Brittimediat: Hovi on shokissa prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohuhaastattelusta – kuningatar haluaa lisää aikaa vastauksensa valmisteluun

The Timesin mukaan kuningatar Elisabet on vetäytynyt Buckinghamin palatsiin pohtimaan vastaustaan kohuhaastattelun jälkeen.

Sussexin herttuaparin antama kohuhaastattelu Oprah Winfreylle ei totisesti jäänyt brittihovilta huomaamatta. Tuoreimpien tietojen mukaan kuningatar Elisabet olisi kutsunut lähimmät perheenjäsenensä kriisikokoukseen Buckinghamin palatsiin heti shokeeraavien paljastusten tultua julki.

Daily Mailin mukaan kruununperimysjärjestyksessä heti kuningatar Elisabetin jälkeen tulevat prinssi Charles ja prinssi William olisivat olleet jo vuorokauden ajan palatsissa pohtimassa kuumeisesti seuraavaa askeltaan.

Yllä olevalla videolla herttuatar Meghan kertoo, millaista keskustelua hovissa käytiin hänen poikansa ihonväristä.

Britannian suurimmissa lehdissä oli yksi puheenaihe ylitse muiden kohuhaastattelun jälkeen.­

Lehtitietojen mukaan kuningattarella on ollut valmiiksi kirjoitettu lausunto, joka olisi voitu julkaista heti kohuhaastattelun jälkeen. The Timesin mukaan kuningatar on kuitenkin toistaiseksi kieltäytynyt allekirjoittamasta lausuntoa. Syyksi uskotaan, että kuningatar haluaa lisäaikaa pohtiakseen vastauksensa sisältöä.

Tunnelma kuninkaallisessa perheessä on ollut brittilehden mukaan kauhun ja tyrmistyksen sekainen. Hovin sisäpiiristä kuvaillaan Daily Mailille, että kohuhaastattelu on aiheuttanut shokkitilan palatsissa. Lisäksi kuninkaallisen perheen kuvaillaan kokevan suurta surua siitä, että prinssi Harry päätti ”laukaista ydinaseen omaa perhettään kohti”.

Elisabetin uskotaan vetäytyneen Buckinghamin palatsiin kriisikokoukseen prinssi Williamin ja prinssi Charlesin kanssa. Kuvan taustalla prinssi Philip, joka on ollut sairaalassa jo pitkään.­

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin antaman haastattelun jälkeen maailma on odottanut kuumeisesti brittihovin reaktiota asiaan. Herttuapari esitti haastattelussa lukuisia vakavia väitteitä esimerkiksi poikaansa Archieen kohdistuneista rasismisyytöksistä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Jonny Dymond tiivisti omassa analyysissaan, että kohuhaastattelu oli hovin kannalta musertava, mutta kuningattaren reaktiota ei välttämättä kannata odottaa henkeään pidätellen.

– Ei ole selvää, miten hovi vastaa tähän. Monet paljastuksista ovat niin henkilökohtaisia, että minkään reaktion saaminen hovilta on hyvin epätodennäköistä. Kuningatar on tehnyt toistuvasti selväksi, miten suuren kiintymyksen kohde pariskunta edelleen on hänelle, Dymond kirjoittaa.

Harryn ja Meghanin ulostulo on brittilehtien mukaan järkyttänyt hovia.­

Yksi Britannian tunnetuimmista hovitoimittajista Robert Jobson puolestaan huomauttaa ABC Newsin haastattelussa, että Meghanin ja Harryn sanomat asiat ovat kuitenkin todella poikkeuksellisia ja vakavia syytöksiä.

– Haastattelussa oli niin paljon väitteitä, että minusta tuntuu, että palatsin on pakko sanoa tähän jotain. Siitäkin huolimatta, että he eivät ole vielä sanoneet mitään, Jobson kommentoi.