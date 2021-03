Legendaarisen elokuvahahmo Klonkun näyttelijä paljasti nyt kaistapäisen keinon, jolla valmistautui rooliin – ”Sitä voi sanoa todelliseksi metodinäyttelemiseksi”

Inhottava ja rakastettava Klonkku-rooli käänsi näyttelijä Andy Serkisin elämän täysin uuteen suuntaan. Hän oli 38-vuotias, kun Kaksi tornia -elokuva ilmestyi.

Näyttelijä Andy Serkis teki yhden 2000-luvun alun legendaarisimmista elokuvarooleista, mutta hänen kasvonsa eivät silti ole monille tutut. Serkis esitti Taru Sormusten Herrasta -trilogiassa niljakasta Klonkkua.

Hahmo on animoitu liikkeenkaappaustekniikalla.

56-vuotias Serkis kertoo nyt Guardian-lehden haastattelussa erikoisesta elämästään. Irakilaistaustainen, mutta Englannissa valtaosan elämästään asunut Serkis valitsi jo nuorena esittävän taiteen urakseen. Kun Serkis soitti äidilleen ja kertoi aikovansa näyttelijäksi, tämä järkyttyi.

Nopeasti kuitenkin selvisi, että Serkisillä on lahjoja. Lääkäri-isä ja tämän kaksi Bagdadista paikan päälle matkustanutta lääkäriystävää istuivat eturivissä, kun Serkis näytteli nuorena teatterissa.

– Olen aina tuntenut itseni ulkopuoliseksi, mikä onkin ollut keskeistä monille töille, joita olen tehnyt. Että voi olla jotain muuta. Voi olla erilainen, Serkis kuvailee.

Klonkku-hahmo todellakin oli jotain erilaista. Sormuksen lumoissa oleva otus on langennut hobitti, jonka elämässä ei ole enää muuta sisältöä kuin noidutun sormuksen maaninen palvonta. Hahmolla on hyvä ja paha puoli, joista hyvä muistuttaa edelleen etäisesti arvoituksia rakastavaa kilttiä hobittia, mutta paha on valmis tekemään vaikka murhia sormuksen takia.

Elokuvaa tehdessä Serkisin näyttelijäntyö yhdistettiin CGI-animoituun Klonkkuun. Serkis sai suorituksestaan paljon positiivisia arvioita. Hän kertoo nyt Guardianissa, miten valmistautui poikkeukselliseen rooliinsa.

– Kävelin neljällä jalalla myös kuvausten ulkopuolella silloin kun TSH:n kuvaukset olivat käynnissä. Käytin paljon aikaa valmistautumiseen. Kävin ulkona pitkillä, jopa tuntien mittaisilla kävelyillä neljällä jalalla. Silloin tällöin törmäsin muihin ihmisiin. Silloin minun täytyi esittää, että etsin maasta jotain. Sitä voi sanoa todelliseksi metodinäyttelemiseksi, hän kertoo.

Metodinäytteleminen tarkoittaa näyttelemistä, jossa pyritään mahdollisimman vahvaan roolihahmoon eläytymiseen. Näyttelijä pyrkii kehittämään itsessään roolihenkilön ajatuksia ja tuntemuksia, jotta esitys olisi todenmukaisempi. Näyttelijä voi tällöin hyödyntää roolisuorituksessaan omia tunteitaan ja muistojaan.

Metodinäytteleminen on alun perin venäläisen 1800-luvulla eläneen teatteriohjaajan Konstantin Stanislavskin kehittämään tunnemuistiteoriaan perustuva menetelmä. Yhdysvaltalainen teatteriohjaaja Lee Strasberg on kenties tunnetuin metodinäyttelemisen opettaja.

Andy Serkis harjoitteli Klonkun rooliinsa tekemällä tuntien kävelyjä nelin kontin.­

Andy Serkis on tehnyt tähän päivään asti näyttelijäntöitä. Hänen muita tunnettuja töitään ovat muun muassa rooli Apinoiden planeetta -elokuvasarjassa, King Kongin rooli samannimisessä elokuvassa vuonna 2005 ja yksinvaltias Snoken rooli Star Wars: The Force Awakens -elokuvassa vuonna 2015. Lisäksi hän on tehnyt paljon äänitöitä.

Serkis myös palasi Klonkun rooliinsa Hobitti-elokuvasarjaan vuonna 2012.

Serkis myöntää Guardianissa, että Taru Sormusten Herrasta -rooli poiki hänelle yhtäkkiä niin valtavasti menestystä, että hän ei olisi kyennyt käsittelemään sitä nuorempana. Hän oli 38-vuotias, kun Taru Sormusten Herrasta: Kaksi tornia ilmestyi.

– Se oli merkillistä aikaa. Siitä kokemuksesta seurasi niin paljon uusia juttuja, ja tykkäsin siitä tai en, niin se rooli on edelleen päivittäin läsnä elämässäni.