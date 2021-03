Tämä kaikki Harryn ja Meghanin tarinassa oli pielessä – asiantuntijat maalaavat karun kuvan kohuhaastattelun tuhoisista seurauksista

Sussexin herttuaparin antama kohuhaastattelu on aiheuttanut valtaisan mylläkän Britanniassa. Mitkä ovat sen seuraukset brittihoville?

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan maalasivat Oprah Winfreylle antamassaan tv-haastattelussa ruman kuvan hovista, joka käänsi selkänsä Meghanin ahdingolle ja kielsi parin Archie-pojalta prinssin tittelin ihonvärin takia.

Haastattelulla on ollut järisyttävät seuraukset Britanniassa ja maassa on jälleen virinnyt keskustelu siitä, että pitäisikö monarkia lakkauttaa. Tietokirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sanoo, että Sussexin herttuaparin sanat olivat kova kolaus kuninkaallisen perheen jo ennestään ryvettyneelle imagolle.

– Haastattelu on jakanut ihmiset kahteen leiriin. Monille Harryn ja Meghanin kertoma on näyttäytynyt itsekkäiden miljonäärien valittamisena siitä, miten jouduimme muuttamaan englantilaisesta palatsista kalifornialaiseen huvilaan.

– Amerikkalaiset ovat Meghanin puolella. He näkevät asian niin, että hän kävi hovissa ja selvisi sieltä hengissä, Jaatinen sanoo.

Hän uskoo, että herttuaparin haastattelu on ollut briteille kova pala purtavaksi, koska amerikkalainen Meghan sohaisi saarivaltiota kaikkein pyhimpään, ikivanhaan instituutioon.

– Britit saavat itse sanoa kuninkaallisista mitä haluavat, mutta jos amerikkalaiset rupeavat kritisoimaan monarkiaa, he loukkaavat kansallisia arvoja.

Brittiläinen kuninkaalliskirjailija Penny Junor arvioi, ettei briteiltä heru sympatiaa Harrylle ja Meghanille tv-esiintymisen jälkeen. Hän uskoo herttuaparin todennäköisesti tuhonneen kaikki toiveet sovinnosta kuninkaallisen perheen kanssa.

– Pelkäänpä, että haastattelu on aiheuttanut niin paljon tuhoa, etteivät asiat enää palaa ennalleen. Perheen mielestä haastattelu oli pahin mahdollinen petos, Junor sanoo.

– Herttuapari heitti kranaatin Harrylle tutun ja rakkaan instituution sydämeen, jota hänen rakas isoäitinsä on suojellut koko ikänsä.

Yksi haastattelun hurjimmista väitteistä oli se, että hovissa oltiin huolissaan parin Archie-pojan ihonväristä. Kotisohvilla kohahdettiin, kun Meghan kuvaili vakavailmeisenä tv-kameroille, että hovissa oltaisiin jopa suunniteltu lakipykälien muuttamista, ettei heidän pojastaan tulisi prinssiä.

Koko maailma on kohissut viikon ajan haastattelusta, jonka Sussexin herttuapari antoi Oprah Winfreylle ja jossa he lausuivat rankkoja syytöksiä hovin toiminnasta ja Meghanin kohtelusta.­

Junor sanoo tyrmistyneensä rasismisyytöksistä.

– En täysin usko heidän väitteitään. Olen seurannut työkseni kuninkaallista perhettä nyt 40 vuoden ajan, enkä ole urani aikana nähnyt hovissa minkäänlaisia viitteitä rasismista, Junor painottaa.

– Väitteet siitä, että lakia muutettaisi Archien ihonvärin takia, ovat naurettavia. Harry itse unelmoi nuorempana normaalista elämästä ja koki prinssin tittelin taakkana. En voi mitenkään uskoa, että hän haluaisi pojalleen prinssin tittelin ja samanlaisen taakan kannettavakseen.

Myös Satu Jaatinen epäilee väitteitä lain muuttamisesta. Vuodelta 1917 olevan lain mukaan monarkin lapset ja lapsenlapset ovat oikeutettuja prinssin ja prinsessan titteleihin.

– Prinssi Williamin lapset ovat kuningattaren lapsenlapsenlapsista ainoat, joilla on tittelit, sillä William on tuleva kuningas. Meghan esitti oman tulkintansa Archien tittelin puuttumisesta amerikkalaiskatsojille, mutta briteiltä selitykset eivät menneet läpi. Siellä hoksattiin heti, ettei asia voi olla näin, Jaatinen sanoo.

Hän huomauttaa, ettei kyseessä ole ainoa herttuaparin väite, jonka todenperäisyyttä ihmetellään.

– Meghan kertoi Canterburyn piispan vihkineen hänet ja Harryn heidän takapihallaan kolme päivää ennen häitä. Kirkko kommentoi, ettei se ole lain mukaan mahdollista, sillä paikalla pitää olla kaksi todistajaa. Se kuulosti aivan amerikkalaisten tv-sarjojen pikahäiltä. Romanttista mutta ei laillisesti sitova, Jaatinen naurahtaa.

Brittikirjailija Penny Junor näkee Harryn ja Meghanin kohuhaastattelussa paljon yhtäläisyyksiä Harryn äidin, prinsessa Dianan skandaalinkäryiseen tv-esiintymiseen 1995. Tuolloin Diana kertoi BBC:n Panorama-ohjelmassa avoimesti avioliittonsa ongelmista ja siitä, kuinka hänen mielenterveytensä järkkyi hovissa.

– Tämä oli kuin historia toistaisi itseään. Meghan vaikutti melkein kanavoivan Dianaa haastattelun aikana. Hänellä oli samoja murheita ja ongelmia hovissa kuin Dianalla, Junor sanoo.

Prinsessa Dianan Panorama-haastattelu vuonna 1995 ravisteli maailmaa, kun hän kertoi avioliittonsa ongelmista ja vaikeuksistaan hovissa.­

Samoja mietteitä on ollut Dianan elämäkerran kirjoittajalla, toimittaja Andrew Mortonilla. Hän ihmettelee The Sun -lehdessä pitkässä kirjoituksessa, eikö hovi ole oppinut mitään aiemmasta. Hänen mukaansa myös Diana pohti viimeisenä elinvuotenaan muuttoa Amerikkaan, jonka koki vapauttavana paikkana.

– Harry korosti haastattelussa, että hän on kokenut Dianan läsnäolon prosessin aikana... ja kertoi, miten Diana olisi vihainen ja pettynyt poikansa ja miniänsä kohteluun mutta ylpeä siitä, miten he taistelevat. Tämä kaikki on kuin Dianan kosto haudan takaa, Morton toteaa.

Herttuatar Meghan kertoi haastattelussa, että hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Omien sanojensa mukaan hän yritti saada hovilta apua, mutta pyynnöt kaikuivat kuuroille korville.

Satu Jaatinen kuvailee Meghanin kertoman herättävän monia kysymyksiä siitä, miksi hän ei saanut apua.

– William, Catherine ja Harry ovat perustaneet oman Heads Together -järjestön, joka keskittyy mielenterveystyöhön. He ovat puhuneet mielenterveydestä paljon julkisuudessa. Siksi on hyvin kummallista, että Meghanin avunpyyntö olisi sivuutettu, Jaatinen sanoo.

– Miten voi olla mahdollista, että herttuapari saa Canterburyn piispan takapihalleen mutta he eivät saa apua raskaana olevalle Meghanille? Tässä jätetään hirveän paljon asioita kertomatta, ja se on mielestäni Oprah-haastattelun suurin ongelma.

Prinssi Harry nosti äitinsä esille myös Oprahin haastattelussa. Monet Meghanin syytökset muistuttavat paljon Dianan kokemuksia.­

Jaatinen sanookin haastattelun herättäneen enemmän kysymyksiä kuin antaneen vastauksia. Keskustelu rasismiväitteistä sekä Harryn, Williamin ja Charlesin välirikosta jäi pintaraapaisuksi.

– Oprah silitti herttuaparia myötäkarvaan ja monia tärkeitä kysymyksiä jäi esittämättä. Kuka kommentoi Archien ihonväriä? Oliko se perheenjäsen vai hovin työntekijä? Jättikö prinssi Charles vastaamatta muutamaan puheluun vai jatkuuko puhumattomuus edelleen?

– Haastattelussa puhuttiin koko ajan, kuinka hovi teki sitä ja tätä. Todellisuudessa hovi työllistää tuhansia ihmisiä, eikä koostu pelkästään kuninkaallisen perheen jäsenistä, hän muistuttaa.

Asiantuntijoista kumpikin on sitä mieltä, että Sussexin herttuapari osoitti haastattelulla olevansa vapaa tekemään ihan mitä haluaa. Vaikka sitten puimaan kuninkaallisen perheen likapyykkiä julkisesti.

– Kyseessä on universaali perheriita, josta erityisen mielenkiintoisen tekee se, että kyseessä ovat kuninkaalliset. Harrylla ja Meghanilla on oikeus puhua ja he selvästi tietävät, ettei hovi voi vastata takaisin samalla mitalla. Tilanne on hieman epäreilu, Jaatinen sanoo.

Penny Junor uskoo Harrylla olevan paljon enemmän menetettävää kuin Meghanilla, joka tuli osaksi kuninkaallista perhettä vasta avioliittonsa myötä. Harry sen sijaan on tulevan kuninkaan poika ja kasvanut aikuiseksi brittien silmien edessä.

– Diana katui myöhemmin antamaansa haastattelua, ja epäilen, että myös Harry tulee katumaan tv-esiintymistään. Meghan tuskin tulee toisiin aatoksiin, sillä hän ei ole britti. Heidän haukkumansa ihmiset, instituutio ja maa sen sijaan ovat Harryn koti, Junor sanoo.