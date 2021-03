ITV tiedotti tiistaina, että Piers Morgan on irtisanoutunut työstään kanavan juontajana.

Britannialainen televisiokanava ITV tiedotti tiistaina, että kanavan suositun aamuohjelman Good Morning Britainin juontaja Piers Morgan on ilmoittanut eroavansa yhtiön palvelusta. Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Morgan kritisoi kovasanaisesti herttuatar Meghania aamuohjelmassa.

Morgan syytti Oprah Winfreyn haastattelussa itsetuhoisuudestaan puhunutta Meghania valehtelijaksi. Tämä sai monet raivostumaan, sillä samanaikaisesti ITV:llä on käynnissä kansallinen mielenterveyttä edistävä kampanja. Monet pitivät ITV:n toimintaa tekopyhänä.

– Olen pahoillani, mutta en usko sanaakaan, mitä hän (Meghan) sanoi. En luottaisi häneen, vaikka hän lukisi säätiedotusta, Morgan sanoi ohjelmassa.

Kun Morganin juontajakollega Alex Beresford yritti keskustella lähetyksessä Morganin kanssa tämän Meghania koskevista puheista, Morgan pomppasi ylös tuoliltaan ja poistui studiosta.

– Ymmärrän, että et pidä Meghan Marklesta. Olet tehnyt sen selväksi useaan kertaan. Mollaat häntä toistuvasti, Beresford aloittaa, mutta Morgan keskeyttää hänet.

– Okei, minulle riittää. Anteeksi, en pysty tähän, Morgan sanoo ja marssii pois lähetyksestä.

Samana iltana ITV kertoi, että Morgan on ilmoittanut lopettavansa työt kanavan palveluksessa. Morganin lähtöä edelsi Britannian televalvojaviranomaisen Ofcomin käynnistämä selvitys Morganin maanantaisessa ohjelmassaan esittämistä kommenteista. Ofcom oli saanut yli 41 000 valitusta Morganin ohjelman jälkeen.

– Käytyään keskusteluja ITV:n kanssa on Piers Morgan päättänyt, että nyt on aika jättää Good Morning Britain -ohjelma. ITV on hyväksynyt päätöksen eikä asiaan ole lisättävää, tiedotti aamuohjelmaa näyttävä ITV-kanava tiistaina illalla.