Jannan bikinikuvaan tärähti kommentti, joka sai laulajan tulistumaan – julkaisi kipakan vastaiskun

Laulaja Janna avautui Instagramissa asiattomista kommenteista, joita hän sai taannoin seuraajiltaan julkaistuaan bikinikuvan.

Laulaja Janna Hurmerinta julkaisi helmikuussa omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän nauttii kylpylälomasta. Kuvassa Janna poseerasi kameralle bikinit yllään. Kuvatekstissään laulaja kertoi poikansa olleen yökylässä kummiensa luona ensimmäistä kertaa, jotta vanhemmat saivat hieman laatuaikaa.

Naistenpäivänä Janna julkaisi puolestaan omalla Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kertoi ikävistä kommenteista, joita hänen taannoin julkaisemaansa bikinikuvaan oli seuraajilta sadellut. Kommenteissa arvosteltiin ikävään sävyyn muun muassa syksyllä 2019 esikoisensa saaneen laulajan vartaloa.

– Ajattelin näin naistenpäivän kunniaksi julkaista muutaman kommentin ja viestin, joita sain edellisen kuvapostaukseni jälkeen ja vastata niihin samalla kaikille näin yhteisesti, Janna kirjoitti.

– ”Huomaa kyl että oot saanut lapsen”. Ok. ”Ei taida biisit enää myydä kun tarttee tälläsiä kuvia julkaista”. Kaikki on toki suhteellista. Viimeisintä albumiani Spektriä on striimattu n. 30 miljoonaa kertaa. ”Kun ei biisejä ite osaa tehdä voi aina paljastella”. Kirjoitan kyllä kaikki biisini itse ja yhdessä parhaan tiimini kanssa, Janna eritteli saamiaan kommentteja.

Joukkoon mahtui myös kommentti, jossa Jannaa syyllistettiin siitä, ettei hän enää tee ajallaan mitään muuta kuin julkaise bikinikuvia Instagramiin.

– Kyllä mä mielestäni jotain muutakin teen. Viimeisin julkaisemani bikinikuva oli yli kolmen vuoden takaa. Oon sen jälkeen julkaissut lukuisia biisejä ja yhden kokopitkän albumin. Viimeiset 1,5 vuotta olen ollut äitiyslomalla ja samalla työstänyt mun tulevaa, meijän tekijöiden mielestä, mun tähänastisen urani parasta albumia ja se julkaistaan kyllä heti kun se on valmis, Janna täräytti.

– Tämä oli vaan pikkuriikkinen esimerkki siitä miten paljon meitä arvostellaan, meijän saavutuksia ja älykkyyttä vähätellään, vain sen takia että olemme naisia. En voi myöskään olla ajattelematta että olisko miesartisti saanut vastaavanlaisia kommentteja julkaistuaan kuvan ilman paitaa, hän ihmetteli.

Jannan bikinikuva täyttyi asiattomista kommenteista.­

Jannan kuva ja rehellinen avautuminen ovat poikineet paljon reaktioita hänen seuraajiltaan. Tukensa laulajalle ovat ilmaisseet muun muassa lukuisat naisartistit, kuten Anna Puu ja Hanna Pakarinen. Lisäksi kuvaa ovat kommentoineet muun muassa malli Maryam Razavi, juontaja Tuija Pehkonen sekä missi Emilia Seppänen.