Lähipiiristä paljastetaan: Kim Kardashianin ja Kanye Westin erossa ruma käänne – eivät ole enää minkäänlaisissa puheväleissä

Kim Kardashian pitää yhteyttä ex-aviomieheensä tämän henkivartijoiden välityksellä.

Kim Kardashianin ja Kanye Westin liitto tuli tiensä päähän helmikuussa, kun Kardashian jätti avioerohakemuksen. Parin aviokriisistä oli tuolloin liikkunut huhuja jo kuukausien ajan.

Tosi-tv-kaunottaren edustaja kertoi amerikkalaismedioille, että eroprosessi on edennyt sopuisasti. Pariskunta ehti pitää yhtä seitsemän vuoden ajan ja heillä on neljä yhteistä lasta.

Nyt Page Six kertoo, että Kardashianin ja Westin sopuisassa avioerossa on tapahtunut käänne huonompaan. Parin lähipiiristä kerrotaan lehdelle, ettei pari ole enää puheväleissä.

Nimettömänä pysyttelevä ystävä sanoo lehdelle, että West muutti puhelinnumeronsa ja käy tapaamassa lapsiaan silloin, kun ex-vaimo ei ole kotona.

– Kanye käski Kimin olemaan yhteydessä hänen henkivartijoihinsa, jos hänellä on Kanyelle asiaa.

Lähipiirin mukaan Kardashian toivoo, että West tapaa lapsiaan mahdollisimman usein, joten toistaiseksi tapaamisjärjestelyt ovat sujuneet mutkattomasti, vaikka he eivät olekaan puheväleissä.

– Hän lähtee kotoa ja Kanye saapuu tapaamaan lapsiaan. Heillä on kokonainen armeija lastenhoitajia, joten kaikki on sujunut ongelmitta.

Amerikkalaismedioiden mukaan parilla on avioehto, joten omaisuudenjako on sujunut pääasiassa sulassa sovussa. Page Sixille kerrotaan, että pari on kuitenkin nahistellut siitä, kumpi saa erossa heidän hulppean Kalifornian-kotinsa.

– Kim omistaa tontin, mutta Kanye osti talon. Remontin he maksoivat yhdessä. Kim taistelee pitääkseen talon, sillä se on lasten koti. Kim voitti ja saa pitää talon, lähipiiristä kerrotaan.

Parilla on arvioiden mukaan 2,1 miljardin arvoinen omaisuus. Forbesin mukaan suurin osa pariskunnan yhteenlasketusta omaisuudesta tulee heidän omista yrityksistään: Westillä kenkäbisneksestä ja Kardashianilla kauneushommista. Forbes arvelee, että erosta huolimatta molemmat osapuolet pitävät kiinni omista yrityksistään.

Kardashian ja West tapasivat 2000-luvun alussa. Heidän esikoisensa North syntyi vuonna 2013 ja vuotta myöhemmin vanhemmat avioituivat. Kolme muuta lasta, Chicago, Psalm ja Saint syntyivät vuosina 2015, 2018 ja 2019. Lapsista kaksi nuorinta on syntynyt sijaissynnyttäjän avulla.