossa Hätönen kertoi oman kantansa tilanteeseen – tai lähinnä puolustautui syytöksiltä, joiden mukaan olisi ollut yksinomaan naispuolisen Hätösen tehtävä laittaa stoppi Mannisen misogynistisille puheille. Samaan hengenvetoon Vehviläinen kiirehti epäsuorasti toteamaan, ettei Manninen voi olla sovinisti, koska hänellä on vaimo.

”Olen eri mieltä siitä, että Aki Manninen olisi osa mitään valtarakennetta. Ritahan heilläkin kotona määrää kaiken. Ei Akilla ole mitään valtaa mihinkään. Selviytyjissäkin naiset junailivat hänet ulos. Akin elämässä naisilla on kaikki valta”, kuului Vehviläisen kommentti.

Tämä lausahdus kuulosti omaan korvaani yhtä käsittämättömältä kuin Mannisen televisiossa laukomat kommentit. Kuinka vieraantunut yhteiskunnasta täytyy olla ajatellessaan, ettei hyväosainen ja paljon julkisuutta osakseen saava valkoinen heteromies olisi osa valtarakenteita? En voinut olla ajattelematta, elämmekö Vehviläisen kanssa samassa todellisuudessa.

Eikä tässä vielä kaikki. Kuin kirsikkana kakun päälle Vehviläinen onnistui lisäksi tekemään Mannisesta kommentillaan uhrin, jonka elämässä naisilla on kaikki valta. Kaikki valta? Siksikö, että hänellä on kotona vaimo tai koska naiset äänestivät hänet ulos tosi-tv-ohjelmasta? Vehviläisen puolustuspuheenvuoro alleviivasi kaiken sen, mikä viime päivien keskustelussa on ollut pahasti pielessä.

Aki Manninen syytti heimonsa naisia putoamisestaan.­

Tavallaan olen Aki Manniselle kiitollinen. Olen kiitollinen siitä, että Mannisen ansiosta sovinismi on noussut jälleen yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Samaan aikaan en kuitenkaan voi olla ajattelematta, onko yhden ihmisen puheista alkanut kohu saanut jo niin suuret mittasuhteet, että se on haudannut alleen itse ongelman – naisvihan ja yhteiskuntamme misogynistiset valtarakenteet.

Juuri ne ongelmat, joiden olemassaolon Vehviläinen, Manninen sekä monet muut miehet ovat viime päivinä omilla puheillaan vahvistaneet.

Itseäni tilanteessa häiritsee ennen kaikkea se, että itse Mannisen kommenteista ja niiden ongelmallisuudesta on keskusteltu valitettavan vähän. Palstatilan ovat sen sijaan vieneet puolin ja toisin esitetyt kannanotot, julkinen välienselvittely sekä tappouhkaukset, joita sekä Manninen että monet muut asiaan liittyvät henkilöt ovat saaneet osakseen.

On toki yksinkertaisesti väärin, että kenenkään henkeä tai perhettä uhataan minkään varjolla. Siitä ei ole kysymystäkään.

Kaiken tämän lisäksi monet sosiaalisessa mediassa keskusteluun osallistuneet tahot ovat Mannisen varjolla pyrkineet kiillottamaan omaa sädekehäänsä ja hyötymään tilanteesta henkilökohtaisesti sen sijaan, että he aidosti ottaisivat kantaa itse ongelmaan ja sen perisyihin.

Tällainen toiminta on valitettavan läpinäkyvää ja se myös vie meitä kauemmas siitä, mistä meidän tulisi nyt aidosti keskustella.

Aki Manninen kertoi Selviytyjät Suomi Extrassa, ettei hän ymmärtänyt juonittelevan ”leidien kiiltokuvakerhon” päätöstä. Hän epäili, että hänen olisi pitänyt antaa heimonsa naisille enemmän huomiota, jotta he olisivat pitäneet hänet mukana pelissä.­

Ongelman ydin on nimittäin siinä, ettei Manninen itse tunnu edelleenkään ymmärtävän, mikä hänen kommenteissaan oli niin pahasti pielessä. Itse uskon vilpittömästi, ettei Manninen edelleenkään näe omia puheitaan ”leidien kiiltokuvakerhoista” ja ”huomionkipeistä naisista” sovinistisina. Ja tämä on juuri se ongelma, johon meidän tulisi tarttua.

Manninen antoi kommenteillaan sovinismille kasvot. Nyt olemme kuitenkin saavuttaneet sen pisteen, että Mannisen kommenttien ja niihin takertumisen sijaan voisimme siirtyä keskustelussa seuraavalle tasolle. Tällä hetkellä keskustelu aiheesta on henkilöitynyt Aki Manniseen, vaikka itse asia on paljon yhtä ihmistä ja hänen puheitaan suurempi.

Naisviha, seksismi, seksuaalinen häirintä, naisten heikompi taloudellinen asema ja työelämässä vallitseva epätasa-arvo ovat edelleen vuonna 2021 todellisia haasteita. Haasteita, joiden läsnäoloa yhteiskunnassa monet miehet eivät edelleenkään tunnusta.

Aki Mannisen tapaus on nimittäin osoittanut, että tasa-arvo on edelleen monelle valkoiselle heteromiehelle vieras käsite.