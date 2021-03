SK: Yle muokkasi kohudokumenttia saadakseen sille alemman ikärajan ja paremman lähetysajan – päätös menossa tutkintaan

K16-luokittelu antoi Ylelle mahdollisuuden näyttää elokuva televisiossa varhaisempaan kellonaikaan. K18-luokituksella sitä ei myöskään olisi voinut näyttää suoratoistopalvelu Areenassa.

Yleisradio muokkasi Lost Boys -dokumenttielokuvan ääniraitaa ja alensi oma-aloitteisesti sen ikärajan 18 ikävuodesta 16 ikävuoteen, kertoo Suomen Kuvalehti.

Suomessa ikärajavalvontaa tekevä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi) oli luokitellut huumeidenkäyttöä, seksiä ja väkivaltaa kuvaavan Lost Boysin ikärajaksi K18.

Tämä olisi tarkoittanut, että Yle ei olisi voinut näyttää elokuvaa televisiossa ennen kello 23:a eikä lisätä sitä katsottavaksi Yle Areena -palveluun. Kun Ylen omat luokittelijat, jotka ovat Kavin kouluttamia, luokittelivat Ylen version K-16-elokuvaksi, aikaisempi tv-esitys sekä Areenanäyttö onnistui.

Yleisradion tuottaja Erkko Lyytinen kertoo SK:lle, että elokuvan ääniraitaa on muokattu, mikä on Ylen tulkinnan mukaan merkittävästi lieventänyt elokuvan ahdistavuutta. Yleisradion versio on myös sekunnin lyhyempi kuin alkuperäinen versio elokuvasta.

– Otamme tämän uuden version ilman muuta uudelleenluokitteluun”, Kavin mediakasvatus ja kuvaohjelmat -yksikön päällikkö Leo Pekkala sanoo lehdelle.

Elokuvassa Jani, Antti ja Joonas lähtivät Kaakkois-Aasiaan juhlimaan Reindeerspotting – Pako joulumaasta (2010) -dokumentin menestystä. Heistä vain Joonas palasi takaisin.

Jani löydettiin menehtyneenä Phnom Penhin hämärältä kujalta Kambodzhasta heinäkuussa 2010. Antti puolestaan joutui sairaalaan epileptisen kohtauksen takia.

Lost Boys on Suomen kaikkien aikojen neljänneksi katsotuin dokumenttielokuva, joka on kerännyt elokuvateatterissa yli 74 000 katsojaa. Kahteen Jussi-palkintoon ehdolla oleva dokumentti kertoo ohjaaja Joonas Neuvosen paluusta Kaakkois-Aasiaan selvittämään, mitä Reindeerspottingin päähenkilölle ja hänen ystävälleen Janille oikein tapahtui.

Neuvosen raadollisen dokumentin kuvausmateriaalina on kaksi matkaa. Ensimmäisessä kaverukset viettävät loputtomia ja häpeämättömiä huume- ja seksijuhlia, joita Joonas kuvaa pienellä kameralla. Toisessa Joonas tekee yksin matkan tragedian tapahtumapaikalle etsiäkseen vastauksia.

Kavi on kommentoinut elokuvaa seuraavalla tavalla: ”Elokuvassa päihteiden käytöstä johtuvaa erittäin voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä. Dokumentaarisen materiaalin voimakkaampi vaikutus varsinkin alaikäiseen katsojaan tukee ahdistuskriteerin käyttöä.”