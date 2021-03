Selviytyjissä kohauttanut Aki Manninen ei aio pyytää anteeksi – näin hän selittää kommenttejaan, jotka tyrmistyttivät tv-katsojia

Aki Manninen kiistää olevansa naisvihaaja ja sanoo, että hänen kommenttinsa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa on ymmärretty väärin.

Hyvinvointiyrittäjä Aki Manninen joutui myrskyn silmään tilitettyään suunsa puhtaaksi pudottuaan Selviytyjät Suomi -ohjelmasta lauantai-iltana. Manninen syytti kotiinlähdöstään heimonsa naisia ja ”leidien kiiltokuvakerhoa”, joka oli liittoutunut äänestääkseen hänet ulos. Manninen pui tilannetta Selviytyjät Suomi Extrassa ja sanoi, että ”jos hänellä olisi tissit, olisi hän mennyt tyttöjen kerhoon” ja ettei hän voinut juonitella heidän kanssaan, koska ”hänellä on munat”.

Mannisen sanomiset saivat välittömästi aikaan valtavan myräkän somessa. Twitterissä Mannisen kuvailtiin vähättelevän naisia ja häntä syytettiin sovinismista.

IS:n tavoittama Manninen näkee asian toisin. Hän kiistää jyrkästi syyllistyneensä sovinismiin tai naisten halventamiseen.

– En ole missään nimessä naisvihaaja, enkä ylipäätään vihaa ketään. Arvostan naisia suunnattomasti, ja arvostan yleensäkin elämässä suoraa puhetta. Se oli sarkastista huumoria minun puoleltani, olen sarkastinen ihminen ja lausun asiat suoraan. Siksi minut monesti ymmärretään väärin, kuten nytkin kävi, Manninen sanoo.

Manninen myöntää olleensa tunteiden vallassa annettuaan kommentteja kameralle heti yllättävän putoamisensa jälkeen. Mannisen tiputtamista kilpailusta kaavailivat ennen kaikkea leirin naiset Suvi Pitkäsen ja Marianne Kiukkosen johdolla.

– Se, mistä tämä myrsky lähti, oli kahden aikaan yöllä annettu lausunto. Totta kai olin tuohtunut, kun jouduin ulos tällaisen tilanteen takia. Luulin, että peli oli selvä. Totta kai sain sanoa mielipiteeni, se oli minun oikeuteni, Manninen sanoo.

Manninen pohti kameroille putoamisensa jälkeen, että ”onko sitten ollut niin, etten ole antanut tarpeeksi huomiota leirin naisille? Tietty ei mun tarvitse antaakaan, kun mulla on kaunis vaimo kotona”. Manninen korostaa, että hänen sanomisensa huomion antamisesta naisille ymmärrettiin väärin.

– Kukaan ei tiedä sitä, että otin leirin naiset äärettömän monta kertaa huomioon. Annoin takkini, annoin kuivia sukkia, hoidin kuivia alustoja ja tein kaikkeni, että leirin naisilla olisi hyvä olla.

– Sekään ei riittänyt, että minut olisi hyväksytty siihen piiriin tyttöjen kanssa. Mitä siis olisin voinut tehdä itse toisin? Sen takia pohdin, että mitenhän minun olisi täytynyt vielä enemmän ottaa huomioon naiset? Eli tässäkin oli väärinkäsitys.

Entä mitä tarkoitit tyttöjen kiiltokuvakerholla?

– Tyttöjen juoruiluyhteisöä. Tai poikien yhtä lailla, samalla lailla pojatkin voi tehdä kiiltokuvakerhoja. Mä olen niin suoraselkäinen mies, että jos jotain sovin, niin se pitää. Leirillä jokainen tiesi sen.

Useita tv-ohjelmia tehnyt Manninen sanoo, että hän viljelee kameroiden edessä niin sanottuja akismejaan usein viihteen vuoksi.

– Heitin huumorilla ja kielikuvina monia asioita. Me luotiin viihdettä ja tehtiin viihdeohjelmaa. Vanilja ei kiinnosta ketään.

Mannisen ja Juuso Karikuusen eli Herbalistin välit eivät olleet kilpailussa parhaat mahdolliset. Manninen kiistää, että Karikuusta olisi mitenkään kiusattu leirissä.

– Missään nimessä Juusoa ei ole kiusattu leirissä. Juusolle on annettu ohjeita, miten sumppu kuuluu rakentaa, ei siinä ollut mitään kiusaamisen merkkejä. Olen pahoillani, jos Juuso tuntee olonsa kiusatuksi, koska olen tiukasti kiusaamista vastaan, Manninen sanoo.

Manninen toteaa, että hän on antanut leirinsä naisille ja miehille myös paljon positiivista palautetta.

– Mähän kehuin Juusoakin, että hän on hieno mies, ja kehuin naisia, mutta he vain lyöttäytyi yhteen ja pakkohan minun on siihen vastata, jos olen sellaisessa ristitulessa.

Manninen ei koe tarpeelliseksi pyytää sanomisiaan anteeksi.

– Jatkan nyt omaa elämääni. En ole keneenkään henkilökohtaisesti kohdistanut sanomisiani. Minun on vaikea lähteä pyytämään keneltäkään anteeksi, kun en tiedä keneltä pitäisi pyytää, Manninen sanoo.

Selviytyjät-kilpailijoiden kanssa Manninen sanoo olevansa hyvissä väleissä. Hän ei myöskään kadu reissua. Mannisella on myös selkeä viesti häntä kritisoineille ihmisille.

– Ymmärrystä, rauhaa ja rakkautta kaikille. Minulla ei ole edes minua haukkuneita vastaan mitään, päinvastoin. Jonain päivänä hekin ymmärtää, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää, Manninen toteaa.