Bam Margera julkaisi hätkähdyttävän kuvan sairaalasta –tatuoitu jalka tulehtui kivuliaasti

Bam Margera joutui hakeutumaan sairaalaan kipujen kasvettua sietämättömiksi.

Jackass-tähti Bam Margeran, 41, jalkatatuointi on tulehtunut pahasti, uutisoi People-lehti. Margera on julkaissut useita kuvia sairaalasängyltä sekä tulehtuneesta jalastaan.

Lehden mukaan kyseessä on stafylokokkibakteerin aiheuttama ihotulehdus, jonka saaminen tatuoinnin välityksellä on harvinaista, mutta ei mahdotonta.

– Voin syyttää tulehduksesta vain itseäni. Kiitos Danny, että toit minut tänne. Ansaitsen tämän, ja tämä todellakin on ihan helvetin kipeä, Margera kertoo kuvatekstissä.

Margeran mukaan hän on myös itse laiminlyönyt tatuointinsa hoitoa.

– Mahtavaa, että en hoitanut tatuointiani, ja nyt minun täytyy vain tulla toimeen tämän tulehduksen aiheuttaman kivun kanssa, hän toteaa.

Margera myös paljastaa tatuointinsa tekstin olevan farsin kieltä, jota puhutaan muun muassa Iranissa ja Afganistanissa.

– Siinä lukee farsin kielellä ”hyviä uutisia”. Minä annoin hyvien uutisteni tulehtua. Ylävitoset sen takia, että olen idiootti joka ansaitsee tämän, Margera sanailee.

Margeran kivuliaalta näyttävät kuvat ovat kirvoittaneet faneilta lukuisia tsemppausviestejä.

– Auts! Parane pian.

– Minulle on käynyt samoin. Tuo on kamalaa!

Tatuointien aiheuttamista mahdollisista reaktioista on uutisoitu aiemminkin. IS kertoi tammikuussa 2020, että kroonisia ihotauteja sairastavilla tatuoinnit lisäävät haittavaikutusten riskiä. Esimerkiksi atopiaa sairastavien iholla on usein normaalia enemmän stafylokokkia, joka altistaa tatuoidun kohdan tulehtumiselle.

Margeran elämässä on myrskynnyt viime aikoina. Viime kuussa Margera kertoi, ettei hän ole mukana Jackass 4 -elokuvassa. Pitkään päihdeongelmien kanssa kamppaillut Margera julkaisi kipakan avautumisen asiasta Instagram-tilillään, jossa hän pyysi fanejaan boikotoimaan elokuvaa.