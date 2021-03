Tällaiseen paratiisiin Vesa Keskisen perhe jäi koronajumiin

Kyläkauppias Vesa Keskisen vaimo Jane ja lapset Maria ja Toivo lomailevat Brasiliassa hulppeassa paikassa. Lämmintä on 28 astetta.

Keskisen perhe on ennenkin lomaillut Janen vanhassa kotikaupungissa Fortalezassa. Se on Cearan maakunnan pääkaupunki ja sijaitsee Brasilian koillisosassa Atlantin valtameren rannalla. Fortaleza ei ole mikään pikkukylä. Asukkaita on noin 2,5 miljoonaa ja metropolialueella 3,4 miljoonaa.

Aiemmin perhe on majaillut kaupungin keskustassa. Nyt Janen ja perheen lasten Marian, 7, ja Toivon, 5, majapaikka on vähän sivummalla.

– Tällä kertaa heillä on hieman luksuspaikka, kun ei ole turisteja ja Brasilian valuutan kurssi on alle puolet muutaman vuoden takaisesta. Saimme kämpän edullisesti, kotimieheksi Tuuriin jäänyt Vesa Keskinen kertoo.

Keskisen perhe on aiemmin lomaillut Fortalezan keskustassa. Nyt Janen ja lasten lomapaikka on vähän sivummalla. Tällaiset ovat näkymät sieltä. – Se on unelmien paikka, ja meri on aivan kivenheiton päässä, kertoo kotimieheksi Tuuriin jäänyt Vesa Keskinen.­

– Paikka on hieman sivummalla meidän normaalista kerrostalokämpästä, missä aina olemme olleet kuin sillit tynnyrissä. Se on unelmien paikka, ja meri on aivan kivenheiton päässä. Vuosien varrella olen kuullut paikasta, mutta emme ole siellä koskaan olleet, Keskinen kertoo.

Jane on lähettänyt kuvia lomapaikasta. Kuvista näkee, että turisteja ei ole liikkeellä, vaikka lämmintä näyttäisi riittävän. Täällä kärvistellään pakkasessa, mutta siellä on lämmintä noin 28 astetta.

– Aurinko paistaa, ja Janen lähettämissä kuvissa lapset siristelevät silmiään, toteaa Vesa Keskinen.

Altaan äärellä on mukavia lekottelupaikkoja. Mutta missä ovat turistit?­

Korona on karkottanut alueen turistit, ja Brasilialla on tästä pirulaisesta oma muunnelmansa. Lähes 11 miljoonaa on Brasiliassa sairastunut koronaan, ja kuolleita on yli 260 000.

Vesa Keskinen, oletko huolissasi Janen ja lasten terveysturvallisuudesta?

Suomessa kärvistellään pakkasessa. Janen ja lasten lomapaikassa on noin 28 astetta lämmintä. – Aurinko paistaa ja lapset siristelevät silmiään.­

– Heillä on kaikki hyvin. En ole yhtään huolissani, Keskinen sanoo.

Janen ja lasten lomamatka venähtää ties kuinka pitkäksi.

– Ikävä on luonnollisesti jokapäiväinen, mutta onneksi on nykyään näköpuhelimet.

Janen ja lasten oli tarkoitus kotiutua ensi lauantaina. Paluu kotiin ei silloin toteudu.

– Maanantaina tuli ennalta arvattava tieto, että Lufthansan lento 13. maaliskuuta Fortalezasta Helsinkiin on peruttu. Mitään tietoa ei ole siitä, koska Jane ja lapset pääsevät palaamaan, Vesa Keskinen sanoo.

Janen ja lasten lomakämppä on vuokrattu kuukaudeksi, ja se diili menee pian umpeen. Mutta ei lomaileva kolmikko taivasalle joudu. Vuokrasopimuksessa on optio jatkosta kesään asti.