Andy McCoy oli kaupan kassalla, sitten alkoivat heilua kirves ja puukko – ”Se oli hulluutta, mutta mun oli pakko mennä väliin”

Muusikko Andy McCoy kertoo olleensa väärässä paikassa väärään aikaan.

Helsingin käräjäoikeuden maaliskuun alussa antamasta tuomiosta selviää, että Andy McCoy joutui viime joulukuussa keskelle teräasein käytyä välienselvittelyä.

Syyttäjän oikeudelle esittämästä materiaalista käy ilmi, että McCoy oli ollut helsinkiläisen kaupan kassalla toisen miehen seurassa 9. joulukuuta 2020.

Kassalla olo oli kestänyt pari minuuttia, jonka aikana McCoyn ja hänen seurassaan olleen miehen perään kassajonoon oli tullut kaksi heille entuudestaan tuntematonta miestä.

Jonossa tapahtuneesta keskustelusta ei ole äänitallennetta, mutta valvontakameran videosta selviää, että tilanne johti nopeasti käsirysyyn miesten välillä. Tallenteelta ei selviä, kuka tappelun aloitti.

Käräjäoikeuden mukaan yksi miehistä kertoi olleensa ystävänsä McCoyn kanssa ostoksilla kyseisessä kaupassa, kun heidän takanaan olleeet miehet olivat alkaneen puhua rumasti. Tällöin McCoy oli käskenyt heitä pitämään suunsa kiinni. Huutelu oli kuitenkin jatkunut.

Jonoon tulleiden miesten mukaan taas McCoyn seurassa ollut mies hyökkäsi heidän kimppuunsa kirves ja veitsi kädessään.

Andy McCoy kertoo yrittäneensä rauhoitella väkivaltaiseksi yltynyttä tilannetta.­

Syyttäjän esittämistä todisteista selviää, että McCoy on mennyt tilanteessa miesten väliin, ja tappelun jatkuessa pyrkinyt pitämään osapuolia erillään toisistaan.

Tilanne rauhoittui hetkeksi, mutta jatkui pian uudestaan.

McCoy palasi uudestaan rauhoittelemaan tilannetta, mutta tällöin hänet kaadettiin lattialle. Yksi tappelijoista laittoi jalan McCoyn päälle, jonka jälkeen hän ei enää osallistunut tilanteeseen.

Näyttöä arvioidessaan käräjäoikeus on katsonut, että tilanteessa on tapahtunut suunsoittoa, joka on johtanut väkivaltaan.

Asianosaisten kertomuksissa tapahtumien yksityiskohdista on jonkin verran eroa.

Valvontakameran tallenteelta on nähtävissä McCoyn seurassa olleen miehen pyrkineen kahta muuta miestä kohti kirves ja puukko kohotettuina.

Videolta on myös nähtävissä McCoyn seurassa olleen miehen tehneen puukkokädellään lyöntiyrityksiä toisen miehen keskivartaloa kohden. Oikeudessa hän kiisti vahingoittamistarkoituksen.

Asiassa on selvitetty myös kahden muun miehen lyöneen maassa ollutta miestä päähän ja vartaloon. Käräjäoikeuden mukaan kyse oli suhteellisen puolustuskyvyttömän henkilön pahoinpitelystä ilman hätävarjelua tai muuta hyväksyttävää perustetta.

IS tavoitti McCoyn, joka huokaa olleensa väärässä paikassa väärään aikaan.

– Kukaan ei tehnyt mitään, vaikka kirves ja puukko heilui. Mä ajattelin vain, että tällaista ei saa tapahtua ja menin väliin. Mut heitettiin maahan.

Andy McCoyn kauppareissu sai yllättävän käänteen viime joulukuussa.­

McCoy ihmettelee, miksi kukaan muu ei reagoinut tilanteeseen.

– Jengi vain seisoi suut auki. Ihan kuin ne olisi tsiiganneet jotain leffaa. Olisivat vaikka filmanneet sen, niin olisi ollut todistusaineistoa. Se oli hulluutta, mutta jos mä näen hulluutta, mun on pakko mennä väliin.

McCoyn mukaan tilanne kehittyi nopeasti.

– Mut heitettiin aika nopeasti maahan. Mä sain onneksi vain yhden mustelman. Siinä olisi voinut käydä pahasti. Onneksi paikalla ei ollut pieniä lapsia. Nehän olisi saaneet ikuiset traumat. Joku olisi voinut kuolla.

Tunsitko näitä miehiä entuudestaan?

– En tuntenut.

Tuliko poliisi nopeasti paikalle?

– Mä soitin poliisit. He tulivat nopeasti ja tekivät työnsä hyvin. En voi edelleenkään uskoa, että mä olin ainoa, joka reagoi siihen tilanteeseen.

Pelottiko sinua?

– Ei pelottanut. Mä en osaa pelätä. Kaikki me täältä lähdetään yhtenä päivänä.

Käräjäoikeus tuomitsi McCoyn seurassa olleen miehen ehdolliseen vankeuteen törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta ja huumausainerikoksesta.

Kaksi muuta miestä tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin pahoinpitelystä.

Kaikki kolme ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon.