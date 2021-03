Pakaroiden hiekoittamista, ulostenäytteen kuljettamista... – tässä ovat supertähtien avustajien erikoisimmat työtehtävät

Kun työnantajana on maailmankuulu ja ökyrikas supertähti, ei koskaan voi tietää mitä työpäivä tuo tullessaan.

Useimmilla supertähdillä on henkilökohtaisia avustajia, jotka reissaavat tähtien mukana ympäri maailmaa ja ovat valmiina täyttämään työnantajansa kaikki toiveet – ne kummallisimmatkin. Britannialainen Mirror-lehti on listannut 16 maailmankuulua julkkista ja kertonut heidän avustajiensa erikoisimmista työtehtävistä.

Kim Kardashian

Muhkeasta takamuksestaan tunnettu Kim Kardashian tarvitsi kerran apua istumalihastensa hiekoittamisessa.

Keeping Up With The Kardashians -sarjan kuvauksissa Thaimaassa kaksi henkilöä taputteli hiekkaa kiinni megatähden pakaroihin seksikkäitä valokuvia varten. Kultaisiin bikineihin sonnustautunut Kardashian istuskeli toimituksen ajan aidan reunalla.

Mariah Carey

Laulaja Mariah Careyn diivamaisesta käytöksestä on puhuttu jo pitkään.

Vuonna 2008 hänen silloiset lauluvalmentajansa David ja Carrie Grant väittivät Careyn palkanneen itselleen avustajan jolla oli yksi ainoa tehtävä: pidellä Careyn juomalasia, josta laulajatähti joi pillillä.

– Hän ei tee mitään muuta. Hän lentää ympäri maailmaa juomanpitelijänä, Carrie Grant sanoi.

– Aivan kuin vanhoilla kuninkaallisilla oli ruuanmaistajat, hänellä on juomanpitelijä. Hän ei halua sotkea huulipunaansa, David Grant lisäsi.

Kylie Jenner

Siinä missä tavallinen ihminen saattaisi käyttää herätyskelloa, on viime vuonna 590 miljoonaa dollaria tienannut Kylie Jenner palkannut tähän tarkoitukseen oman työntekijän.

On kerrottu, että Kim Kardashianin pikkusisko pitää rutiineista. Hän herää joka aamu samaan aikaan, jonka jälkeen hän juo aamupalaksi aina saman smoothien – jonka tietenkin tekee hänen assistenttinsa.

Jos avustaja kysyy Jenneriltä, minkä makuisen smoothien tämä haluaisi, vastaus on: ”Kyllähän sinun pitäisi tietää”.

Rihanna

Laulaja Rihannan kerrotaan kerran pyytäneen avustajaansa kaatamaan pullotolkulla vettä Rihannan alastomalle selälle.

Rihannalla oli tuolloin kertoman mukaan kuvaukset, joissa hän poseerasi pelkkä valkoinen toppi yllään ja halusi luoda märän vaikutelman.

Ashley Graham

Ashley Graham on kertonut, että pyysi kerran assistenttiaan auttamaan ulostenäytteensä toimittamisessa. Graham pyysi assistenttiaan viemään näytteensä tutkittavaksi hänen puolestaan.

– Hän tekee mitä tahansa vuokseni, Graham ylisti.

Eva Longoria

Täydellisistä naisista tuttu näyttelijä Eva Longoria edusti vuonna 2012 Cannesin elokuvajuhlilla mekossa, jossa oli pitkä laahus. Longorian mukana kulki avustaja, jonka tehtävänä oli suoristaa laahus näyttäviä kuvia varten.

Lena Dunham

Girls-sarjan Lena Dunham tunnustaa olleensa kerran niin väsynyt kuvaustauolla, että pyysi jotakuta pitelemään voileipäänsä hänen puolestaan.

Bruno Mars

Laulaja Bruno Marsilla on ainakin kerran ollut avustaja, jonka tehtäviin kuului nenäliinan ojentaminen tähdelle niistämistä varten.

Tamara Ecclestone

Kukapa meistä haluaisi kastua sateella? Formulamiljonääri Bernie Ecclestonen tytär Tamara Ecclestone tosin turvautuu koiranilman yllättäessä hieman erilaiseen ratkaisuun kuin monet muut. Hänellä nimittäin kulkee mukana henkilö, joka pitelee sateenvarjoa hänen puolestaan. Näin hänen ei tarvitse rasittaa käsiään pitämällä varjoa itse.

Lady Gaga

Tamara Ecclestone (kesk.) Lontoossa siskonsa Petra Ecclestonen kanssa.­

Poptähti Lady Gaga oli kerran niin väsynyt poseerattuaan koko päivän kestäneessä valokuvaussessiossa korkokengissä ja lukuisissa eri asusteissa, että hänen turvamiehensä joutui kantamaan hänet seuraavaan paikkaan.

Lady Gagan on myös kerrottu pyytävän assistenttia makaamaan hänen sängyssään. Näin poptähden on mukava sukeltaa valmiiksi lämmitettyjen lakanoiden väliin nukkumaan.

Mark Wahlberg

Myös näyttelijä Mark Wahlbergillä on herätyskellonaan elävä ihminen. Hänen assistenttinsa tehtävä on herättää Wahlberg riittävän ajoissa, että tämä ehtii tehdä aamutreeninsä ennen aikaisin alkavia kuvauspäiviä. Assitentti myös hakee Wahlbergin lapset koulusta, mikäli kiireisen näyttelijätähden päivä venyy.

Taylor Swift

Laulaja Taylor Swiftin kerrotaan olevan Starbucks-kahvilaketjun tuotteiden suurkuluttaja, ja hänen apulaisensa muistavatkin hänen vakiotilauksensa ulkoa. Swiftin kerrotaan olevan niin kiireinen, että hän haluaa kofeiiniannoksen olevan saatavilla milloin vain mieli tekee.

Mirrorin tietojen mukaan Swiftin vakiotilaukseen kuuluu pala kurpitsaleipää, iso americano-jääkahvi soijamaidolla ja kahdella matalakalorisella makeutusainerakeella sekä iso karamelli-jäälatte kahdella matalakalorisella makeutusainerakeella.

Kanye West

Satojamiljoonia ansaitsevalla räppäri Kanye Westillä on kuuleman mukaan tiukka pukukoodi autonkuljettajilleen. Heillä on lupa pukeutua ainoastaan puuvillasta valmistettuihin vaatteisiin.

Jos West huomaa heidän käyttävän keinokuiduista valmistettuja asuisteita – huonosti käy, kerrotaan.

CeeLo Green

Laulaja-lauluntekijä CeeLo Greenillä kerrotaan olevan assistentilleen tarkasti määritelty tehtävä. Tämän tulee pyyhkiä hikeä laulajan otsalta. Hänen avustajiensa kerrotaan myös avaavan purukumien käärepaperit hänen puolestaan.

Beyonce

Poptähti Beyoncen kerrotaan pitävän todella paljon kananlihasta, ja hän syö sitä joka ilta kiertueellaan. Assistentit valmistavat Beyoncelle voimakkaasti maustetun kanalautasen, joka sisältää siipiä, koipia ja rintapaloja. Liha maustetaan tuoreella valkosipulilla, cayennepippurilla, maustesuolalla ja mustapippurilla – eikä aineksissa tarvitse säästellä.

Angelina Jolie

Kun näyttelijänä tunnettu Angelina Jolie debytoi vuonna 2015 ohjaajana Meren äärellä -elokuvassa, hänellä kerrotaan olleen erikoinen pyyntö assistenteilleen. Hän antoi kaikille elokuvan DVD:n ja käski katsoa sen ja antaa palautetta. Hommassa oli kuitenkin koukku – vain positiivinen palaute kelpasi Jolielle.