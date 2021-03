9-vuotias Oprah pukeutui perunasäkkeihin ja joutui serkkunsa raiskaamaksi – näin rutiköyhästä tytöstä kasvoi kaikkien tuntema mediapersoona ja miljardööri

Oprah Winfrey, 67, on raivannut tiensä köyhyydestä ja kurjuudesta maailman rikkaimpien ja vaikutusvaltaisimpien ihmisten joukkoon.

Oprah Winfrey on voittanut urallaan lukuisia palkintoja. Kuva vuodelta 2018 Golden Globe -gaalasta.­

Oprah Winfreyn nimi on ollut viime viikkoina kaikkien huulilla. 67-vuotias talk show -tähti ja mediamoguli laittoi koko maailman kahvipöytäkeskustelut uusiksi, kun hän sai haastateltavikseen brittihovista lähteneet ja Pohjois-Amerikkaan muuttaneet prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin.

Haastattelu noteerattiin kansainvälisessä mediassa laajalti, ja sitä ovat kommentoineet lukuisat merkkihenkilöt aina Valkoisesta talosta lähtien. Oprah tuotti haastattelun oman tuotantoyhtiönsä kautta ja lehtitietojen mukaan haastattelun näyttänyt televisiokanava CBS maksoi sen levitysoikeuksista jopa seitsemän miljoonaa dollaria.

Oprah oli kutsuvieraana prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin häissä vuonna 2018.­

Lukuisia megatähtiä uransa varrella haastatellut Oprah on yksi maailman rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Suursuosiota nauttivan miljardööri-Oprahin tie menestykseen on ollut pitkä ja kivinen. Hän ei suinkaan syntynyt kultalusikka suussa, jos sai lusikkaa lainkaan.

Köyhä ja traumaattinen lapsuus

Oprah syntyi tammikuussa 1954 Mississippin osavaltiossa köyhän perheen teini-ikäiselle tyttärelle. Syntymänimeltään hän on Orpah Gail Winfrey, nimetty Raamatun Ruutin kirjassa esiintyvän Orpan mukaan. Nimi kuitenkin kääntyi kaikkien suussa Oprahiksi ja jäi elämään.

Kotiapulaisena työskennellyt äiti Vernita Lee lähti pian Oprahin syntymän jälkeen töihin kauas pohjoiseen Wisconsinin osavaltioon, ja Oprah jäi asumaan isoäitinsä Hattie Maen luo, joka kohteli häntä kaltoin. Isoäiti oli niin köyhä, että Oprah pukeutui usein perunasäkeistä tehtyihin mekkoihin, minkä vuoksi muut lapset kiusasivat häntä.

Vuonna 1986 Oprah sai oman keskusteluohjelman ja tienasi ensimmäisen miljoonansa.­

Kuusivuotiaana Oprah muutti äitinsä luo Wisconsiniin, Milwaukeen kaupunkiin. Pitkää päivää ja raskasta työtä tehnyt äiti oli isoäitiäkin vähemmän kannustava ja läsnä. Näihin aikoihin syntyi Oprahin siskopuoli Patricia, joka kuoli vuonna 2003 huumeiden käytön seurauksena ollessaan 43-vuotias.

Äiti ei pärjännyt kahden lapsen kanssa, joten Oprah lähetettiin väliaikaisesti isänsä Vernon Winfreyn luokse Nashvilleen. Oprahin isän henkilöllisyydestä on vuosien varrella esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta Vernon on henkilö, jota Oprah itse kutsuu isäkseen.

Oprah on kertonut, että hänen serkkunsa raiskasi hänet, kun hän oli yhdeksänvuotias. Myös eno ja isäpuoli käyttivät häntä seksuaalisesti hyväkseen. Hän paljasti asian vuonna 1986 seksuaalista väkivaltaa käsitelleessä lähetyksessään. Hän on myös kertonut yrittäneensä keskustella asiasta sukulaistensa kanssa, mutta nämä eivät uskoneet häntä ja kiistivät kaiken.

Oprah on ollut ehdolla Emmy-gaalassa lähes 20 kertaa. Pystejä hän on voittanut 12.­

Oprah tuli hyväksikäytön seurauksena raskaaksi 14-vuotiaana ja synnytti pojan, joka kuitenkin kuoli noin kahden viikon ikäisenä. Hän on kertonut kokeneensa tulleensa petetyksi, kun hänen sukulaisensa myi tarinan hänen pojastaan National Enquirerille vuonna 1990.

Oprah on sanonut, ettei ole halunnut omia lapsia, koska hänen omat äitihahmonsa olivat huonoja esimerkkejä. Hän kokee, ettei osaisi olla äiti lapselleen.

Oprah on seurustellut vuodesta 1986 alkaen liikemies Stedman Grahamin kanssa. Pari meni kihloihin vuonna 1992, mutta peruivat häät melkein heti. Oprah on kertonut, ettei heidän suhteensa olisi kestänyt avioliittoa, mutta hän halusi kuitenkin tulla kosituksi.

Isä kannusti opiskelemaan

Oprah aloitti kunnallisen lukion Milwaukeessa, mutta sai hyvän koulumenestyksensä turvin siirron toiseen lukioon Glendaleen, joka sijaitsi varakkaammalla alueella. Hän on kertonut, että häntä kiusattiin, koska hän matkusti kouluun samalla bussilla muiden afroamerikkalaisten kanssa, joista monet olivat hänen luokkatovereidensa perheiden palveluksessa.

Oprah alkoi kapinoimaan ja varastelemaan rahaa äidiltään, minkä vuoksi äiti lähetti hänet takaisin isänsä luo Nashvilleen – tällä kertaa pysyvästi.

2000-luvun alussa Oprahista tuli ensimmäinen tummaihoinen naismiljardööri.­

Äiti sai Oprahin lähdön jälkeen vielä kolmannen tyttären, jonka hän antoi adoptoitavaksi. Oprah sai tietää siskopuolestaan, joka on vanhemman siskopuolen tavoin nimeltään Patricia, vasta vuonna 2010. Winfreyllä on kahden siskopuolensa lisäksi myös velipuoli Jeffrey, joka kuoli AIDSin aiheuttamiin komplikaatioihin vuonna 1989.

Muutto Nashvilleen muutti Oprahin elämän suunnan. Parturina työskennellyt Vernon-isä oli sotaveteraani ja entinen kaivosmies. Hän piti tyttärelleen tiukkaa kuria, mutta kannusti tätä opiskelemaan. Oprahista tuli kunniaoppilas, koulun suosituin tyttö, ja hän sijoittui toiseksi lukioiden kansallisessa puhekilpailussa. 17-vuotiaana hän voitti Miss Black Tennessee -kauneuskilpailun.

Oprah sai stipendin, jolla hän pääsi opiskelemaan Tennesseen osavaltion yliopistoon viestintää. Hän ei kuitenkaan valmistunut ennen vuotta 1986, jolloin hän oli jo suosittu tv-kasvo.

Miljardööri ja hyväntekijä

Opintojensa ohella Oprah työskenteli muun muassa kaupoissa ja ravintoloissa. Mediaura alkoi 1970-luvulla Nashvillen paikallisella tv-kanavalla, jonne hän pääsi uutisankkuriksi. Vuonna 1976 hän muutti Baltimoreen iltauutisten ankkuriksi, mistä hänet rekrytoitiin Richard Sherin juontopariksi paikalliseen keskusteluohjelmaan vuonna 1978.

Vuonna 1983 Oprah sai siirron chicagolaiselle tv-kanavalle juontamaan pientä puolen tunnin mittaista aamuohjelmaa. Vain muutamassa kuukaudessa Oprah sai ohjelman katsojamäärät nousuun ja ohjelmasta tuli Chicagon suosituin keskusteluohjelma.

Pian tämän jälkeen Oprah teki lopullisen läpimurtonsa ja sai oman tunnin mittaisen nimikko-ohjelmansa, The Oprah Winfrey Show’n, joka pääsi maanlaajuiseen levitykseen. Sitä esitettiin yhtäjaksoisesti vuoteen 2011 asti, ja se oli pitkäaikaisin päiväaikaan lähetetty keskusteluohjelma Yhdysvalloissa. Ohjelmaa on näytetty myös Suomessa.

Oprah oli tuolloin 32-vuotias ja tienasi ensimmäisen miljoonansa. Nykyään hänen nettovarallisuuden arvioidaan olevan yli 2,5 miljardia dollaria. Vuonna 2020 Oprah oli Forbesin 100 parhaimmin tienaavan julkkiksen listan sijalla 91 noin 37 miljoonan dollarin vuosiansioillaan. Vuonna 2003 Forbes julisti Oprahin maailman ensimmäiseksi tummaihoiseksi naismiljardööriksi.

Oprahin Michael Jackson -haastattelu vuodelta 1993 on yksi maailman katsotuimmista talk show -lähetyksistä.­

Oprah tunnetaan myös auliina hyväntekijänä, ja hänen tiedetään lahjoittaneen satoja miljoonia dollareita hyväntekeväisyyteen. Erityisen lähellä Oprahin sydäntä ovat köyhyyteen, koulutukseen sekä vähemmistöjen ja lasten asemaan liittyvät aiheet. Hän on myös auttanut hurrikaani Katrinan uhreja vuonna 2004.

Liian lepsu ote?

Oprah on tehnyt media-alalla töitä lähes 50 vuotta. Tuona aikana hän on tehnyt arviolta yli 37 000 haastattelua, sisältäen lukuisia haastatteluja eri merkkihenkilöiden kanssa aina viihdemaailman supertähdistä politiikan kärkinimiin. Oprahin saama harvinainen haastattelu Michael Jacksonin kanssa vuonna 1993 on yksi tv-historian katsotuimmista.

Hänet tunnetaan empaattisena haastattelijana, jolla on erityinen taito saada haastateltavansa avautumaan kipeimmistäkin henkilökohtaisista asioistaan. Toisaalta hän on myös saanut kritiikkiä osakseen siitä, että hän kohtelee haastateltaviaan silkkihansikkain eikä laita heitä riittävän tiukille. Oprah antaa haastateltaviensa puhua melko vapaasti, eikä kyseenalaista näiden sanomisia tai esitä jatkokysymyksiä.

Oprah tuki julkisesti Barack Obaman vaalikampanjaa vuonna 2008. Hänen uskotaan tuoneen noin miljoona ääntä Obaman pottiin demokraattien esivaaleissa.­

Oprah on vuosikausien ajan listattu maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten joukkoon. Vuonna 2008 hän antoi julkisesti tukensa presidenttiehdokas Barack Obamalle, minkä arvioidaan tuoneen noin miljoona ääntä lisää Obaman pottiin demokraattien esivaalissa.

Oprahista itsestäänkin on povattu moneen kertaan presidenttiehdokasta, ja häntä on myös aktiivisesti kosiskeltu ehdokkaaksi – tuloksetta. Hän on sanonut, ettei koe presidenttiyttä houkuttelevana tehtävänä itselleen, mutta jos jumala antaisi riittävän selvän merkin, hän lähtisi kisaan.

Oprah on voittanut urallaan lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Hänen hyllystään löytyy muun muassa 12 Emmy-patsasta ja Obaman myöntämä Presidentin vapausmitali.

