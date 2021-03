Riku Rantala tunsi olevansa niin yksin, että se sattui – ei uskaltanut lähestyä naisia lainkaan, kunnes löysi unelmiensa vaimon

Riku Rantala kertoo Ina Mikkolan podcastissa pelänneensä aiemmin pakkeja niin paljon, että se esti häntä lähestymästä naisia.

Madventures-sarjasta tuttu Riku Rantala vieraili toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin ensimmäisessä jaksossa. Rantala kertoo jaksossa hyvin intiimejä paljastuksia elämästään ja parisuhteistaan.

Rantala, 46, paljastaa muun muassa kuuluvansa niin kutsuttuun ”kymppikerhoon” ja että hänen suurin fantasiansa olisi viettää viikonloppu vaimonsa kanssa ilman parin kolmea lasta.

Kevyempien aiheiden lisäksi Rantala puhuu myös hänen elämäänsä rajoittaneesta luonteenpiirteestä. Rantalan mukaan hän oli nimittäin nuorena hyvin ujo. Välillä ujous muuttui jopa niin hallitsevaksi, että se esti Rantalaa lähestymästä vastakkaista sukupuolta.

Rantala kertoo Mikkolalle, että hän pelkäsi romanttisen aloitteen tekemistä ja pakkien saamista. Hän koki, että tytöt ja naiset olivat hänen kanssaan ”eri sarjassa”, sillä hän ei pitänyt itseään viehättävänä tai seksikkäänä.

Rantala muistaa, miten kamalalta yksinäisyys tuntui. Se sattui ja oli rinnastettavissa jopa fyysiseen kipuun.

– Jotenkin sitä ajattelee, että se on vaivaannuttavaa, kun joku tyyppi joutuu antamaan pakit. Että en halua asettaa häntä sellaiseen tilanteeseen, että hän joutuu antamaan pakit. Sitten kaikki tekemisissä oleminen on sen jälkeen vaivaannuttavaa, koska sitten paljastuu tavallaan koko ajan se todellisuus sieltä taustalta. On vaikea olla normaalisti tekemisissä, Rantala selittää ajatusmaailmansa Runkkarin ystäväkirja -podcastissa.

Rantalan ratkaisu ujouteen ja sen aiheuttamaan epävarmuuteen oli, ettei edes yrittänyt. Hän ei ”pokaillut” naisia tai tyttöjä, vaan tyytyi olemaan yksin.

Tunna ja Riku tunnetaan muun muassa Madventures-sarjasta.­

Rantalan mukaan tilannetta olisi helpottanut se, jos hän olisi yksinkertaisesti saanut avattua suunsa ja kerrottua ihastuksensa kohteille, että piti heistä.

– Olisi voinut tehdä selväksi sen, että pidän sinusta. Olet hyvä tyyppi. Sillä voi mennä pitkälle. Jos ei muuta, niin toiselle ainakin tulee hyvä mieli.

Lamauttavasta ujoudesta huolimatta Rantalalle kävi lopulta hyvin. Hän löysi nykyisen Saija-puolisonsa ja pari on ollut naimisissa jo vuosia. Heillä on yhdessä kolme poikaa.

– Ihan viime viikonloppunakin viimeksi, että miten tässä tälleen on käynyt, käynyt hirveä tsägä! Rantala ihmettelee podcastissa.

Rantala ja hänen puolisonsa tunsivat jo entuudestaan ennen kuin heidän suhteensa syventyi rakkaudeksi, ja Rantalan oli siksi helpompi lähestyä häntä. Rantala ei kuitenkaan aluksi uskonut, että Saija voisi olla aidosti kiinnostunut hänestä, ainakaan seksuaalisessa mielessä.

– Peittelin itseltäni tällaisia näkymiä hyvin aktiivisesti, koska jännitin.

Rantala ihastui puolisossaan siihen, että tämä oli hyvin erilainen kuin hän itse. Rantala kuvailee puolisoaan viisaaksi, temperamenttisesti ja harkitsevaksi.

Rantala nähtiin Linnan juhlissa vuonna 2016 yhdessä Saija-puolisonsa kanssa.­

Nykyään Rantala haluaa puhua ujoudestaan avoimesti. Hän toivoo voivansa kertoa nuorille, että itseensä kannattaa uskoa, vaikka se olisikin vaikeaa. Rantala itse on tehnyt paljon töitä päästääkseen siihen pisteeseen, missä hän on nyt.

– Tämä on vaatinut asian työstämistä ihan ohjatusti ja guruilta neuvoa kysellen. Jossain kohdassa aloin jo vaivaantua, että miten tää nyt on näin.

Julkisuus ei Rantalan mukaan ole auttanut häntä asian kanssa. Se ei myöskään tuonut hänelle seuralaisia.

– Edes yhtä ainutta lyhytaikaista suhdetta ei ole syntynyt sen takia, että naamani on telkkarissa. Vuosikausia oli naama telkkarissa, ihan yhtä ujona olin edelleen ja ihan yhtä vähän oli actionia.