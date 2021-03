”Isillä on sinua ikävä” – hovi julkaisi prinsessa Charlotten, 5, koskettava äitienpäiväkortin prinsessa Dianalle

Prinssi Williamin lapset kirjoittivat tänäkin vuonna perinteiset äitienpäiväkortit edesmenneelle prinsessa Dianalle.

Britanniassa vietettiin sunnuntaina äitienpäivää. Prinssi William menetti äitinsä prinsessa Dianan hyvin nuorena, sillä Walesin prinsessa menehtyi vuonna 1997. William on kuitenkin pitänyt koskettavaa perinnettä yllä, sillä hänen lapsensa prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis muistivat edesmennyttä isoäitiään tänäkin vuonna kauniilla äitienpäivätervehdyksillä.

Kuvat nuorten kuninkaallisten käsin kirjoitetuista korteista julkaistiin Kensingtonin palatsin virallisella Instagram-tilillä. 5-vuotias Charlotte oli kirjoittanut korttiinsa koskettavan viestin Dianalle suuren sydämen kera.

”Rakas Diana-mummo. Olet ajatuksissani äitienpäivänä. Rakastan sinua kovasti. Isillä on sinua ikävä. Paljon rakkautta, Charlotte.”

Voit selata kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa valkoista nuolta.

7-vuotias prinssi George puolestaan kertoi Dianan olevan aina hänen ajatuksissaan. Nuorin, 3-vuotias Louis, oli askarrellut Dianalle sydämen ja liimannut hellyttäviä eläintarroja korttiinsa.

Prinsessa Diana ja prinssi Charles poikiensa prinssi Harryn ja Williamin kanssa vuona 1995.­

Pikkukuninkaallisten koskettavat viestit keräsivät paljon sydämiä ja kommentteja Instagramissa. Monen ajatukset olivat paitsi lastenlasten, myös prinssi Williamin ja hänen pikkuveljensä prinssi Harryn suuressa menetyksessä.

– Niin suloista. Rakastan sitä, että Dianan muistoa pidetään elossa.

– Koskettavaa. Diana olisi ollut niin ihana isoäiti.

– En olisi odottanut itkeväni kuninkaallisten äitienpäiväjulkaisulle.

Prinssi William ja herttuatar Catherine halusivat osoittaa äitienpäiväkorteista julkaistuilla kuvilla tukea kaikille, joiden äitienpäivä on poikkeuksellinen. He viittasivat kuvan yhteydessä myös vallitsevaan koronavirustilanteeseen, jonka vuoksi monen äitienpäivä on hyvin erilainen kuin normaalisti.

– Tänä vuonna äitienpäivä on jälleen poikkeuksellinen. Moni meistä on erossa rakkaistaan, mutta odottaa jo sitä aikaa, kun voimme antaa taas äideillemme halauksen. Tämä päivä on haastava kaikille, jotka ovat kokeneet menetyksiä, kuvatekstissä kirjoitetaan.