Anna Puu julkaisi kuvan, joka hämmensi seuraajia – erikoinen esine laulajan kädessä sai fanien mielikuvituksen laukkaamaan välittömästi

Anna Puun tuore Instagram-kuva sai laulajan seuraajat hieraisemaan silmiään.

Laulaja Anna Puu hämmensi seuraajiaan toden teolla viikonloppuna, kun hän julkaisi uuden kuvan suositulla Instagram-tilillään. Kuvassa Anna Puu työstää uutta materiaalia yhdessä puolisonsa, tuottaja Jukka Immosen kanssa.

Kuvassa laulaja kuitenkin pitelee kädessään esinettä, joka äkkiseltään näyttää hyvin erikoiselta. Tämän tiedostaen Anna Puu kiirehtikin välittömästi kertomaan seuraajilleen, mikä kyseinen esine oikeasti on.

– Kyllä, kaikista eri mielessänne pyörivistä vaihtoehdoista (ja hämäävästä varjosta) huolimatta, kädessäni on mikrofoni, Anna Puu kirjoitti kuvatekstissään.

Selitys ei kuitenkaan mennyt läpi kaikille artistin seuraajille. Kuvan kommenttikentässä alkoikin välittömästi arvuuttelu siitä, oliko Anna Puun kädessä oikeasti mikrofoni vai jokin ihan muu esine.

– En lukenut ensin kuvatekstiä niin piti antaa aivojen sulatella hetki, kommentoi eräs laulajan seuraajista.

– Voihan siihen tietty myös laulaa, vitsaili toinen.

– Tuli kyllä mieleen ihan jotain muuta kuin mikrofoni, komppasi kolmas.

– No sehän se mieleen tietysti ensimmäiseksi tuli, neljäs yhtyi vitsailuun.

– Luulin, että haluat lyödä Jukka Immosta vesiputkella, nauroi viides.

Anna Puu ei ole toistaiseksi kertonut, koska hän aikoo julkaista uutta musiikkia. Idols-laulukilpailusta julkisuuteen ponnahtaneen artistin viimeisin levy, Nälkäinen sydän, ilmestyi vuonna 2018. Albumi piti sisällään muun muassa hitit Me ollaan runo, Taikaa sekä Mä tarvin vielä yhden yön aikaa.

Anna Puu odottaa parhaillaan toista lastaan yhdessä tuottajapuolisonsa Jukka Immosen, 42, kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä viiden vuoden ajan. Tuleva pienokainen on pariskunnan ensimmäinen yhteinen lapsi. Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan.