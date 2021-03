Britney Spearsin 12 vuotta nuorempi poikaystävä avautuu kohusuhteestaan poptähteen – haaveilee perheenlisäyksestä

Britney Spearsin poikaystävä Sam Asghari avautuu perhehaaveistaan Forbes-lehdelle.

Isänsä holhouksen alaisena elävä poptähti Britney Spears, 39, on ollut viime aikoina kohun keskiössä tuoreen dokumentin takia. Samaan aikaan myös Spearsin poikaystävä Sam Asghari, 27, on noussut valokeilaan.

12 vuotta Spearsia nuoremmalla Asgharilla on selvät näkemykset tulevaisuudestaan. Hän kertoo Forbes-lehden tuoreessa haastattelussa haluavansa pian isäksi.

– Haluan pysyä nöyränä ja ymmärtää, mistä tulen ja minne olen menossa. Haluan viedä myös urani seuraavalle tasolle ja näytellä, Asghari kuvailee.

– Haluan myös viedä suhteeni uudelle tasolle. Minua ei haittaisi tulla isäksi. Haluan olla nuori isä, Asghari paljastaa.

Sam Asghari on 12 vuotta nuorempi kuin Britney Spears.­

Asgharilla ei ole vielä lapsia, mutta Spearsilla on jo ennestään kaksi lasta ex-miehensä Kevin Ferderlinen kanssa. Ex-parin poika Sean on 15-vuotias, ja Jayden 14-vuotias. Spears ja Ferderline olivat yhdessä vuosina 2004–2007.

Spears jakoi äskettäin harvinaisen kuvan pojistaan, jonka yhteydessä hän ihmetteli, miten aika voikin kulua niin nopeasti.

– Hullua, miten aika lentää. Poikani ovat jo niin isoja. Olen niin onnekas, että lapseni ovat todellisia kilttejä herrasmiehiä. Minun on täytynyt tehdä jotain oikein! Spears hehkutti.

Spears ja Asghari tapasivat toisensa vuonna 2016 ja ovat olleet yhdessä muutaman vuoden. Ensimmäisen julkisen esiintymisensä punaisella matolla he tekivät Quentin Tarantinon Once Upon A Time In Hollywood -elokuvan ensi-illassa 2019.

Poptähden isä Jamie Spears, 68, on toiminut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Pari teki ensiesiintymisensä heinäkuussa 2019.­

Helmikuussa Asghari julkaisi painokkaan kirjoituksen, jossa hän otti kantaa fanien väitteisiin siitä, että hän ja muut Spearsin läheiset törsäisivät tähden omaisuutta. Fanit ovat spekuloineet myös, että Spearsin ja Asgharin suhde olisi pelkkä julkisuustemppu ja epäilleet, että Spearsin perhe olisi palkannut Asgharin pitämään seuraa eristettyä elämää viettävälle laulajalle.

– On tärkeää ymmärtää, että en kunnioita laisinkaan ihmistä, joka yrittää kontrolloida suhdettamme ja joka yrittää jatkuvasti luoda esteitä tiellemme, Asghari kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa julkaisemassaan kirjoituksessa.

– Minun mielestäni Jamie on täysi kusipää, Asghari tykittää.