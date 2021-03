Mikael Jungner löysi karaokebaarista ihanan naisen ja pian pari asui jo yhdessä – julkisuus oli koitua suhteen kohtaloksi

Mikael Jungner ja hänen naisystävänsä tapasivat karaokebaarissa, kun Mikaelin ystävä iski naiseen silmänsä.

Mikael Jungner on yksi uuden Farmi Suomi -kauden uusista julkkiskilpailijoista.­

Tosi-tv-ohjelma Farmi Suomen toinen tuotantokausi alkaa huhtikuun 4. päivä. Ohjelmassa 13 julkisuudesta tuttua kilpailijaa jättää kaikki modernin elämän mukavuudet ja muuttaa alkeellisiin oloihin maatilalle kisaamaan toisiaan vastaan erilaisissa maatilan tehtävissä. Voittaja saa 30 000 euron voittopotin.

Yksi uuden kauden kilpailijoista on toimitustjohtaja Mikael Jungner, 55, joka myöntää maatilaelämän olleen itselleen aivan uusi maailma. Helsingin ydinkeskustassa viihtyvä Jungner käy maalla yleensä ainoastaan juhannuksena vanhempiensa mökillä, jonne suku kokoontuu kerran vuodessa.

Farmi-elämässä Jungneria eniten jännitti se, miten hän pärjää ilman kännykkää. Jungner on puhelimellaan yleensä 8–9 tuntia päivässä. Töiden lisäksi hän viettää luurinsa ääressä runsaasti myös vapaa-aikaansa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja elokuvia katsellen.

– Tiesin myös, että Farmilla on aika fyysistä, joten mietin miten kuntoni kestää. Sitten tietenkin toivoin sitä, etten lennä ensimmäisenä pihalle, Jungner sanoo IS:lle videoruudun välityksellä ohjelman etänä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Mikael Jungner kertoo tulleensa farmilla hyvin toimeen esimerkiksi Sanna Ukkolan kanssa, sillä kaksikko tunsi toisensa melko hyvin työelämästä entuudestaan.­

Lopulta hän yllättyi itsekin siitä, kuinka hyvin pärjäsi ilman kännykkää.

– Meni pari vuorokautta ja sitten en enää ajatellut asiaa. Kun pääsin farmilta pois, ei ensimmäisenä mieleeni tullut kännykän avaaminen. Voin lohduttaa kaikkia siinä, että se tiivis suhde kännykkään on yllättävän heikolla pohjalla. Kun kännykkä viedään, ei sitä tule kauhean kauan murehdittua.

Normaalissa elämässä Jungner kertoo saavansa kuulla läheisiltään usein siitä, että on liikaa puhelimella.

– Kyllähän avovaimoni ja tyttäreni huomauttavat siitä. Minusta kyllä tuntuu, että tämä koko perhe on yhtä lailla kännykässä kiinni. Se saattaa tietenkin johtua siitä, että olen hankkinut sekä tyttärelleni että avovaimolleni sen verran hyvät kännykät, että hekin niiden kanssa viihtyvät.

Pian Farmi Suomen kuvausten jälkeen kännykkä eksyi käteen entiseen tapaan. Samoin palasivat ohjelmassa karisseet kilot. Jungner laihtui ohjelman kuvauksissa yhdeksän kiloa. Hän uskoo sen johtuneen mauttomasta ja yksipuolisesta ruoasta sekä maatilan erittäin fyysisistä tehtävistä.

– Yhdeksän kiloa on tietenkin paljon minun kokoiselleni ihmiselle, kun en ole varsinaisesti mikään sotanorsu.

– Vaikka en ole koskaan ollut lihava, kilojen tippuminen oli minulle monella tapaa hyväksi, sillä laihtuminen paransi kuntoani.

Farmi Suomen uudella kaudella nähdään (alkaen vas. ylärivistä) Pastori Pike, Pia Nykänen, Sauli Koskinen, Uniikki, Sanna Ukkola, Mikael Jungner, Noora Toivo, Timo Lavikainen, Janne Ahonen, Minttu Kaulanen, Tuuli ja Anni Harjunpää.­

Farmilla olleessan Jungner kaipasi eniten tytärtään ja avovaimoaan. Jungner ja hänen nykyinen avovaimonsa ovat seurustelleet reilun vuoden ajan. Pariskunta muutti yhteen viime keväänä tunnettuaan vasta muutaman kuukauden ajan juuri ennen kuin korona sulki Suomen.

– Minusta tuntuu, että olen yksi niitä harvoja, joiden elämänlaatu on korona-ajan myötä parantunut. Korona-ajan alku oli minulle yhtä juhlaa, sillä minulla oli uusi parisuhde ja uusi asunto. Uudessa kodissamme on paljon tilaa, siellä on kaksi kerrosta ja kaksi isoa parveketta. Olin hyvän tyypin kanssa yhdessä kaiken aikaa, se oli tosi voimaannuttava ja hieno kokemus. Totta kai siihen vaikutti se, että oli paljon tilaa.

Jungner kuvailee innostuvansa aina nopeasti ja siksi hänelle oli luonnollista muuttaa yhteen naisystävänsä kanssa vain muutaman kuukauden tuntemisen jälkeen.

– Kyllä me molemmat tiedostimme, että menipä tämä nyt nopeasti. Puhuimme myös siitä paljon, että jos tämä ei nyt toimi, voimme kumpikin matalalla kynnyksellä jatkaa tahoillemme ja ei mitään paineita asian suhteen.

Suhde ei ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista, sillä alkuun naista epäilytti lähteä suhteeseen julkisuuden henkilön kanssa.

– Julkisuuteni meinasi olla deal-breaker, sillä hän ei tahdo lainkaan olla julkisuudessa ja toivoi, ettei sitä minun kauttani tule.

Suhteen suurimman koetinkiven Jungner kuvailee kuitenkin olleen juuri Farmi Suomi -ohjelman.

– Olimme tottuneet olemaan päivittäin tekemisissä ja yhtäkkiä emme olleetkaan lainkaan.

Kaksikon ensitapaamisen Jungner kuvailee olleen ”legendaarinen kohtaaminen karaokebaarissa.” Tuleva avopuoliso oli laulamassa, kun Jungnerin ystävä iski naiseen silmänsä.

– Hän lauloi todella kauniisti. En enää muista, mikä kappale oli kyseessä, mutta upealta se kuulosti.

– Miespuolinen ystäväni ihastui ensi katseesta tähän tulevaan avovaimooni. Hän sanoi, että nyt Mikael mennään juttelemaan tuolle. Minä olin siinä vähän jeesaamassa ja ei niiden jutusta meinannut oikein tulla mitään. Pikkuhiljaa sitten kaverini jäi vähän syrjemmälle ja lähti menemään tilanteesta. Siitä se sitten lähti, Jungner muistelee naurahtaen ja lisää:

– Olin tällainen tosi tehoton wingman.

Farmi Suomi alkaa Nelosella 4.4.

