Main ContentPlaceholder

Viihde

Sofia Ruutu paljastaa kylmäävän totuuden mallimaailmasta – mallipomon kanssa komerossa vietetty hetki järkytti syvästi

Jarkko Ruudun puoliso Sofia Ruutu on tehnyt pitkän uran mallina. Vaikka ala on antanut hänelle paljon upeita kokemuksia, on hän todistanut sen kulisseissa myös karmivia tilanteita. Nyt hän kertoo alan pimeästä puolesta YouTube-tilillään.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sofia Ruutu työskenteli vuosia kansainvälisenä mallina. Nykyään hän on suosittu somevaikuttaja.­

Syömishäiriöitä, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, taloudellista hyväksikäyttöä, prostituutiota, itsetunto-ongelmia, päihdeongelmia ja itsetuhoisuutta. Nämä ovat asioita, joita Sofia Ruutu on todistanut mallimaailman kulisseissa ja joista hän haluaa nyt puhua avoimesti. Ruutu, 33, kertoo kokemuksistaan kansainvälisenä mallina YouTube-tilillään julkaisemassaan pitkässä videossa. Hänen mukaansa mallimaailma on täynnä kammottavia asioita, joista pitäisi puhua enemmän ja joihin pitäisi puuttua hanakammin. Ruutu haluaa jakaa videollaan tietoutta alasta, jolla hänen mukaansa käytetään valta-asemia hyväksi. Hän kokee, että alaan liittyy paljon riskejä etenkin siksi, että mallit ovat usein vasta lapsia. – Olen monta kertaa sanonut, että en itse välttämättä haluaisi, että lapseni ryhtyisivät malliksi, enkä aio mitenkään kannustaa siihen, ellei se sitten tule heiltä itseltään. Silloinkin aion olla tiukka, koska se on asia, mitä en vaan suosittele ainakaan nuoressa iässä, Ruutu sanoo videollaan. Ruutu kokee ongelmallisimmaksi sen, että monen mallin ura alkaa jo hyvin nuorena. Teini-iässä moni käy läpi kriittistä vaihetta sekä henkisen että fyysisen kehityksen osalta ja on altis vaikutuksille. Myös Ruutu itse aloitti mallin työt hyvin nuorena. Hän työskenteli aluksi Suomessa ja jatkoi sitten kansainväliselle uralle maailmalle. – Tein ensimmäiset naistenlehtimuotikuvaukseni jo ala-asteikäisenä. Kokemukseni oli tosi hyvä, mulla oli hauskaa, kivaa ja kaikki meni tosi hyvin. Muutenkin täällä Suomessa asiat on ollut mulla aika hyvin, hän sanoo. Ruudun mukaan silti myös Suomessa esiintyy valta-asemien hyväksikäyttöä ja seksuaalista häirintää, mutta huomattavasti vähemmän kuin monessa muussa maassa. Hän kokee, että suomalainen mallitoimisto piti hänestä aina huolta ja häntä kunnioitettiin. Ruudun mukaan malleja kuitenkin esineellistetään ja yleisesti ajatellaan, että heidän vartaloitaan voi kommentoida avoimesti myös heidän kuullen. – Se, että kritisoidaan ulkonäköä ihan niin kuin se ei tuntuisi missään. Siitä ei vaan pääse yli, että se tuntuu ja satuttaa. Ruutu kertoo kuvitelleensa, että mallitoimisto pitäisi hänestä huolta myös ulkomailla. Hänen mukaansa tilanne oli kuitenkin toinen. Voit katsoa Ruudun videon alta. Mallien asunnot olivat usein ylihinnoiteltuja, eikä rahaa jäänyt kovasta työtahdista huolimatta juuri mihinkään. Joskus mallit saattoivat jopa jäädä velkaa toimistoilleen. Paineita loi myös tarve onnistua castingeissa eli koekuvauksissa, ja niissä esitetty kritiikki omasta vartalosta. Vaikka Ruutu oli jo ennestään äärimmäisen hoikka, olisi hänen silti pitänyt laihtua aina vain lisää. – Joka päivä mitattiin ja syynättiin. Asuin sellaisen mallin kanssa, joka söi vain salaatin lehtiä ja kananmunan päivässä. Mallitoimistoni oli sitä mieltä, että voisin ottaa vähän hänestä ja hänen dieetistään mallia, koska hänen painonpudotuksensa oli ollut tosi nopeaa ja hienoa, ja nyt hänelle oli alkanut tulemaan töitä ja buukkauksia, Ruutu kertoo. Ruudun mukaan oli yleistä, että malleista pyrittiin hyötymään eri tavoin. Hän kertoo, että hänen toimistonsa järjesti malleille illallisia, joihin heidän tuli osallistua. Hän odotti tapahtumaa innolla, koska uskoi pääsevänsä tutustumaan muihin malleihin ja syömään heidän kanssaan hyvin. – Kun pääsin ravintolaan, meidät istutettiin ventovieraiden miesten sekaan syömään. Kun halusin lähteä kotiin, mulle ilmoitettiin, että yhteiskuljetus kotiin on sitten, kun olemme käyneet näiden miesten luona jatkoilla. Ruudun mukaan hän käveli ulos baarista, otti taksin ja toivoi, että hänen viimeiset rahansa riittäisivät kotimatkaan. – En tiennyt ollenkaan, missä edes olin. Silloin ymmärsin, että mallitoimistot yrittävät hyötyä meistä. Sofia Ruutu tunnettiin aiemmin Sofia Moreliuksena. Kuvassa hän poseeraa Triuph-alusvaatemerkin muotinäytöksessä vuonna 2008.­ Myös valokuvaajat käyttäytyivät Ruudun mukaan epäasiallisesti. Hän muistaa, kuinka yksi kuvaaja halusi antaa hänelle ”rentouttavan hieronnan” kuvausten päätteeksi ja miten hän pakeni paikalta juosten. Toinen kuvaaja puolestaan riisui hänet kesken kuvausten. – Hän halusi riisua mun pikkaritkin, kunnes sanoin stop. Se jo teki oloni epämukavaksi, että olin ilman yläosaa, koska olin sanonut toimistolleni, etten halua tehdä yläosattomia kuvia. Ne painostivat aika paljon minua siihen, koska niiden mielestä se sopi minulle. Myöhemmin Ruudun riisunut kuvaaja piinasi häntä ahdistavilla yhteydenotoilla. – Hän soitteli ja lähetteli aika ahdistavia viestejä pitkään sen jälkeen. Valitin siitä toimistolleni, mutta toimistoni oli sitä mieltä, että tämä kuvaaja on tosi hyvä, joten sen ei pitäisi haitata. Ruutu kertoo videollaan kokeneensa ahdistavia tilanteita myös häntä edustaneen mallitoimiston takia. – Mallitoimistoni omistaja otti mut sivuun komeroon ensimmäisenä päivänä ja halusi, että riisun kaikki vaatteeni. Se syynäsi mua siellä komerossa, puristeli reisiäni, sanoi, että mulla on selluliittia enkä ole yhtään hyvässä kunnossa, ja että tämän näköiset ihmiset eivät voi olla malleja ja tulen olemaan tosi läski ennen kuin olen 21. Seuraavana päivänä toimistolla todettiin, että Ruutu sopisi ainoastaan ”pornoalusvaatteiden” malliksi. – Sanoin, että en tule sitä tekemään. Olen iloinen, että löysin itsestäni sellaisen varmuuden sanomaan ei asioille, vaikka olin tosi nuori ja naiivi. Ruutu muistaa myös, miten hänen ensimmäisissä suurissa editorial-kuvauksissaan vallitsi outo tunnelma. Lopulta hänet lähetettiin niistä päivän etuajassa pois ja perusteluiksi hän sai kuulla olevansa liian iso ja kurvikas. Ruutu oli tuolloin kokoa 34 ja painoi seitsemän kiloa vähemmän kuin nykyään. Ruutu kertoo kuulleensa koko uransa ajan juuri laihduttamisesta. Myös hänen pituutensa oli usein ongelma. Häntä jopa kehotettiin roikkumaan päivittäin 15 minuuttia, jotta hän ”venyisi”. Koska etenkin laihduttamista vaadittiin jatkuvasti, oli se aina läsnä Ruudun ajatuksissa. – Olen laihduttanut monta senttiä lantiolta viikossa ilman, että olen edes saanut sitä työtä, jonka takia olen sitä tehnyt. Minusta tuntuu, että ihan sama kuinka paljon olen laihtunut, se ei ole ikinä ollut riittävästi. Se on mun mielestä tosi, tosi pelottavaa. Muut suomalaismallit samaa mieltä Saman suuntaisia kokemuksia on myös muilla suomalaisilla malleilla. Ruudun videolla omista kokemuksistaan kertovat kansainvälisen mallin uran luoneet Daniela Keravuori, Emmi Granlund, Suvi Tiilikainen ja Vilma Bergenheim. Daniela Keravuori työskenteli pitkään Pariisissa. Hänen mukaansa mallien piti olla siellä äärimmäisen laihoja. – Castingeissa joku tyttö tosi usein pyörtyi, koska he eivät olleet syöneet mitään. Monella oli yksi keksi mukana ja just ennen kuin he pyörtyy, he ottaisivat yhden keksin. On tosi surullista katsoa sellaista, Keravuori sanoo. Keravuoren mukaan hän oli aina urheillut ja tottunut syömään hyvin, jotta jaksaa treenien läpi. Pariisissa mentaliteetti oli kuitenkin, että ei syödä, jotta ollaan langanlaihoja. Keravuori kuuli myös huhuja malleja hyväksikäyttävästä valokuvaajasta. Hän itse selvisi kyseisen kuvaajan kuvauksista ongelmitta, sillä uskoo kuvaajan tajunneen, että hän tiesi tämän puuhista. Daniela Keravuori vuonna 2009.­ Myös Emmi Granlund kokee mallimaailman kokostandardit vaarallisina. Hän muistaa, ettei mahtunut vaatteisiin, vaikka oli kokoa 34. – Joka castingissa ne vaatteet on tehty sellaiselle 10-vuotiaalle tytölle, kenellä ei ole lähellekään vielä murrosikä alkanut, Granlund sanoo. – Olisi ihanaa, jos mallimaailma menisi terveempään suuntaan ja tuotaisiin esiin näitä asioita. Suvi Tiilikaisen tapauksessa laihduttaminen johti syömishäiriöön. Hän kertoo Ruudun videolla, että hän sairastui työskennellessään mallina vuosina 2002–2006. – Se on ainut aika elämässäni, kun olen kärsinyt syömishäiriöstä ja rampannut puntarilla aamulla ja illalla. Jos mulla olisi oma tytär, en ikinä toivoisi, että tyttäreni tekisi mallin töitä, hän sanoo. – Ne senttimäärät, mihin naisen täytyy mahtua, se ei ole tervettä.