Mitä kuningatar Elisabet todella viestitti lausunnollaan? Näin asiantuntijat analysoivat poikkeuksellista tiedotetta

Asiantuntijoiden mukaan lyhyen lausunnon rivien väleistä oli luettavissa paljon.

Koko maailma on odottanut kuumeisesti kuningatar Elisabetin vastausta haastattelusta nousseeseen kohuun. Hiljaisuus rikkoutui vihdoin tiistai-iltana Suomen aikaa, kun Buckinghamin palatsi julkaisi asiasta tiedotteen.

Lausunto oli lyhyt, vain kolme riviä. Se kuului näin:

– Koko perhe on surullinen kuullessaan koko laajuudessaan, miten haastavia viimeiset pari vuotta ovat olleet Harrylle ja Meghanille.

– Esiin nousseet asiat, erityisesti rotuun liittyvät, ovat huolestuttavia. Vaikka jotkin muistijäljet voivat poiketa toisistaan, ne otetaan erittäin vakavasti ja ne käsitellään perheen sisällä yksityisesti.

– Harry, Meghan ja Archie tulevat aina olemaan rakastettuja perheenjäseniä.

Buckinhamin palatsin tiistaina julkaisema lausunto.­

Harry ja Meghan laukoivat sunnuntaina näytetyssä haastattelussa kovia väitteitä brittihovin kulisseista.­

Asiantuntijat tarttuivat palatsin lausuntoon välittömästi, kuten odottaa sopi. Telegraph-lehden toimittaja Camilla Tominey pohtii, onko kolme riviä riittävästi tukahduttamaan tulipalon, jonka haastattelu sytytti.

Hänen mukaansa rivien välistä on kuitenkin luettavissa, mitä palatsissa tällä hetkellä ajatellaan herttuaparin esittämistä väitteistä.

Erityisesti kohun silmässä ovat olleet Herttuatar Meghanin esittämät väitteet rasismista. Hän kertoi haastattelussa saaneensa kuulla puolisoltaan, että hovissa oli keskusteltu siitä, kuinka tumma iho pariskunnan lapsella tulisi olemaan. Meghanin isä on valkoinen ja äiti musta.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi.

Tominey toteaa analyysissaan, että ”poikkeaviin muistijälkiin” viittaaminen on melko suora viesti siitä, että hovissa suhtaudutaan Harryn ja Meghanin rasismiväitteisiin skeptisesti. Samoilla linjoilla on The Times -lehden Valentine Low. Hänen mukaansa lausunnosta on pääteltävissä, että hovi ei purematta niele herttuaparin rasismiväitteitä.

Suurinta kuohuntaa ovat aiheuttaneet Meghanin väitteet rasismista. Hänen mukaansa hovissa spekuloitiin, minkä värinen iho hänen ja Harryn lapsella tulisi olemaan.­

Puhe ”koko laajuudesta” kielii Telegraphin Tomineyn mukaan siitä, ettei muu kuninkaallinen perhe ollut täysin tietoinen siitä, kuinka tyytymättömiä Harry ja Meghan tosiasiassa hovin toimintaan olivat.

Surullisuuden ja huolestuneisuuden osoittaminen oli sen sijaan odotettua, sillä se jatkaa samaa linjaa aiempien herttuaparia koskeneiden lausuntojen kanssa. Sama pätee myös toteamukseen ”rakastetuista perheenjäsenistä”.

Tominey toteaa kuningattaren aina inhonneen kaikenlaisia perheriitoja. Palatsin lausunto kuvastaa hänen mukaansa hovin harmistusta siitä, että tilanteet ovat ajautuneet tähän pisteeseen.

Maininta asian käsittelemistä yksityisesti on asiantuntijoiden mukaan tulkittavissa piikiksi herttuaparille, joka on päättänyt pestä likapyykkinsä julkisuudessa.

Tomineyn mukaan kriitikoiden myllyt saavat lisää vettä siitä, ettei väitteistä ole käynnistetty sisäistä tutkintaa. Varsinkin, kun otetaan huomioon, etteivät Harry ja Meghan kritisoineet kuninkaallista perhettä vaan hovia instituutiona.