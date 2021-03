Reino Nordin avautuu podcastissa huumehuuruisista vuosistaan – tajusi ajautuneensa pohjalle, kun läheiset lausuivat hänelle kohtalokkaat sanat

Raitistunut Reino Nordin kertoo Aki Linnanahteen podcastissa ajautuneensa pahimpina aikoina niin syvälle, että hänen läheisensä joutuivat puuttumaan tilanteeseen.

Muusikko ja näyttelijä Reino Nordin, 37, avaa päihteidenkäyttöään ja raitistumistaan Aki Linnanahde Talk Show’n tuoreessa jaksossa.

Monista hiteistään tuttu Nordin kertoo Aki Linnanahteelle käyttäneensä päihteitä nuoresta asti. Pahimmillaan tilanne oli todella vakava, mutta nyt Nordin on ollut raittiina jo usean vuoden ajan.

– Kuningas alkoholi oli minulle aina vähän nou nou, olin aina enemmän blossiäijä, Nordin kertoo podcastissa viitaten marihuanan polttamiseen.

Nordin kertoo Linnanahteelle lopettaneensa päihteiden käytön ymmärrettyään, että hänen tilanteensa on jo todella vakava.

– Itselle se oli oivallus siitä, että tässä on kaksi tietä: joko lujaan hautaan ja ärsyttävään sotkuun ennen sitä, ja sitten lapset itkee, tai sitten on mahdollista katkaista tämä traumakierre missä on elänyt, Nordin kuvailee podcastissa.

Maria ja Reino Nordin Emma-gaalassa alkuvuodesta 2017.­

Nordinilla on kolme lasta vaimonsa Maria Nordinin kanssa, sekä yksi lapsi aiemmasta suhteestaan. Tilanne oli pahimpina aikoina riistäytynyt jo sen verran käsistä, että läheiset joutuivat sanomaan Nordinille suorat sanat.

– Rakkaat sanoo sulle, että sä lähdet joko menee tai mä lähden menee. Et näe enää todellisuutta missä elät. Ne on karmeita paikkoja ja kaikki, jotka siellä on käynyt saa tuta sen nahoissaan, Nordin myöntää.

Laulaja ei osaa arvioida, miksi hän käytti päihteitä. Raitistuminen on kuitenkin ollut elämän tärkeimpiä päätöksiä.

– Siihen on monia syitä, miksi olen käyttänyt päihteitä. Voin vihdoin katsella niitä haavoja, ja se on elämäni suurin voitto, Nordin sanoo.

Nordin kertoo käyneensä vertaistukiryhmissä, mutta lopetti todettuaan ne itselleen hyödyttömiksi.

– En viihtynyt AA-kerhossa. Rupesi ärsyttää, kun siellä pitää hokea koko ajan, että on sairas. Haluan mennä eri tavalla. Haluan hokea, että olen terve, Nordin sanoo.

Reino Nordin on tehnyt pitkän uran laulajana ja näyttelijänä.­

Nordin ei kuitenkaan pelkää sortuvansa uudelleen päihteisiin, sillä hän kokee olevansa tällä hetkellä erittäin tasapainoisessa elämäntilanteessa.

– En näe enää sitä glooriaa enkä kaipaa millään tasolla sitä toksisuutta. Missään vaiheessa en onneksi menettänyt itseäni, niin kuin monelle käy, hän sanoo Linnanahteelle.

Yksi merkittävä seuraus raitistumisesta kuitenkin tuli. Nordin kertoo podcastissa, että ystävyyssuhteissa tapahtui selkeä muutos sen jälkeen, kun hän lopetti päihteiden käytön.

– Ei mulle kukaan soita, kun en dokaa tai blaadaa (polta marihuanaa). Sportti ja studio ja perhe on ainoat, Nordin luettelee nykyistä lähipiiriään.

– Jos ei ole jotain järjellistä tekemistä, niin en edes kaipaa sitä. Urheilu on uusi maailma ja on toki paljon hyviä ystäviä, mutta ei ne soita mulle. Sua myös tavallaan ruvetaan vähän pelkäämään, Nordin analysoi.

Reino Nordin on puhunut avoimesti rankoista vuosistaan, jolloin hän käytti päihteitä.­

Tammikuussa 2017 poliisi pysäytti Nordinin kuljettaman auton Helsingin Ullanlinnassa. Miestä epäiltiin tuolloin rattijuopumuksesta, huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Tuomio asiasta langetettiin saman vuoden kesällä ja tuomiossa kerrottiin, että Nordinin hallusta löydettiin marihuanaa. Lisäksi ilmeni, että mies oli käyttänyt myös kokaiinia.

Poliisi teki epäilyjen jälkeen kotietsinnän Nordinin kotiin, jossa hän asuu yhdessä vaimonsa Marian ja heidän kolmen lapsensa kanssa. Nordinilla on lisäksi lapsi aiemmasta suhteesta.

Tapahtumien jälkeen Nordin teki päätöksen raitistua.