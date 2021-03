Meghan ja Harry kertoivat menneensä naimisiin kolme päivää ennen häitä – kirkon edustaja tyrmää herttuaparin selityksen täysin

Sussexin herttuaparin paljastus ”oikeasta hääseremoniasta” on herättänyt ihmetystä kirkon edustajissa asti.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry paljastivat maailmanlaajuisessa kohuhaastattelussaan avioituneensa kolme päivää ennen julkista, televisioitua seremoniaa. Parin häitä juhlittiin 19. toukokuuta 2018.

Pariskunnan yllätyspaljastus sai laajaa huomiota. Nyt Page Six ja Fox News uutisoivat, että itseasiassa Sussexin herttuaparin yksityinen hääseremonia ei välttämättä ollutkaan todellisuudessa lainvoimainen.

Englannin kirkko vaatii lainvoimaisen avioliiton todistajiksi kaksi henkilöä. Meghan kertoi haastattelussa, että yksityisessä seremoniassa olivat ainoastaan hän, Harry ja Canterburyn piispa. Näin ollen paikalla ei olisi ollut tarpeeksi todistajia avioliiton lainvoimaisuuden takaamiseksi.

– Olemme kehystäneet valamme huoneemme seinälle, ja ne ovat valat, jotka sanoimme toisillemme takapihallamme Canterburyn piispan kanssa, Meghan kuvaili haastattelussa.

Toisekseen Page Sixin mukaan Englannin kirkon lait määrittävät myös, että valat tulee vaihtaa paikassa, joka voidaan katsoa julkiseksi. Oma takapiha ei täytä lehden mukaan määritelmää.

Fox Newsin mukaan pastori David Green oli twiitannut haastattelun jälkeen, ettei hän ymmärrä, mitä herttuapari tarkoitti. Twiitti on myöhemmin poistettu.

– En ymmärrä mitä he tarkoittavat. Et voi mennä naimisiin kahdesti. Joten mikä oli tuo juttu kolme päivää aiemmin? Ja jos se oli avioliitto, niin miksi ihmeessä me ”näyttelimme” rukouksia ja pyhää vihkimistä kameroille, pastori hämmästeli.

Hovissa kohuhaastattelu on otettu raskaasti. Lehtitietojen mukaan Buckinghamin palatsissa vallitsee tällä hetkellä syvä järkytyksen ja epäuskon tunnelma, sillä herttuapari esitti haastattelussa useita raskauttavia väitteitä esimerkiksi brittihovin rasistisista kommenteista koskien parin poikaa Archieta.

Kuningatar Elisabetilta odotetaan lausuntoa asiasta, mutta toistaiseksi brittihovi ei ole kommentoinut asiaa mitenkään.