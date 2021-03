Iina Kuustonen julkaisi harvinaisen lapsuuskuvan serkkunsa Sami Hedbergin kanssa – otos sulatti seuraajien sydämet

Iina Kuustonen onnitteli serkkuaan Sami Hedbergiä tämän 40-vuotissyntymäpäivänä.

Koomikko Sami Hedberg juhlii viikonloppuna 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Hedberg on yksi Suomen tunnetuimpia stand up -koomikoita. Hän on tullut tutuksi myös näyttelijänä ja Hedberg onkin tähdittänyt muun muassa Luokkakokous-elokuvia.

Merkkipäivänsä kunniaksi Hedberg sai julkiset onnittelut serkultaan, näyttelijä Iina Kuustoselta. Kuustonen julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään nostalgisia kuvia itsestään ja Hedbergistä lapsina.

– Paljon onnea rakas serkkuni Sami Hedberg 40v! Näistä kuvista tulee aina heti hyvä mieli, niin kuin sun seurassa edelleenkin, Kuustonen kirjoitti kuvatekstissään.

Kuustosen julkaisemat lapsuuskuvat keräsivät paljon ihastelevia kommentteja näyttelijän seuraajilta. Monet myös riensivät Kuustosen päivityksen kommenttikenttään välittämään omat syntymäpäiväonnittelunsa Hedbergille.

– Kiitos. Liian legendaarista kuvamateriaalia, Hedberg itse kommentoi päivitystä.

– Paljon onnea rakas Sami, kommentoi puolestaan Kuustosen sisko Minka Kuustonen.

– Voi apua! Ihana kuva, kommentoi eräs Kuustosen seuraajista.

– Ihanat, komppasi toinen.

– Ihana kuva, kommentoi kolmas.

Myös Hedberg itse julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän riemuitsee merkkipäivästään.

– Niin ne vuodet vierähtelee. Synnyin tänään 13.3 klo 11.15 tasan 40-vuotta sitten. Tervetuloa uusi vuosikymmen, Hedberg veisteli kuvatekstissään.

Sami Hedberg kertoi yhteydestään Kuustosen perheeseen Seura-lehden haastattelussa vuonna 2014. Hän kertoi tuolloin, että muusikko Mikko Kuustonen on hänen enonsa, eli Hedbergin äidin veli.