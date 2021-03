Rita Niemi-Manninen murtui kyyneliin kohun keskelle päätyneen miehensä puolesta: ”Aki on joutunut joukkolynkkauksen kohteeksi”

Rita Niemi-Manninen tyrmää väitteet siitä, että hänen aviomiehensä Aki Manninen olisi kommenteillaan vähätellyt tai loukannut naisia.

Hyvinvointiyrittäjä Aki Manninen joutui myrskyn silmään pudottuaan Selviytyjät Suomi -kisasta lauantai-iltana esitetyssä jaksossa. Manninen syytti kotiinlähdöstään heimonsa naisia ja ”leidien kiiltokuvakerhoa”, joka oli liittoutunut äänestääkseen hänet ulos.

Manninen pui tilannetta Selviytyjät Suomi Extrassa ja sanoi, että ”jos hänellä olisi tissit, olisi hän mennyt tyttöjen kerhoon”.

Mannisen sanomiset saivat välittömästi aikaan valtavan myräkän somessa. Tv-katsojat ja myös useat Selviytyjät Suomi -kisan naiskilpailijat pitivät Mannisen kommentteja törkeinä ja naisia vähättelevinä.

Aki Mannisen vaimo, hyvinvointiyrittäjä Rita Niemi-Manninen sanoo Ilta-Sanomille seuranneensa miehensä lausunnosta seurannutta mylläkkää tyrmistyneenä. Hän kokee, että Mannisesta on maalattu sosiaalisessa mediassa kuva sovinistina ja kiusaajana.

– Aki on joutunut joukkolynkkauksen kohteeksi ja hänet on leimattu sovinistiksi. En todellakaan tunnista Akia niistä kommenteista, joita somessa on hänestä kirjoitettu, Niemi-Manninen sanoo ja jatkaa:

– Kyse oli tilanteesta, jossa väsynyt ja turhautunut putoaja antaa kameroille pari kommenttia. Niistä parista lauseesta on vedetty johtopäätös, että hän vihaa naisia ja on sovinisti.

Niemi-Manninen kuvailee aviomiehensä olevan lempeä ja rehti mies, joka auttoi heimoaan parhaansa mukaan.

– Aki teki kaikkensa heimon eteen ja kohteli kaikkia tasapuolisesti. Aki ei edes osaa puhua toisista irvokkaasti, ei etenkään naisista. Hän on vihonviimeinen ihminen, joka ikinä lausuisi toisista törkeyksiä.

– Väite siitä, että Aki vihaisi naisia, on todella järkyttävä. Hän kunnioittaa ja arvostaa naisia, ja hän on aina kohdellut hienosti esimerkiksi minua, äitiään ja siskoaan.

Rita Niemi-Manninen uskoo, että Aki Manninen äänestettiin pois kisasta, koska hän oli vahvin kilpailija. –Fakta on se, että Akia ei äänestetty pois, koska hän olisi käyttäytynyt ikävästi tai loukannut muita. Hänet äänestettiin pois, koska muut kokivat hänet uhkana.­

Hän sanoo puolisonsa olevan suorapuheinen ja sanovan asiat kaunistelematta. Niemi-Manninen uskookin, että aviomiehen kommentit ”tyttöjen kerhosta” on tulkittu väärin.

– Naisilla oli liittoutuma, se on ihan fakta. Kuten Aki sanoikin, niin jos hän olisi nainen, niin hän olisi todennäköisesti ollut mukana naisten liitossa. Se ei ole sovinismia, vaan kylmä totuus, Niemi-Manninen napauttaa.

– Kiiltokuvakerho puolestaan on ilmaisu, jota käytämme arjessakin. Se tarkoittaa juoruilua ja juonittelua. Sitä voivat harrastaa niin naiset kuin miehetkin. Sillä ei todellakaan ole mitään tekemistä sovinismin kanssa.

Rita Niemi-Manninen nähtiin vieraana myös Selviytyjät Suomi Extrassa, jossa puitiin Aki Mannisen putoamista kisasta.­

Perheelle tulvii somessa törkeitä kommentteja

Niemi-Manninen sanoo tiedostavansa, että aviomiehen tapa täräyttää asiat suoraan päin naamaa voi tuntua oudolta sellaisista ihmisistä, jotka eivät tunne Mannista ja hänen ajatusmaailmaansa.

– Aki on maskuliininen mies ja sanoo asiat suoraan. Olen sanonut hänelle monta kertaa, että hänen kova tyylinsä sanoa asioista saattaa saada ihmiset jähmettymään.

Niemi-Manninen kertoo saaneensa sosiaalisen median kautta monenlaisia viestejä puolisonsa lausuntoihin liittyen.

– Meitä on kutsuttu rasistiperheeksi ja lapsenikin on vedetty tähän mukaan. Minulta kysyttiin, että mitä mieltä olisin, jos tytärtäni kohdeltaisi samalla tavalla. Joukkolynkkaaminen somessa on kuin lumipalloefekti. Kommentit ovat olleet niin sairaita ja niissä on menty niin henkilökohtaisuuksiin, että hiljaiseksi vetää, hän sanoo.

Niemi-Manninen teki maanantaina Instagram-julkaisun, jossa hän käy läpi viime päivien tapahtumia kyyneleet silmissään.

– Nyt vaan purkautu tää paha olo. Niin pahalta tuntuu lukea vihaista joukkolynkkausta omasta aviomiehestä, joka kunnioittaa ja arvostaa aina jokaista naista ei esim. siedä halveeraavia, rivoja vitsejä, Niemi-Manninen kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa.

– Jos viettäisitte aikaa Akin kanssa, tietäisitte kuinka hieno ja suoraselkäinen ihminen hän on ja kuinka ihailtavasti hän kasvattaa ja suojelee omaa pientä tytärtään, vaimo kehuu.