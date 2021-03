Kanadalainen Roy matkusti Suomeen ja ällistyi – nämä aivan tavalliset asiat saivat Maajussille morsian -tähden leuan loksahtamaan

Kananmunat, cityjänikset, suojatiet, rullaportaat ja ruoka yllättivät Kanadassa asuvan Royn. Kaikkein oudoin asia olivat kuitenkin lapset keskellä kaupunkia.

Maajussille morsian maailmalla -sarjassa seurataan parhaillaan, miten neljä miestä etsii potentiaalista puolisoa Suomesta. Yksi sarjassa mukana olevista maajusseista on kanadalainen Roy Rissanen.

Rissasella on suomalaiset juuret ja hän on kasvanut yhteisössä, jossa on ollut paljon suomalaisia. Silti Suomeen matkustaminen oli hänelle ällistyttävä kokemus.

Rissanen julkaisi YouTube-tilillään videon, jossa hän listaa kymmenen hänet Suomessa yllättänyttä asiaa. Mukana on suomalaisille täysin tavallisia, arkisia asioita, jotka näyttäytyivät hänelle eksoottisina tai jopa outoina.

Yksi Rissasta hämmästyttäneistä asioista oli suomalainen ruoka. Rissanen oli tottunut Kanadassa siihen, että suomalainen yhteisö valmisti maksalaatikkoa ja karjalanpiirakoita vain erityisinä juhlapäivinä. Niiden valmistukseen kului runsaasti aikaa ja niillä haluttiin hemmotella läheisiä. Suomalaisessa ruokakaupassa hän hämmästyi, sillä hyllyt notkuivatkin eineslaatikoita ja -piirakoita.

– Siellä te vain ostatte niitä aivan muina miehinä lähikaupoista! Ei edes marketeista, vaan lähikaupoista. En voinut uskoa sitä, Rissanen hämmästelee videollaan.

Rissasesta oli uskomatonta myös se, että Suomessa kananmunia ei säilytetä ruokakaupoissa kylmäkaapeissa. Hänen mukaansa Kanadassa munat ovat aina kylmässä.

– Siellä ne vain nököttävät hyllyssä. Se pelotti minua, hän kertoo ihmeissään.

Rissanen selvitti matkansa jälkeen, että Amerikassa kananmunat käsitellään niin, etteivät ne säily enää lämpimässä. Suomessa näin ei tehdä.

Rissanen yllättyi Suomessa myös sitä, miten maukasta ruoka hänen mielestään oli.

– Toistaiseksi kaikkein aliarvostetuin paikka ruoan suhteen, missä olen koskaan vieraillut. Ruoka oli aina hyvää, hän ylistää YouTubessa.

Ruokakulttuurin lisäksi Rissanen hämmästyi Suomen hiljaisuutta ja rauhallisuutta.

– Kun menin terassille ja löin käteni yhteen, saatoin kuulla äänen väreilevän kauempana. Sitä on vaikea selittää. Se oli todella rauhoittavaa.

Rissanen ihmetteli myös suomalaisten tunnollista pysähtymistä suojateiden edessä ja sitä, miten liikennevalot niissä vaihtuivat. Erikoista oli myös Helsingissä elävien jänisten valtava koko, kaupungin upea arkkitehtuuri ja suomalainen design. Kehuja saavat myös Suomen kauniit hautausmaat, jotka toivat Rissaselle mieleen kasvitieteellisen puutarhan.

Rissanen ihmetteli myös suomalaisten tapaa käyttää rullaportaita. Hänen mielestään oli mahtavaa, miten portaissa seisottiin oikeassa reunassa, jotta vasemmalta pääsi halutessaan kävelemään ohi. Myös suomalaisten aktiivisuus kiinnitti Rissasen huomion.

– Jopa vanhat ihmiset totesivat, että ei se ole kaukana, kävellään. Ja matka kesti 30 minuuttia! Se oli mahtavaa.

Kaikista eniten Rissasta ihmetytti kuitenkin se, että suomalaiset lapset saavat liikkua yksin. Hänen oli vaikea uskoa todeksi sitä, että alakouluikäiset lapset kävelivät yksin kaupungilla kaikessa rauhassa.

– Nämä pienet lapset haahuilevat keskellä kaupunkia kuin tavalliset ihmiset! Näin lapsen kävelemässä keskustassa ja katsoin ympärilleni ja mietin, missä ovat hänen vanhempansa. Sellaista ei ikinä näkisi täällä Kanadassa.

Rissasen mukaan hänen kotikaupungissaan Halifaxissa on sääntö, jonka mukaan vanhemman on oltava vastassa lastaan, kun koulubussi tuo tämän koulusta. Kun bussi pysähtyy pysäkille, tulee jokaisen vanhemman käydä yksitellen hakemassa oma lapsensa sen sisältä.

Suomalaisten lasten vapaus löi tiukkoihin sääntöihin tottuneen Rissasen ällikällä.

– Oli uskomatonta nähdä, miten lapset kasvatetaan olemaan itsenäisiä niin, että he voivat mennä ulos maailmaan, jossa heidän tulee oppia elämään. On kaunista, että lapset voivat saada sellaisen lapsuuden.