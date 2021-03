Alexi Laihon leski kommentoi omaisia repivää riitaa: ”Taistelen loppuun saakka”

Alexi Laihon lesken mukaan hän haluaisi vain jättää hyvästinsä rakkaalle ihmiselle.

Kitaristi Alexi Laihon hautaamisesta on syntynyt iso riita menehtyneen kitaristin perheen ja tämän laillisen puolison Kimberly Gossin välille. Goss myöntää nyt, että hän on vaatinut uurnan luovuttamista itselleen.

– Syynä on se, että minulta ja Alexin lähimmiltä ystäviltä ryöstettiin mahdollisuus jättää hyvästit hänelle. Haluan hyvästellä hänet, ja koska en voi hyvästellä hänen arkkuaan, haluaisin hyvästellä hänen uurnansa. Taistelen tästä loppuun saakka, sillä se on oikeuteni, Goss kertoo IS:lle.

Laihon sisar Anna Laiho kertoi IS:n haastattelussa maanantaina, että uurnaa ei ole saatu laskettua maahan, koska Gossin asianajaja oli ottanut yhteyttä ja kieltänyt uurnan luovuttamisen hautaustoimistosta.

Goss puolestaan katsoo, että Laihon perhe eväsi häneltä mahdollisuuden osallistua tämän hautajaisiin tammikuun lopussa. Hän kertoo saaneensa tietää hautajaisista vasta usean päivän kuluttua sosiaalisen median välityksellä.

– Se tehtiin selkäni takana, ilman suostumustani, hän sanoo.

Goss kertoo, että tällä hetkellä hänen ainoa toiveensa uurnan laskun suhteen on, että hän voisi järjestää kauniin seremonian, jossa hän voisi jättää Laiholle hyvästit. Hänen mukaansa asiasta on keskusteltu asianajajien välityksellä ja hän on esittänyt toiveensa Alexi Laihon sisarelle.

Laihon sisar myös ihmettelee Gossin päätöstä julkaista tiedot Laihon kuolinsyystä. Sisaren mukaan Alexi halusi pitää eläessään omat terveystietonsa poissa julkisuudesta ja perhe uskoo, että Alexi ei olisi halunnut tällaista keskustelua.

Alexi Laiho tunnettiin maailmankuuluna metallikitaristina.­

Goss päätti julkaista tiedot Laihon kuolinsyystä Instagram-tilillään viime viikolla, sillä hän kokee tärkeäksi tuoda ilmi sen, että Laihon kuolema olisi voinut olla estettävissä. Hän toivoo, että tieto Laihon kuolinsyytä voisi pelastaa muita samalta kohtalolta.

– Toivon, ettei hän kuollut turhaan. Toivon, että tällä voidaan estää se, ettei kenenkään muun tarvitse haudata rakkaitaan ennenaikaisesti.

Laihon omaiset eivät Gossin mukaan kieltäneet häntä kertomasta kuolinsyytä julkisesti.

– He eivät kertoneet toiveistaan minulle. Minä lähetin tiedotteeni asianajajillemme ennen sen julkaisua sekä Alexin muutamille lähimmille ystäville. En saanut vastausta viestiini, eikä minua lähestytty tai minulle kerrottu, ettei tietoja haluta julkistaa.

Riitaa on syntynyt myös Laihon testamentista. Goss on vakuuttunut siitä, ettei testamentti ole lainvoimainen.

Gossin mukaan Laihon kuoleman jälkeen puhjennut riita on tuonut hänelle useita tappouhkauksia. Hän kertoo olevansa lopen uupunut tilanteeseen ja toivovansa sen ratkeavan pian.

Gossin mukaan hän olisi valmis sopimaan kaiken, mikäli saisi järjestää muistotilaisuuden Laihon uurnan äärellä. Lisäksi hän toivoo Laihon siskolta julkista anteeksipyyntöä.

– Tämä on ollut aivan järkyttävää. Ainoa mitä haluan, on surra rauhassa ja kunnioittaa Alexin muistoa.