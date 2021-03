Sirpa Selänne paljastaa kasvatuskikkansa – näin hän kertoi 12-vuotiaille pojilleen intiimiasioista

Sirpa Selänteen mukaan on vanhempien vastuulla, että lapset oppivat jo varhain käytöstavat.

Sirpa Selänne julkaisi tiistaina Instagramissa joukon perhepotretteja ja kertoi niiden yhteydessä kasvatusmetodeistaan. Selänteellä on yhdessä puolisonsa, ex-jääkiekkoilija Teemu Selänteen kanssa kolme poikaa, Eemil, Eetu ja Leevi sekä kuopustytär Veera.

Sirpa Selänteen mukaan hän on aina kokenut suurena haasteena kasvattaa pojista kunnollisia ja rehellisiä ihmisiä. Hän on vastannut haasteeseen puhumalla kaikesta lapsilleen hyvin avoimesti.

– Meidän perheessä ei koskaan ole ollut mitään tabuja eli kaikesta on aina puhuttu suoraan. Kun pojat olivat vuorollaan noin 12-vuotiaita, koin todella tärkeäksi puhua heille tytöistä ja ihastumisesta, Selänne kertoo Instagramissa.

Selänne paljastaa, että hän keksi oivan tavan saada teini-ikää lähestyvät pojat kuuntelemaan kiltisti äitinsä opetuksia, vaikka ne tuntuivatkin joskus noloilta.

– Kerroin usein automatkoilla (pojat eivät päässeet karkuun nolostuessaan aiheesta) siitä, kuinka tyttöjä kohdellaan ja arvostetaan, ja tehdään vain asioita, mistä yhdessä sovitaan. Puhuin myös intiimeistä asioista ja siihen liittyvistä säännöistä eli ketään ei saa koskaan pakottaa mihinkään, mihin toinen ei halua.

Selänteen mukaan vanhemmilla on asiassa suuri vastuu ja heidän tehtävänsä on opettaa lapsilleen intiimin kanssakäymisen ja seurustelun rajat ja tavat. Hän on toiminut samoin myös 14-vuotiaan Veeran kanssa.

– Samoin tyttärelleni olen puhunut samat asiat suoraan ja niin, että hän ymmärtää kunnioittaa itseään, valita huolella seuransa eikä muun muassa hae huomiota pojilta antamalla ymmärtää vääriä asioita.

Selänne toivoo, että myös muut vanhemmat opettaisivat lapsilleen käytöstapoja ja kunnioitusta muita kohtaan.

– Toivottavasti nuoret vanhemmat ymmärtävät vastuunsa lasten kasvattamisessa ja tiedostavat, että hyvät tavat ja käytös on suurimmaksi osaksi kotikasvatuksen tulosta. Meillä vanhemmilla on suuri vastuu miten lapsemme käyttäytyvät muita kohtaan.

Selänteen mukaan hänen oppinsa vaikuttavat menneen perille perheen lapsiin, sillä heidän käytöstapojaan on kehuttu.

– Toistaiseksi olen saanut aina kiitosta, miten meidän lapset käyttäytyvät muita ihmisiä kohtaan eli uskon, että nuo monesti puhutut asiat on menneet perille ja toivon, että lapsemme omaksuvat samanlaisen kasvatustavan omien lastensa kohdalla.