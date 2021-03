Suomalaisehdokkaat jäivät palkinnoitta yön Grammy-gaalassa

Suomalaisten hamuamat palkinnot menivät yhdysvaltalaisille orkestereille.

Suomalaiset ehdokkaat jäivät vaille palkintoja maanantain vastaisena yönä Yhdysvalloissa järjestetyssä musiikkialan Grammy-gaalassa.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) ja ylikapellimestari Hannu Lintu olivat ehdolla parhaan orkesterilevytyksen Grammyn saajaksi levytyksellään Witold Lutoslawskin sinfonioista 2 ja 3.

Palkinto meni kuitenkin Los Angelesin filharmonikoille ja kapellimestari Gustavo Dudamelille levytyksestä Charles Ivesin sinfonioista. Grammy-palkinto oli Dudamelille ja filharmonikoille uran toinen.

Suomalainen kosketus näkyi myös parhaan klassisen kokoelman kategoriassa. Ehdolla olleen Oslon filharmonisen orkesterin ja kapellimestari Clement Mao-Takacsin levytys nimittäin sisälsi säveltäjä Kaija Saariahon musiikkia.

Parhaana palkittiin lopulta urallaan jo 11 Grammy-palkintoa voittaneen säveltäjä ja kapellimestari Michael Tilson Thomasin ja San Franciscon sinfoniaorkesterin kokoelma From the Diary of Anne Frank & Meditations on Rilke.

Viimeisin suomalainen henkilökohtaisesti nimetty Grammy-voittaja on kapellimestari Osmo Vänskä vuodelta 2013.

Grammy on musiikkialan arvostetuin palkinto, ja ne jakaa Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys. Yön gaala järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi ilman yleisöä.