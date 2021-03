Ellen Jokikunnas paljastaa rivon nimen, jolla hän on puolisonsa puhelimessa – seuraajat villiintyivät

Monella on puolisolleen huvittava hellittelynimi, jota käytetään vitsillä. Ellen Jokikunnaksen nimi on astetta roisimpi.

Ellen Jokikunnas on saanut puolisoltaan vitsikkään lisänimen.­

Juontaja Ellen Jokikunnas julkaisi Instagram-tilillään kuvakaappauksen puhelimen näytöstä, jossa komeilee hänen kuvansa. Nimen kohdalla ei kuitenkaan lue suinkaan Ellen, vaan Seksin ylipapitar.

Jokikunnas paljastaa, että hänen puolisonsa on tallentanut hänet puhelimeensa kyseisellä nimellä.

– Millä nimellä itse olet kumppanisi puhelimessa? Jokikunnas kyselee kuvatekstissä nauraen. Hän on myös merkinnyt kuvansa aihetunnisteilla seksin ylipapitar ja rakkaus.

Jokikunnaksen paljastus sai hänen seuraajansa nopeasti villiintymään. Moni naureskelee roisille nimelle, toteaa sen olevan nerokas ja paljastaa myös oman hellittelynimensä kumppaninsa puhelimessa.

Jokikunnaksen kuvaa kommentoineiden numero on tallennettu puolison puhelimeen muun muassa nimillä Pyhä Lehmä, HK:n Sininen, Melkein sakkolihaa, Ämmänruttana, Hanipuputupunen ja Maksaja. Myös ex-puolisoille on kehitelty nerokkaita lempinimiä, muun muassa Räyhäävä Hiiri ja Viikon luontoääni. Jokikunnas on kommentoinut seuraajiensa kekseliäitä nimiä itkunauravilla emojeilla ja kehunut niitä loistaviksi.

Jokikunnas on ollut yhdessä puolisonsa Jarin kanssa jo kymmenen vuotta. Pari kihlautui seitsemän vuoden seurustelun jälkeen ja meni naimisiin vain kuukautta myöhemmin vuonna 2017.

Jokikunnas on kertonut haastatteluissa, että hänelle on äärimmäisen tärkeää, että puolison kanssa on hauskaa ja huumorintajut kohtaavat.

– On tärkeää voida joka ikinen päivä nauraa toisen kanssa jollekin asialle. Mielestäni arki on paras asia elämässä, ja sitä sitten värittää sellaiset pienet juhlan hetket. Jos arki ei ole ihanaa, on suhteessa ongelmia, Jokikunnas sanoi IS:lle kolme vuotta sitten.

Jokikunnas on puhunut julkisuudessa avoimesti myös parin kohtaamista vaikeuksista. Juontajan ja tämän puolison toiveissa on jo pitkään ollut lapsi, mutta he ovat kärsineet lapsettomuudesta. Pariskunta aloitti runsaat kolme vuotta sitten adoptioprosessin, jota edelsi yli seitsemän vuoden jakso lapsettomuushoitoja.

Jokikunnas kertoi Me Naisille tammikuussa, että hän sai alle kolmekymppisenä tietää, ettei hän voisi saada lapsia perinteisellä tavalla. Vuosien varrella hän on hyväksynyt sen, ettei välttämättä saa koskaan lapsia ja että hän on puolisonsa kanssa kahdestaankin perhe.

Tällä hetkellä pari kuitenkin odottaa innolla adoptiolasta, joka toivottavasti löytyy pian.

– Lapsi on ollut tärkeä ja rakas asia, ja varmaan samalla tavalla luonnollinen valinta kuin niillä, jotka haluavat elää ilman lasta. Jo parikymppisenä, ollessani vielä yksin, pyörittelin ajatusta adoptiosta, koska ajattelin, ettei sillä biologialla ole niin väliä, Jokikunnas kertoi Me Naisille tammikuussa.