Sonja, 26, muutti Portugaliin ja huomasi, miten eri tavalla moni asia on – nämä tavalliset jutut hämmästyttävät suomalaista

Temptation Island -sarjassa nähty Sonja Issakainen asuu nykyään Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Moni asia on siellä hyvin erilainen kuin Suomessa.

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu Sonja Issakainen, 26, muutti viime syksynä Portugaliin. Vuonna 2017 tosi-tv-sarjassa nähty Issakainen asuu nykyään Lissabonissa yhdessä puolisonsa ja parin koiran kanssa.

Issakainen on jakanut kokemuksiaan Portugalissa asumisesta Instagrami-tilillään. Hän on kertonut tiukoista lockdowneista ja korona-arjesta maan pääkaupungissa. Lisäksi Issakainen on listannut tilillään tavallisista, arkipäivisiä asioita, jotka ovat yllättäneet hänet.

Yksi Issakaista Portugalissa hämmästyttänyt asia on se, että kaupoissa myytävät kurkut muistuttavat suomalaisen silmään lähinnä kesäkurpitsoja.

– Täällä kaupasta löytyy suomalaisille tutun kasvihuonekurkun sijaan lähinnä avomaakurkkuja, Issakainen kertoo videolla ja esittelee paksua, kesäkurpitsan näköistä kurkkua.

Erilaista Suomeen verrattuna on myös se, ettei Portugalissa juomatölkeistä saa panttia. Pullonpalautus­automaattien sijaan tölkit ja pullot kierrätetään muun lasi- ja metallijätteen seassa, eikä niistä makseta lainkaan panttia.

Issakainen on pannut merkille myös, että portugalilaisten kodeista puuttuu eräs suomalaisille tuttu asia. Keittiöissä ei nimittäin ole kuivauskaappia astioille.

– Se on alun perin suomalainen keksintö ja täällä käytetään joko astiapyyhettä tai ostetaan erillinen teline sitä varten, Issakainen sanoo Instagramissa.

Totuttelemista uuteen maahan muutettaessa oli myös siinä, etteivät portugalilaiset syö suomalaisten tapaan monipuolista ja täyttävää aamupalaa. Issakaisen mukaan Lissabonissa aamuisin juodaan yleensä vain pikkuruinen kuppi espressoa ja syödään pikkuruinen pastel de nata -kermaleivos.

– Ennen lockdownia oli jopa vaikeuksia löytää aamupala paikka mistä saisi aikaisin jotain muutakin kuin pastel de natoja.

Ruoissa ihmetystä herättää myös se, että moni annos tarjotaan täysin ilman kastiketta. Täytetty leipä saatetaan valmistaa jopa ilman voita niin, että se lopputulos on kuiva.

– Ravintolassa on erittäin harvinaista saada jonkinlaista kastiketta tai majoneesia ruoan kylkeen. Esimerkiksi kala tarjoillaan yleensä pelkästään perunoiden ja vihannesten kera.

Päänvaivaa Portugalissa aiheuttavat myös ruokien tuoteselosteet, sillä niissä ei usein lue sanaakaan englanniksi.

– Varsinkin alkuun kaupassa käynti oli siis tämän takia hidasta, Issakainen kertoo.

Issakainen kertoi vuoden alussa Instagramissa, että Portugaliin muutto mullisti hänen elämänsä täysin. Hän lopetti ennen muuttoa työnsä kauneusalalla ja ryhtyi tekemään sosiaaliseen mediaan kaupallisia yhteistöitä.

– Hullua ajatella, miten vuosi sitten mulla ei ollut mitään hajua, miten paljon mun elämä tulee vuodessa muuttumaan. En tiennyt, että asuttais Portugalissa, että meillä on koira, että mun paras kaveri asuu meidän naapurissa ja että oon riskillä lopettanut lähes 6 vuoden duunin kauneudenhoitoalan yrittäjänä, Issakainen kertoi Instagramissa tammikuussa.