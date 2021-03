Petra Korpi ”vihtoi vauvaa ulos” alasti saunan lauteilla – tunnelmallinen kuva kerää ylistystä

Petra Korpi ja hänen puolisonsa Markku Wettenranta odottavat kuumeisesti esikoisensa syntymää.

Hyvinvointivalmentaja Petra Korpi kertoi lokakuussa odottavansa esikoistaan puolisonsa, Kapasiteettiyksikkö-yhtyeestä tunnetun räppärin Markku Wettenranta kanssa.

Viikonloppuna Korpi julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään tunnelmallisen kuvan, jossa hän poseeraa kameralle alastomana saunassa. Tunnelmallisessa kuvassa Korpi pitelee pyöristynyttä vatsaansa.

– Vihtomassa vauvaa ulos, Korpi vitsaili kuvatekstissään.

Korven julkaisema kuva on poikinut lukuisia tykkäyksiä ja ihastelevia kommentteja hänen seuraajiltaan. Kuvaa ovat kommentoineet muun muassa hänen sisarensa Kiira Korpi, juontaja Vappu Pimiä sekä missi Heidi Sohleberg.

– Ihana, kommentoi puolestaan bloggaaja Sara Vanninen.

– Ihanat te, komppasi bloggaaja Linda Juhola.

– Ihana kuva, hehkutti tankotanssija Oona Kivelä kommentissaan.

Viikko sitten Korpi kertoi Instagram-tilillään, että parin esikoisen laskettu aika on jo ohitettu. Tuoloin hän kyselikin Instagram-tilillään vinkkejä kuinka ”vauvan saisi ulos”.

– Noniin laskettu päivä on täällä eli kaikki vinkit siihen kuinka saada vauva Wettenranta ulos private spastaan on erittäin tervetulleita. Alle saa laittaa saunan, siivouksen ja seksin lisäks muita ehdotuksia ja poppaskonsteja, Korpi kirjoitti viikon takaisessa päivityksessään.

– PS. Tiedetään, ne tulee just sillon kun on siihen valmiita, mutta ainahan sitä voi vähän yrittää avittaa, hän jatkoi.

Petra Korpi on ex-taitoluistelija Kiira Korven isosisko ja hänet tunnetaan myös AVA-kanavan kanavaemäntänä, bloggaajana sekä hyvinvointivalmentajana. Korpi on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on yli 24 000 seuraajaa. Markku Wettenranta puolestaan tunnetaan Tasis-taiteilijanimeä käyttävänä rapartistina.

Korpi ja Wettenranta avioituivat kauniissa talvihäissä uudenvuodenaattona 2017. Pari meni naimisiin vuosien seurustelun jälkeen Tampereella. Kihloihin pari meni elokuussa 2016. Anna-lehden mukaan Korpi tapasi Wettenrannan alunperin siskonsa miehen Arthur Borgesin kautta.