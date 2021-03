Jackass-tähti täräytti julki shokeeraavan kuvan – näin rajulta huumeongelma voi näyttää

Steve-O raitistui tasan 13 vuotta sitten. Sitä ennen hän ehti kärsiä vaikeista päihdeongelmista vuosien ajan.

Jackass-tähti Steve-O juhlisti tällä viikolla tärkeää merkkipäivää, sillä hän kertoi Instagramissa olleensa 13 vuotta raittiina. 46-vuotias Steve-O julkaisi tilillään kuvaparin valtavasta muutoksesta, joka hänen elämässään on tapahtunut reilun vuosikymmenen aikana.

Kuvaparin ensimmäinen kuva on ajalta, jolloin Steve-O kamppaili vaikean huume- ja lääkekoukun sekä alkoholiongelman kanssa. Kuvassa hän poseeraa keskellä sinisiä pillereitä rajusti irvistäen.

Toisessa kuvassa on Steve-O nykypäivänä. Hän on luonut kuvaan vuosien takaisen tilanteen uudelleen, mutta nyt hänen ympärillään on vihanneksia lääkkeiden ja tupakan sijaan. Kuvan on ottanut Steve-O:n puoliso Lux Wright.

– Niin kiitollinen juhliessani kolmeatoista vuotta raittiina tänään... Kiitos kaikille, jotka auttoivat minua pääsemään näin pitkälle, ja kuten aina, kiitos Johnny Knoxvillelle rakastavasta tönäisystä, joka aloitti matkani, Steve-O kirjoittaa kuvaparinsa yhteydessä.

Steve-O on aiemmin kertonut raitistuneensa vuonna 2008. Tuolloin Johnny Knoxville passitti ystävänsä psykiatrisen hoitolaitoksen suljetulle osastolle, jossa hän sai hoitoa riippuvuuksiinsa. Raitistumisen jälkeen Steve-O kärsi pitkään rajuista mielialanvaihteluista ja masennuksesta, joita päihteidenkäyttö oli hänelle aiheuttanut.

Ennen raitistumistaan Steve-O kamppaili lääke-, alkoholi- ja huumeriippuvuuden kanssa vuosia. Hän joutui toistuvasti hankaluuksiin virkavallan kanssa ja käyttäytyi usein sekavasti alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Myöhemmin Steve-O on kertonut olleensa usein hyvin sekavassa tilassa reseptilääkkeiden väärinkäytön vuoksi.

Ennen raitistumistaan vuonna 2008 Steve-O jäi kiinni kokaiinin hallussapidossa ja hänen kotonaan vieraili poliisipartio useita kertoja. Tähti oli hajottanut raivon vallassa omaisuuttaan ja riehunut kodissaan.

Steve-O meni vuonna 2018 kihloihin naisystävänsä Lux Wrightin kanssa. Kuvassa pari lokakuussa 2019.­

Steve-O tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa, kun hänen tähdittämänsä Jackass-sarja debytoi MTV:llä. Myöhemmin sarjasta tehtiin myös useita elokuvia.