Onko tässä kaikkien aikojen häkellyttävin yhdennäköisyys? Siskokset ovat kuin Kim Kardashianin ja Kylie Jennerin kaksoisolentoja

Moni on joutunut hieraisemaan silmiään nähdessään Sonya ja Fyzan kuvia Instagramissa – siskokset nimittäin näyttävät täsmälleen samalta kuin maailman tunnetuimmat sometähdet Kim Kardashian ja Kylie Jenner.

Kim Kardashian ja hänen siskopuolensa Kylie Jenner ovat maailman seuratuimpia sometähtiä. Näyttävistä tyyleistään tunnetuilla siskoilla on Instagramissa satoja miljoonia faneja, ja moni onkin vuosien varrella omaksunut Kimin ja Kylien aloittamia muoti- tai kauneustrendejä.

Harva on kuitenkaan pystynyt muuntautumaan lähes täydellisesti Kimin ja Kylien näköisiksi kuin siskokset Sonia ja Fyza. Kaksikko on herättänyt valtavasti hämmästystä Instagramissa, jossa heitä on erehdytty jopa luulemaan Kim Kardashianiksi ja Kylie Jenneriksi.

Siinä missä Sonia näyttää aivan Kimiltä, on Fyza kuin ilmetty Kylie. Kaksikon yhteinen Instagram-tili on noussut yhdennäköisyyden myötä raketin lailla kaikkien tietoisuuteen. Heitä seuraa yli miljoona fania, ja heistä on uutisoinut useat lehdet, kuten Daily Star.

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, Sonia on kuin ilmetty Kim Kardashian. 25-vuotias Sonia on siskoksista nuorempi, mutta näyttää silti erehdyttävästi 40-vuotiaalta Kim Kardashianilta.

– Aivan selvä Kim K, fanit ihmettelevät.

Alhaalla puolestaan poseeraa oikea Kim Kardashian.

28-vuotias Fyza taas on kuvissa lähes identtinen 23-vuotiaan Kylie Jennerin kanssa, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

– Siis sinähän olet aivan Kylie Jenner! eräs hämmästeli.

Oikea Kylie Jennerkin poseeraa usein bikineissä.

Lontoosta kotoisin olevat siskot aloittivat aikoinaan kauneusbloggaajina ja työskentelevät nykyään meikkitaiteilijoina.

He ovat kertoneet saaneensa vuosien varrella paljon kritiikkiä, jossa heitä syytetään Kimin ja Kylien ulkonäön kopioimisesta. Dubaihin muuttaneet siskokset ovat puolustautuneet toteamalla, että heidän tyylinsä ei eroa paikallisesta katukuvasta, sillä useilla naisilla on samanlainen tyyli.

– Ihmiset eivät hämmästy ulkonäköämme Dubaissa, koska jokaisella on tumma iho, tummat kulmat ja ruskeat silmät. Joka nurkan takana on joku Kardashianilta näyttävä, siskokset kertoivat Refinery 29 -lehdelle vuonna 2017.

Huhut siskosten tekemistä kauneusoperaatioista ovat olleet pinnalla aina siitä lähtien, kun he saavuttivat mainetta poikkeuksellisella yhdennäköisyydellään.

– Olen ottanut täytettä silmieni alapuolelle tummien silmänalusten takia, ja minulla on myös huulitäytteitä, koska halusin huulieni olevan symmetriset. Sonia ei ole tehnyt mitään, koska hän pelkää neuloja, Fyza kertoi lehdelle.

Fyza ja Sonia ovat tehneet päätöksen, etteivät hehkuta kauneusleikkauksia nuorien faniensa takia.

– Olemme avoimia, mutta olemme tajunneet, että meillä on myös 7-vuotiaita faneja. Haluamme välttää leikkauksista puhumista, Fyza totesi.

Alla olevassa kuvassa oikeat Kim Kardashian ja Kylie Jenner.

Kim ja Kylie Jenner ovat pitäneet jo pitkään ykköspaikkaa maailman eniten tienaavina somejulkkiksina. 23-vuotias Kylie Jenner on Forbesin mukaan maailman ylivoimaisesti eniten tienaava julkkis yli 590 miljoonan dollarin tienesteillään.

Keep Up With the Kardashians -realitysta tuttu perhe on nyt uuden edessä, sillä suositun tosi-tv-sarjan viimeinen kausi kuvattiin juuri äskettäin. Perhe ei ole vielä paljastanut, nähdäänkö heitä tulevaisuudessa vielä tv-ruuduissa.

Tällä hetkellä ainakin Kim Kardashian keskittyy perhe-elämäänsä, sillä hän on keskellä avioeroprosessia miehensä Kanye Westin kanssa.