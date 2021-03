Koronajumiin jäänyt Jane Keskinen etsii omaa taloaan Brasiliasta – tällaista on arki pandemian runtelemassa maassa

Vesa Keskisen Jane-vaimo ja heidän lapsensa ovat olleet keskellä Brasilian koronakurimusta jo kuukauden. Nyt haaveena on hankkia sieltä oma talo muureineen, puutarhoineen ja vartijoineen.

Koronan brasilialainen muunnos iskee herkästi lapsiin. –Jane on erityisen tarkkana Marian ja Toivon suhteen, Vesa Keskinen kertoo.­

Koronan brasilialaisen muunnoksen on sanottu uhkaavan koko ihmiskuntaa. Ja nyt tuossa maassa oleskelevat Vesa Keskisen vaimo Jane ja lapset Maria ja Toivo. Turvatoimissa on ollut järjestämistä.

Jane Keskinen lapsineen matkusti Brasiliaan siitä syystä, että hänen Antoinette-äitinsä on vakavasti sairaana. Lähdön järjestäminen kesti kolme viikkoa, koska lasten passit olivat vanhentuneet, eikä lennolle päässyt sillä tavalla, että käveli vain lentokentälle. Lennot Brasiliaan ovat kiven alla.

– Meillä oli aikaa miettiä korona-asioita monelta kantilta turvallisuuteen liittyen, kertoo kotimaahan jäänyt Vesa Keskinen.

Asunto haluttiin ensimmäisestä kerroksesta, jotta hississä ei tarvitse kohdata ketään. Talojen piti olla tarpeeksi kaukana toisistaan ja etäisyyttä 3,4 miljoonan asukkaan Fortalezaan piti olla riittävästi.

– Janella ja lapsilla ja nyt myös anopilla on turvallisin asuinpaikka, minkä pystyimme kolmessa viikossa löytämään. Vielä turvallisempi paikka olisi kokonaan oma talo puutarhoineen, muureineen ja vartijoineen. Siitäkin olemme useasti keskustelleet.

Jane Keskisen äidin Antonia Antoinetten syöpä paheni ja se sai Janen lähtemään vanhaan kotimaahansa, vaikka koronatilanne on siellä huolestuttava.­

Brasiliassa yli 11 miljoonaa on sairastunut koronaan ja yli 270 000 on kuollut. Viime viikolla uutisoitiin päivittäisten koronakuolemien määrän nousseen Brasiliassa ensimmäistä kertaa yli kahden tuhannen ja monen suurkaupungin terveydenhuoltojärjestelmien olevan lähellä romahdusta koronaviruspotilaiden määrän kasvaessa.

Kaikesta tästä huolimatta maan presidentti Jair Bolsonaro on useissa puheissaan vähätellyt koronaviruksen muodostamaa uhkaa ja hän on vältellyt esimerkiksi kasvomaskin käyttöä, vaikka on itse sairastanut viruksen aiheuttaman taudin.

Lisäksi Bolsonaro on kehottanut kansalaisia lopettamaan ”koronasta vikisemisen”. Kansa ei kuitenkaan moista ohjeistusta tottele.

– Jane kertoi, että Brasiliassa ei pääse mihinkään yleiseen paikkaan ilman maskia. Caeran osavaltiossa ja sen pääkaupungissa Fortalezassa on ehdoton maskipakko. Ruokakaupoista ja apteekeista vartijat käännyttävät jokaisen, joka aikoo tulla ilman maskia. Myös kaduilla kaikki käyttävät maskia.

Maria ja Toivo saavat keinutella rannalla kaikessa rauhassa. Muita ei näy.­

Janen ja lasten majapaikka on paratiisimaisella alueella. Lämmintä on vähän alle 30 astetta, mutta Janen lähettämissä kuvissa ei näy ketään uima-altailla eikä meren rannalla.

– Yleiset altaat ovat käyttökiellossa. Läheinen merenranta on Janen mukaan aina tyhjä tai lähes tyhjä, kun hän ajaa siitä ohi.

– Suljetulla alueella asuu ehkä runsaat sata ihmistä. Se on pieni määrä, sillä alue on todella laaja. Riittävien turvavälien säilyttämisessä Jane ei näe ongelmia.

Keskisten tytär Maria, 7, on lievästi autistinen. Hän käy joka päivä terapeutilla Fortalezassa.

– Tarkastuspisteissä Jane tarvitsee Marian terapeuttidokumentit päästäkseen sisälle kaupunkiin. Kun Maria on terapeutilla, Jane hoitaa ruokaostokset. Ruuat Jane valmistaa asunnolla yhdessä ystäviensä kanssa.

– Jane on äärimmäisen tarkka turvaväleistä, maskeista ja käsidesin käytöstä. Kenelläkään ei ole vaihtoehtoa olla noudattamatta Janen ohjeita. Tai on yksi: voi lähteä pois. Olen ylpeä Janen ehdottomuudesta koronaohjeiden noudattamisessa.

Vesa Keskinen kertoo, että Janen sukulaisista tai lähipiiristä kukaan ei ole saanut koronatartuntaa. Mutta tarkkana saa olla.

– Jane kertoi, että koronan uusi muunnos tarttuu herkästi myös lapsiin. Jane kävi kuukauden ajan päivittäin sairaalassa äitiään katsomassa. Hän näki sairaalassa monia lapsia, joihin uusi virus oli iskenyt. Se on saanut Janen olemaan erityisen tarkkana Marian ja Toivon suhteen.

– Juuri tästä muunnoksesta johtuen etsimme vuokralle omaa taloa puutarhoineen, muureineen ja vartijoineen. Emme halua ottaa yhtään turhaa riskiä, Vesa Keskinen sanoo.

Jos alkuperäinen matkasuunnitelma olisi toteutunut, Jane ja lapset olisivat palanneet Suomeen lauantaina. Nyt paluu on lykkäytynyt kaukaiseen tulevaisuuteen.