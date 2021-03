Minttu ja Sampo Kaulasen bisnes alkoi vihdoin luistaa, mutta sitten rysähti – kauppiasparilla on kuitenkin yllättävä voimavara

Minttu Kaulanen kertoo, että hänen puolisonsa Sampo Kaulanen on uskomattoman sitkeä kauppias.

Los Angelesissa kasvanut Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen on henkeen ja vereen kaupunkilaistyttö, jolle maalaiselämä on vierasta. Nelosen Farmi-ohjelmassa hän hyppää mukavuusalueensa ulkopuolelle ja muuttaa maatilalle yhdessä 12 muun julkisuudesta tutun henkilön kanssa.

– Olihan se ihan älyttömän vierasta. Ei minussa ole sellaista maalaistyttöhenkeä ollut koskaan, Kaulanen kertoo IS:lle.

– Lähdin farmille ajatellen, etten osaa tai pysty ja olen heikko. Oikeasti olenkin ihan hiton vahva, kykenevä ja osaan tosi paljon. Se oman itsensä vähättely jäi maatilalla olon myötä. Olen hyväksynyt sen, että olen itseasiassa aika osaava muija.

Farmilla Kaulasen ja muiden tähtien tehtävänä oli huolehtia maatilan eläimistä ja päivittäisistä askareista. Kilpailijoiden apuna ei ollut nykypäivän moderneja mukavuuksia, vaan kaikki tehtiin entisajan tapaan.

– Olin yllättynyt siitä, miten pystyin tarttumaan sellaisiin toimiin, joita ei olisi tullut normaalissa elämässä koskaan vastaan.

– Vaikka ihan järviveden hakeminen todella kaukaa. Ei se ollut niin, että pumppaat siitä läheisestä kaivosta veden, vaan sinun piti lähteä maitokärryillä hakemaan maitotonkat täyteen järvestä. Eläimet joivat ihan älyttömästi vettä ja siinä sai todellakin kärrätä.

Kaulaselle maatilalla ei ollut vaikeinta sen tehtävät, vaan muut ihmiset. Hän kokee olevansa hyvin sosiaalinen ihminen, mutta tarvitsevansa silti paljon omaa tilaa.

– Olen tosi suorapuheinen, enkä onnistunut olemaan hiljaa. En räjähtänyt, mutta annoin kuulua. Sanoin mitä ajattelen, mutta ei se sellaiseksi mennyt, että minun olisi pitänyt kenellekään räjähtää.

Minttu Kaulanen huomasi, että hänestä oli farmin emännäksi, vaikkei hänellä ollut mitään aiempaa kokemusta maatilalta.­

Farmin kuvausten aikana Kaulanen joutui olemaan pitkään erossa puolisostaan Sampo Kaulasesta ja lapsistaan. Se tuntui rankalta, sillä hän on tottunut olemaan läsnä oleva äiti ja puoliso.

– Tuli ihan järjetön ikävä Sampoa ja lapsia. Olen nyt 11 vuotta ollut Sampon kanssa ja olen tottunut joka yö nukahtamaan hänen kainaloonsa. Sitä kaipasi tosi paljon fyysisesti.

– Tosi iso osa elämästä uupui, kun puoliso ja lapset olivat muualla. Mutta hyvin ne pärjäsi. Sampo hanskasi homman hienosti, kaikki olivat hengissä ja selvisivät suht vähäisillä traumoilla.

Vaikeudet eivät lannista

Kaulanen osallistui Farmi-sarjaan keskellä koronavuotta. Takana oli äärimmäisen haastava kevät, sillä hänen ja Sampo Kaulasen pyörittämän Jounin kaupan tulos romahti, kun korona iski Suomeen. Matkailijat katosivat Lapista ja samalla myös Äkäslompolossa sijaitseva kauppa tyhjeni.

Kesällä tilanne parani, kun suomalaiset ryntäsivät matkustamaan kotimaassa, mutta talven tullen näkymät synkkenivät jälleen.

– Jos viime maaliskuussa tehtiin -75 prosenttia tappiota, niin ei tämä enää hirveästi huonommin voi mennä. Toivon, että tekisimme vähän paremmin edes tänä vuonna, Kaulanen sanoo.

Sampo Kaulanen on pyörittänyt kauppaa 12 vuotta. Kauppa on ollut pahoissa veloissa ja sen taloustilanne on ollut hyvin haastava. Viime vuoden aluksi tilanne näytti kutienkin hyvältä, kunnes korona pilasi kaiken.

– Sampo sanoi juuri, että edellisvuosi olisi ollut ensimmäinen voitokas vuosi, sillä saimme velkojen ja muiden kanssa pään pinnalle, mutta sitten tuli kulkutauti. Me emme ole päässeet koskaan vielä maistamaan sellaista helppoa elämää, Minttu Kaulanen kertoo.

Vaikeuksista huolimatta kauppiaspariskunta on jaksanut tilannetta yllättävän hyvin. Minttu Kaulasen mukaan heidän salainen aseensa on juuri se, ettei kaupalla ole koskaan vielä mennyt kovin hyvin. He ovat tottuneet vastoinkäymisiin.

– On toisaalta ihan ok, että koko ajan pitää kehittää toimintaa ja olla pikkuisen varpaillaan, hän sanoo.

Kaulanen kiittelee puolisoaan siitä, miten sitkeä tämä on vaikeuksien keskellä.

– Olemme jaksaneet yllättävän hyvin ja uskon, että se johtuu siitä, että Sampo on tuollainen yrittäjä kuin hän on. Siinä kohtaa, kun muut nyypähtää, Sampo herää. Jos hänellä olisi liian tasaista, siitä ei tulisi yhtään mitään.

Sampo Kaulanen kertoi Taloussanomille viime kesänä, että myös hän näkee voimavarakseen aiemmat vaikeudet ja niistä selviämisen.

– Olen uinut niin syvissä vesissä henkisesti, että kantti on kova. En jaksa enää tässä vaiheessa synkistellä ja luovuttaa, kun on ennenkin selvitty, Sampo Kaulanen totesi.

Farmi Suomi Nelosella sunnuntaisin klo 19.30 4. huhtikuuta alkaen.