Alma Hätönen paljastaa nyt, miksi ei keskeyttänyt Aki Mannisen tyrmistyttävää tilitystä tv:ssä – teki yllättävässä hetkessä vaikean päätöksen

Juontaja Alma Hätönen kertoo nyt Instagram-julkaisussaan oman kantansa siihen, miksi ei puuttunut Aki Mannisen kohua herättäneisiin lausuntoihin.

Selviytyjät Suomi Extran juontaja Alma Hätönen ottaa Instagram-julkaisussaan kantaa siihen, miksi ei puuttunut tosi-tv-tähti Aki Mannisen puheisiin tv-ohjelman kuvauksissa.

Hyvinvointiyrittäjänä tunnetun Aki Mannisen puheet saivat tv-katsojat raivon valtaan lauantai-iltana. Manninen pui Selviytyjät-ohjelmasta putoamistaan Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa sen juontajille Alma Hätöselle ja Kimmo Vehviläiselle. Manninen kertoi, ettei hän ymmärtänyt juonittelevan ”leidien kiiltokuvakerhon” päätöstä. Hän epäili, että hänen olisi pitänyt antaa heimonsa naisille enemmän huomiota, jotta he olisivat pitäneet hänet mukana pelissä.

Manninen myös korosti, että naiset olivat kieroja kuin korkkiruuvit. Lisäksi hän totesi, että ”jos hänellä olisi tissit, olisi hän mennyt tyttöjen kerhoon” ja ettei hän voinut juonitella heidän kanssaan, koska ”hänellä on munat”.

Mannisen sanomiset saivat välittömästi aikaan valtavan myräkän somessa. Twitterissä Mannisen nähtiin vähättelevän naisia ja häntä syytettiin sovinismista. Asiaan ovat ottaneet kantaa myös Mannisen kanssa ohjelmassa kilpailleet naiset, jotka ovat tuominneet Mannisen puheet. Manninen itse on todennut IS:n haastattelussa, ettei aio pyytää sanomisiaan anteeksi.

Alma Hätönen ja Kimmo Vehviläinen juontavat Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmaa. Myöskään Kimmo Vehviläinen ei puuttunut Mannisen sanomisiin.­

Selviytyjät Suomi Extraa juontava Alma Hätönen kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan lukeneensa keskustelua siitä, miksi televisiossa näytetään näin naisvihamielisiä kommentteja. Nyt Hätönen myös kertoo, miksei kyseenalaistanut Mannisen kommentteja tv-ohjelman kuvauksissa.

Hätönen toteaa, että hänen mielestään kommenttien leikkaaminen pois ei poista ongelmaa.

– Sehän nimenomaan olisi tällaisten puheiden suoltajan suojelemista ja ongelman lakaisemista maton alle esittää, ettei noin alentavasti puhuttaisi enää vuonna 2021. On tärkeätä, varsinkin viime aikoina käydyn keskustelun kannalta, että ihmiset näkevät, että myös Suomessa misogynia voi hyvin. Tasa-arvo on mennyt pitkälle, mutta me ei olla vielä perillä, Hätönen kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Hätönen toteaa, että vielä on paljon tehtävää ja siihen tarvitaan myös miehet mukaan.

– Vastuu miehen käytöksestä ei ole naisella, Hätönen kirjoittaa.

Hän myös kertoo, miksi päätti olla puuttumatta Mannisen sanomisiin.

– Tein tuossa totaalisen yllättävässä (ja täysin absurdissa) hetkessä päätöksen olla provosoitumatta ihan siksi, että halusin kansan näkevän, että tällainen puhe on edelleen voimissaan. Mikäli olisin ongelmoittanut tilanteen, olisi ollut mahdollista, että keskustelua aiheesta ei olisi päässyt syntymään. Ymmärrän hyvin, että moni odotti minun puuttuvan asiaan ja se olisi varmasti ollut fiksua. En missään nimessä hyväksy jaksossa nähtyjä puheita tai kiusaamista, Hätönen kommentoi.

Aki Manninen ei koe tehneensä mitään väärin Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.­

Hätönen kertoo lukeneensa kommentteja siitä, että hänen olisi naisena pitänyt puuttua tilanteeseen.

– Tuntuu kuitenkin ironiselta, että tilanteessa, jossa samassa huoneessa on kaksi miestä, joista toinen puhuu naisvihamielisiä asioita, niin vastuu tilanteeseen puuttumisesta olisi huoneen ainoalla naisella. Naisella, joka joutuu töissään kuuntelemaan misogynistä puhetta. Jälleen ollaan siinä tilanteessa, että nainen pistetään vastuuseen miehen teosta. Ei. Ainoastaan tekijä on vastuussa käytöksestään. Nainen ei ole vastuussa siitä, että mies puhuu tai tekee naisvihamielisiä tekoja.

Tekstinsä lopussa Hätönen toteaa, että ohjelman konseptiin kuuluu se, että pudonnut kilpailija saa tilittää tuntojaan ja purkaa kokemustaan kilpailusta. Siksi hänen mukaansa juontajan positio ohjelmassa on erilainen kuin esimerkiksi suorassa lähetyksessä.

– Selviytyjät Extrassa puhumme haastateltavan kanssa pitkään ja lopullinen haastattelu typistetään ja editoidaan kymmeneen minuuttiin. Suorassa lähetyksessä juontajalla on enemmän mahdollisuuksia kontrolloida tilannetta. Pyrin itse vaan pysymään tilanteessa ammattimaisena, Hätönen päättää tekstinsä.