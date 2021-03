Meghan uskoo saaneensa kovempaa kohtelua kuin Kate – ”Tyly ja rasistinen ovat eri asioita”

Herttuatar Meghan uskoo hänen tumman ihonsa johtaneen tylyyn kohteluun julkisuudessa.

Herttuatar Meghan sanoi Oprah Winfreyn haastattelussa saaneensa ihonvärinsä takia julkisuudessa tylympää kohtelua kuin herttuatar Kate.

Meghan on naimisissa Britannian prinssi Harryn kanssa, kun Katen aviomies on Harryn isoveli prinssi William.

– Luulen, että huomion määrä oli suurempi sosiaalisen median takia ja koska minä en yksinkertaisesti ollut britti, Meghan sanoi.

Meghan totesi, että Katea kutsuttiin pilkkanimellä ”Waity Katie” eli odottava Katie, koska tämän ja Williamin häitä odotettiin niin pitkään.

– Voin uskoa, että se oli vaikeaa enkä voi kuvitella miltä se tuntui, mutta tämä ei ole sama asia, Meghan painotti.

– Jos joku perheen jäsenistä sanoo tyynesti, että meidän kaikkien on täytynyt tulla toimeen tylyjen juttujen kanssa, tyly ja rasistinen eivät ole sama asia. Sitä paitsi heillä on ollut tiedottajia, jotka puolustavat heitä julkisesti, erityisesti jos he tietävät, että jokin ei ole totta. Niin ei tapahtunut meille.

Meghanin kommentit julkaistiin maanantaina, kun pääosa haastattelusta tuli CBS-kanavalta Yhdysvaltain aikaa sunnuntai-iltana. Asiasta kertoi Daily Mail.