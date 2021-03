Charlie Sheenin tytär täytti 17 vuotta – tältä harvoin julkisuudessa nähty Sami näyttää nykyään

Charlie Sheenin ja Denise Richardsin Sami-tytär luo uraa mallina.

Näyttelijä Charlie Sheenin ja Denise Richardsin Sami-tytär täytti 17 vuotta, minkä kunniaksi Richards julkaisi tyttärestään tuoreita kuvia Instagram-tilillään.

Kuvasarjan viimeisessä otoksessa on lehden kansikuva, jossa Sami Sheen on vastasyntynyt.

– En voi uskoa, että kaunis tyttövauvani on jo 17! Aika rientää niin nopeasti. Olen niin häkeltynyt, miten upea nuori nainen sinusta on tullut, Denise Richards hehkutti päivityksessään.

Voit katsoa päivityksen muut kuvat klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Päivitys poiki lukuisia kommentteja tosi-tv-tähtenä ja näyttelijänä tunnetun Richardsin seuraajilta. Monet hämmästelivät tyttären ja äidin yhdennäköisyyttä.

– En ole koskaan tajunnut, miten paljon hän näyttää upealta äidiltään. Hyvää syntymäpäivää!

– Kaunis, aivan kuin äitinsä.

– Miten aika menee näin nopeasti!

Bond-tyttönäkin ihastuttanut Richards ja Miehen puolikkaat -sarjasta tuttu Sheen olivat naimisissa vuosina 2002–2006. Heillä on kaksi yhteistä lasta: Sami, 17, ja 15-vuotias Lola.

Denise Richards tyttäriensä Lolan, Samin ja Eloisen kanssa vuonna 2014.­

Harvoin julkisuudessa nähty Sami Sheen on ryhtynyt luomaan uraa mallina. Hän on myös varsin suosittu sosiaalisessa mediassa: kuvapalvelu Instagramissa hänellä on yli 20 tuhatta seuraajaa ja TikTok-videosovelluksessa yli 73 000 seuraajaa.

Charlie Sheenin ja Denise Richardsin yhteinen taival on ollut myrskyisä, mutta avioeroriidoista ja elatusmaksutaistelusta huolimatta he ovat pysytelleet hyvissä väleissä lastensa vuoksi.

Denise Richards on nykyään naimisissa Aaron Phypersin kanssa. Parin häitä tanssittiin vuonna 2018. Heidän perheeseensä kuuluu Samin ja Lolan lisäksi Richardsin tytär Eloise.

Denise Richards on nähty muun muassa Beverly Hillsin täydelliset naiset -tv-sarjassa sekä elokuvissa Kun maailma ei riitä ja Villit kuviot.­

Sheenillä on viisi lasta ja hän on ollut naimisissa kolmesti. Sheen avioitui ensimmäisen kerran jo vuonna 1995 Donna Peelen kanssa, mutta vuoden kestänyt liitto kariutui varsin vauhdikkaasti.

Richardsin jälkeen Sheen on ollut naimisissa kiinteistövälittäjä Brooke Muellerin kanssa. Pari oli naimisissa vuosina 2008-2011 ja heille syntyi liiton aikana kaksospojat.

Sheenillä on myös aikuinen tytär lukioaikaisesta suhteestaan Paula Profitin kanssa.