Top Chef -voittajan vuosien oikeustaistelu tuli vihdoin päätökseensä – velkaantui pahasti, kun 5 000 kiloa kahvia jäi myymättä

Oikeuskäsittelyjen keskiössä oli 5 000 kiloa kahvia, joka jäi myymättä. Tapahtumien seurauksena Kira Weckmanin firman tulevaisuus on vaakalaudalla.

Vuoden 2013 Top Chef -voittajana tunnetun Kira Weckmanin vuosia kestänyt oikeustaistelu tuli viimein päätökseen keskiviikkona, kun hovioikeus antoi päätöksensä kolmessa eri vahingonkorvausasiassa.

Weckmanin yhtiö KW Catering kävi oikeutta Turun ja Kotkan kaupunkeja vastaan, joita hän syytti sopimusrikkomuksista. Weckman oli tehnyt kaupunkien kanssa sopimukset vuoden 2017 Tall Ship Races -tapahtumien kahvinmyynnistä. Tapauksissa oli kyse siitä, mitä sopimukset olivat lopulta sisältäneet ja oliko niitä noudatettu.

Weckmanin mukaan hänen yrityksensä oli saanut yksinoikeuden kahvin vähittäis- ja tukkumyyntiin molempien kaupunkien tapahtumissa. Sopimuksen mukaan vain kahdella muulla etukäteen nimetyllä toimijalla oli oikeus myydä tapahtumassa kahvia, ja niiden oli ostettava jauheensa kantajalta. Tapahtumissa oli lopulta myös useita muita kahvinmyyjiä.

Kira Weckman voitti Top Chef -kilpailun 2013. Hän pyörittää omaa catering-yritystä yhdessä miehensä, Michel Garzonin kanssa.­

Asian selvittyä Weckmanille oli sovittu, että muut kahvinmyyjät ostavat kahvijauheensa häneltä. Hän joutui nostamaan kilohintaa kattaakseen kahvinmyynnistä menettämänsä kulut. Myyjät pitivät kilohintaa liian korkeana eivätkä ostaneet kahvia. Lopulta Weckmanin yritys myi tapahtumassa vain 1 150 kiloa kahvia, kun se oli varautunut 6 000 kilolla.

Weckman voitti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kesällä 2019 käydyn käsittelyn. Turun kaupunki määrättiin tuolloin suorittamaan Weckmanin yritykselle vahingonkorvauksina 49 500 euroa. Hän oli vaatinut korvauksina 140 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluina 30 000 euroa. Käräjäoikeus pudotti jälkimmäisen summan 9 500 euroon.

Weckman haki korvauksia myös Kotkan kaupungilta, mutta käräjäoikeus ratkaisi tapauksen vastaajan hyväksi. Weckmanille tuli vastaajan oikeudenkäyntikuluista maksettavaa noin 19 000 euroa.

Weckman valitti molemmista tapauksista hovioikeuteen. Turun kaupungille määrätyt vahingonkorvaukset pysyivät hovissa muuttumattomina, ja Kotkan kaupunkia vastaan käydyn tapauksen Turun hovioikeus päätti Weckmanin hyväksi.

Weckman vaati yhteensä noin 167 000 euron korvauksia sekä oikeudenkäyntikuluja noin 63 000 euroa. Hovioikeus määräsi Kotkan kaupungin maksamaan korvauksia 62 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 20 500 euroa.

– Emme tunne itseämme voittajiksi, koska meille jää edelleen maksettavaa, eikä korvausten saaminen sinetöi yrityksen tulevaisuutta. Meillä on edelleen valtavat velat näiden tapahtumien takia, ja ne ovat isompia kuin nämä korvaukset. Parhaillaan pohditaan, selvitäänkö vai ei, Weckman kommentoi Ilta-Sanomille.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että oikeus tapahtui ja he pystyivät todistamaan sopimusrikkomusten tapahtuneen.

– Harras toive on, että tällainen toiminta yrityksiä kohtaan loppuisi. Halusimme saada nämä asiat päivänvaloon. Tällaista todellakin tapahtuu Suomessa, eikä meidän tapauksemme ollut ainutkertainen. Luotimme kaupunkeihin ja markkinointiyhtiöön, emmekä voineet epäillä, että näin kävisi, Weckman sanoo.

Kira Weckman on pitkän linjan yrittäjä, mutta julkisuuteen hän tuli Top Chef -ohjelman myötä. Kuva vuodelta 2012.­

Tall Ship Races -tapahtuma on tulossa ensi kesänä Turkuun, ja Weckman toivookin, ettei seuraavalle yrittäjälle käy samalla lailla kuin heille. Vuosien oikeustaistelu on ollut raskas prosessi.

– Vaikea edes kuvailla, mitä se on ollut henkisesti. Tämä yhdistettynä siihen, mitä korona on tehnyt catering-yritykselle... täytyy myöntää, että ei ole päästy ihan helpolla. Oikeudenkäynti Suomessa on kohtuuttoman hidasta ja kallista.

Entä mitä lopulta tapahtui sille 5000 kilolle kahvia, joka jäi myymättä?

– Tuollaiselle määrälle kahvia varastointi- ja logistiikkakulut ovat isot. Yritimme löytää Suomesta ostajaa, mutta kahvi on tuotteena hyvin kilpailutettu, ja yrityksillä on pitkät sopimukset. Lopulta se meni Eurooppaan firmalle, joka myy hävikkieriä. He ostivat sen huomattavasti pienemmällä hinnalla kuin me ostimme. Tappioksi sekin meni valitettavasti, Weckman sanoo.