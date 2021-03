Kolmetoista suomalaista radiokanavaa hiljenee perjantaina

Hiljaisella hetkellä ilmaistaan tukea suomalaiselle elävän musiikin teollisuudelle vaikeassa tilanteessa.

Kotimaisen elävän musiikin alan edunvalvoja LiveFIN ry järjestää valtakunnallisen hiljaisen hetken suomalaisen elävän musiikin puolesta perjantaina 12. maaliskuuta kello 14.05–14.06.

Tällöin tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun hallitus tiedotustilaisuudessaan suositteli yli 500 hengen tapahtumia kiellettäväksi.

Edunvalvojayhdistys haluaa muistuttaa hiljaisella hetkellä suomalaisen elävän musiikin teollisuuden selviytymiskamppailusta ilman toimintamahdollisuutta.

– Musiikkitapahtumien järjestäminen on ollut viimeisen vuoden ajan vuoroin kiellettyä, vuoroin tarkasti säädeltyä. Viimeisin toimialaa kurittava sulku on jatkunut marraskuusta lähtien. Elävän musiikin ala on sopeuttanut toimiaan ja etsinyt uusia, terveysturvallisia tapoja järjestää musiikkitapahtumia. Näillä toimenpiteillä tartuntariskiä on torjuttu tehokkaasti. Silti tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia on vain kiristetty, eikä vastuullinen toiminta ole avannut minkäänlaisia näkymiä tulevaan, kertoo LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

Yhdistyksen mukaan elävän musiikin yksityissektori menetti viime vuonna koronan vuoksi 360 miljoonaa euroa eli 80 prosenttia alan koko vuoden liikevaihdosta.

Hiljaiseen hetkeen osallistuu kolmetoista radiokanavaa: Aito Iskelmä, HitMix, Iskelmä, Me Naiset Radio, Radio Helsinki, Radio Nostalgia, Radio Nova, Radio Pooki, Radio Suomipop, Radio Rock, Radio 957, SuomiRock ja SuomiRäp.

Kuka tahansa voi tukea kampanjaa ja kertoa siitä sosiaalisessa mediassa #VuosiHiljaisuutta -asiatunnisteen alla.