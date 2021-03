Timo Lavikainen ja vaimo elättävät perheensä työttömyystuilla – 3-vuotiaan pojan kysymys korona-ajasta sai isän surulliseksi

Näyttelijä Timo Lavikaisen työt ovat tällä hetkellä tauolla, samoin kuin Maikki-vaimon työt psykiatrisena sairaanhoitajana. Lavikainen kuvailee perheensä pärjäävän ihan hyvin, sillä he ovat kotona viihtyvää sakkia.

Tosi-tv-ohjelma Farmi Suomen toinen tuotantokausi alkaa huhtikuun 4. päivä. Ohjelmassa 13 julkisuudesta tuttua kilpailijaa jättää kaikki modernin elämän mukavuudet ja muuttaa alkeellisiin oloihin maatilalle kisaamaan toisiaan vastaan erilaisissa maatilan tehtävissä. Voittaja saa 30 000 euron voittopotin.

Yksi uuden kauden kilpailijoista on näyttelijä Timo Lavikainen, joka kertoo ohjelman lehdistötilaisuudessa, ettei maalaiselämä ollut hänelle vierasta, sillä lapsuuden kesät tuli usein vietettyä maalaismaisemissa.

– Äitini lapsuudenkoti on Heinävedellä ja siellä jouduin pienestä asti tekemään kaikenlaisia töitä. Muistan, että lapsena välillä ärsytti lähteä sinne, kun aina joutui johonkin risusavottaan tai muita hommia tekemään, Lavikainen muistelee ja lisää:

– Kaikella on jokin tarkoitus. Kun näitä hommia olin jo lapsena tehnyt, ei ollut kynnystä hypätä mukaan Farmiin.

Lavikainen ei osannut jännittää ohjelman kuvauksissa etukäteen juuri mitään. Hieman hän pohti sitä, miten tulee toimeen muiden osallistujien kanssa. Farmi Suomen muut kilpailijat ovat Pastori Pike, Pia Nykänen, Sauli Koskinen, Sanna Ukkola, Mikael Jungner, Noora Toivo, Janne Ahonen, Minttu Kaulanen, Tuuli ja Anni Harjunpää.

– Minähän tulen kaikkien kanssa toimeen, mutta kaikki eivät välttämättä minun kanssani, Lavikainen sanoo.

Lavikainen ei tuntenut muita osallistujia entuudestaan ja sanoo, ettei hänellä ollut kenestäkään ennakkoluuloja.

– Kun olemme julkisuudessa, niin olen saanut jonkinlaisen kuvan heistä lehtien sivuilta ja telkkarista. Mieluummin muodostin käsityksen vasta siinä vaiheessa, kun tapasin nämä ihmiset. Se käsitys on kuitenkin ihan toinen kuin se mikä itselleni on median kautta muodostunut.

Hengenheimolaisuutta Lavikainen tunsi mäkihyppääjä Janne Ahosen kanssa.

– Huomasin hänestä heti, että olemme tosi samoilla aaltopituuksilla. Hänen kanssaan oli hirveän helppo jutella, vähän kuin olisi itsensä kanssa jutellut. Meillä on ollut hirveän paljon samantyyppisiä elämänvaiheita, vaikka olemme menneet ihan eri polkuja, Lavikainen kuvailee.

Lavikainen kertoo tehneensä Farmi Suomessa yhden tärkeän oivalluksen.

– Oivalsin, että omiin vaistoihin pitää luottaa todella paljon. Arkipäivässä kännykät ja ylimääräinen hälinä sotkevat ajatuksiamme, jossain on koko ajan jotain ääniä. Farmilla kaikki äänet olivat todella luonnollisia ääniä, kuten eläinten ääniä tai tuulen huminaa puissa. Siellä ei ollut sellaista nykyelämän menoa, että on koko ajan vähän stressi, vaikka ei mitään tekisikään.

– Vaikka minulla ei ollut hirveästi käsitystä siitä, miten jokin juttu tehdään, luotin vaan siihen, että mikä oli ensimmäinen ajatukseni ja noudatin sitä. Ja asiat menivät oikein. Huomasin, että opin lukemaan ihmisiä ihan eri tavalla, kun ei ollut mitään ylimääräistä.

Putouksestakin tunnettu Lavikainen on tottunut siihen, että näyttelijän töissä on välillä hiljaisempia kausia.­

Näyttelijän töiden suhteen Lavikaisella on tällä hetkellä hiljaista. Seuraavan kerran töitä on tiedossa ensi syksynä, mikäli rajoitukset sen sallivat. Lavikainen ja Pasi Karppi siirsivät näytelmänsä Mies miehelle -ensi-iltaa viime marraskuulta pitkälle ensi syksyyn. He ovat toiveikkaita, että lavashow saisi viimeinkin ensi-iltansa.

– Saa nähdä, mihin suuntaan tämä tilanne menee. Tällä hetkellä on erittäin hiljaista, kun ei mitään järjestetä.

Myös Lavikaisen vaimo Maikki on tällä hetkellä työttömänä psykiatrisen sairaanhoitajan ammatistaan. Nurmijärvellä asuva perhe tulee toimeen työttömyyspäivärahalla, jota molemmat vanhemmat saavat. Vilskettä kotona riittää 3-vuotiaan pojan ja 1-vuotiaan tyttären kanssa.

– Kotona tässä ollaan ja erotuomarina toimin näiden lasten kanssa, Lavikainen kuvailee arkeaan.

Lavikainen sanoo perheensä olevan hyvin kotona viihtyvää sakkia. Tosin se, ettei sukulaisia ole voinut nähdä, on harmittanut heitä.

– Lasten puolesta myös harmittaa. Varsinkin pojan, kun hän jo tietää HopLopit sun muut. Hän on kysynyt, miksi emme voi mennä uimahalliin, kun ei hänellä ole nuhaa. Kyllä hän ymmärtää, että jonkin ihmeellisen koronan takia ne ovat kiinni, mutta ei hän sitä täysin pysty käsittämään. Se vähän säälittää kyllä.

Perhe on panostanut yhdessä ulkoiluun, kuten mäenlaskuun ja makkaranpaistoon metsässä.

– HopLopina ovat olleet metsässä olevat hirvitornit, sillä pääseehän niihinkin kiipeilemään.

Toki työttömyys on vaikuttanut perheen taloudelliseen tilanteeseen, mutta Lavikainen toteaa, ettei näyttelijän homma Suomessa ole koskaan mikään kultakaivos ollutkaan.

– Ajattelen, että menemme nyt tämän ajan näin, että pidämme kukkaronnyörejä pikkuisen tiukemmalla ja mietimme hankintoja. Olen tottunut siihen, että välillä on aikoja, että ollaan kotona enempi ja työttömänä. Jos oikeasti tulee sellainen tilanne, että leipää pitäisi olla enemmän pöydässä, niin sitten pitää ruveta harkitsemaan lähtemistä aikuisten ihmisten töihin.

– Kyllä tässä joutuu miettiä semmoisia, että rupeaako jotain remonttia tekemään esimerkiksi. Meilläkin on vanha talo ja olemme pohtineen keittiön lattian vaihtamista. Mutta entä jos sieltä paljastuu jotain ja remontti laajenee ja laajenee. Ajan puolestahan tässä ehtisi tehdä mitä vaan, mutta talous on vähän tiukemmalla, niin ei pysty.

Aiemmin Lavikainen on työskennellyt muun muassa varastotyöntekijänä, kun näyttelijän työt loppuivat kuin seinään. Hän ei epäröi hakeutua samankaltaisiin töihin jälleen, jos tilanne niin vaatii.

– Kyllähän niin sanottuja hanttihommia aina voi saada Etelä-Suomesta. Eivätkä ne edes ole minulle mitään hanttihommia, se ei ole se kynnys mennä töihin. Laiskuus on itselleni enemmänkin se syy, että menen vasta sitten kun on pakko.

Hän kertoo muiden työntekijöiden esimerkiksi varastotöissä ihmetelleen, kun hän on ilmestynyt paikalle.

– Minulta on kyselty, että miksi olet täällä. Minulle se ei ole ollut mikään iso juttu. Ihmisillä on vaan sellainen käsitys, että näyttelijän töistä tienaisi Suomessa niin paljon, ettei ikinä tarvitsisi tehdä mitään muuta, mutta ei se ihan niin mene.

Farmi Suomi alkaa Nelosella 4.4.

