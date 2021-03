Tom Sjöberg takoi miljoonia liikeideallaan, vaikka paikallinen rouva piti sitä älyttömänä – Seksikeisari-kaupassa kävivät kaikki postimiehistä poliitikoihin

Värikäs elämä pitää sisällään monia eri asioita lain molemmin puolin.

Tom Sjöbergillä on lukuisia liikanimiä aina Rööperin kummisedästä Rööperin ruhtinaaseen. Itse hän mieltää itsensä ”Rööperin katupojaksi.”­

Pornokeisari, kummisetä, Rööperin ruhtinas. Nimiä on monia, mutta monessa on Tom Sjöbergkin ollut mukana 75 vuoden aikana. Mies juhlii synttäreitään tiistaina 9. maaliskuuta.

– Luonnehtisin itseäni lähinnä katupojaksi vain, hän toteaa epäitsekkäästi.

Helsingin Punavuoren (ruots. Rödbergen) kaupunginosassa eli Rööperissä Sjöberg on ikoninen hahmo. Mies on istunut jo vuodesta 1967 asti Iso Roobertinkadulla pornokauppansa Seksikeisarin edustalla.

Pelkkää istuskelemista hänen elämänsä ei kuitenkaan ole ollut.

Jatkosodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien lapsuutta määritti pula lähes kaikesta. Aikuiset kävivät töissä ja lapset leikkivät keskenään.

– Piti nuoresta lähtien selvitä omillaan. Ei tuolloin ollut mitään sosiaalitoimistoa, mistä olisi saanut tukea, ja jos olikin, niin sinne ei kehdattu mennä. Piti selvitä muilla tavoin.

Pornokauppa toimittaa nykyään lähinnä museon ja huoltoaseman yhdistelmää. Takahuoneessa hallituksen koronatoimia ruotimassa Tom Sjöbergin hyvä henkilökohtainen ystävä Kim Elmgren.­

Sjöbergin värikkään bisnesuran ensimmäinen tuottoisa toimi oli trokaaminen eli pimeän viinan myynti kaduilla.

– Ihmiset olivat tuolloin todella alkoholisteja, ja moni osti velaksi korkealla korolla. Alkon viinakortilla taisi saada neljä viinapulloa kuussa. Eihän se mihinkään riittänyt.

– Lestinheitolla tienattiin yhdessä illassa sama summa kuin satamajätkä koko kuussa.

Nykyään Punavuori tunnetaan yhtenä Helsingin kalleimmista asuinalueista. Tuohon aikaan se oli kuitenkin työläisaluetta, joka muistutti enemmän villiä länttä kuin nykyistä monien tuntemaa trendikahviloiden tyyssijaa.

Pimeän viinan myynti tuli tiensä päähän vuonna 1969, kun keskiolutlaki toi oluet elintarvikekauppoihin. Moni oli lähtenyt jo ennen tätä trokaamaan Ruotsiin, niin myös Sjöberg.

– Tuolloin puhuttiin suomalaismafiasta. Meitä pidettiin ihan ammattirikollisina.

Ruotsissa moni alkoi myydä myös huumeita. Usea myyjä alkoi käyttää itsekin ja jäi nopeasti koukkuun. Myös Sjöberg kertoo olleensa lähellä ryhtymistä huumebisnekseen, mutta tuolloinen tyttöystävä halusi hänen pysyvän niistä poissa.

– Perustin sitten pornokaupan Albertinkadulle Pertti Hassisen kanssa. Sen jälkeen putiikki siirtyi Punavuorenkadulle ja vuodesta 1967 lähtien se on ollut tässä missä se nyt on.

Sjöberg kertoo pornolehtien tulleen Suomeen erikoista reittiä.

– Lehdet olivat aluksi osana Ruotsista tullutta jätepaperia. Käytiin joskus kaverin kanssa katsomassa, mitä jätepaperilavat pitivät sisällään ja pornolehtiähän siellä oli.

– Vein niitä sitten myytäväksi yhdelle paikalliselle rouvalle, joka piti ajatusta pornolehtien myymisenä älyttömänä. Nopeasti kuitenkin ihmiset löysivät tuotteet.

Voi siis hyvällä syyllä sanoa Tom Sjöbergin tuoneen pornon Suomeen – tai jos ei tuoneen, niin ainakin aluksi välittäneen sitä.

– Seksikeisarissa kävivät koko yhteiskunnan eri toimijat aina postinjakajasta huippupoliitikkoihin.

Tom Sjöbergin pornokauppa Rööperin seksikeisari on ollut nykyisellä paikallaan Iso Roobertinkadulla jo vuodesta 1967. "Seksikeisari on viimeinen pala vanhaa Rööperiä", vanha herra lataa.­

Tom Sjöbergin nimi voi olla alkoholin ja seksin yhteydessä tuttu Harri Nykäsen tekemästä kirjasta Rööperi: Rikoksen vuodet 1955–2005. Kirjassa ääneen pääsivät niin Sjöberg kuin monet muut vanhan ajan konnat, kuin myös heitä jahdanneet poliisit.

Kirjasta tuli menestys ja sen voi katsoa jossain määrin jopa käynnistäneen true crime -buumin Suomessa. Viime vuosina omat kirjansa ovat tehneet muun muassa edesmennyt Marko Lönnqvist, Nacci Tranberg, Janne Raninen ja Lauri Johansson.

Kirjan pohjalta tehtiin myös elokuva Rööperi, joka oli vuoden 2009 katsotuin kotimainen elokuva.

– Markus Selin on Suomen Orson Welles, nero, Sjöberg kehaisee kyseisen elokuvan tuottajaa ja Solar Filmsin perustajaa.

Rööperin pääosassa Sjöbergiä näytteli Samuli Edelmann. Sjöbergin parasta kaveria Krister Teräsvuorta näytteli Peter Franzén.

Teräsvuori katosi vuonna 1983 ja hänen kohtalonsa on edelleenkin mysteeri. Sjöberg kertoo kuitenkin olevansa lähes varma, kuka ”Krisun” tappoi.

– Krisu jäi huumeisiin koukkuun ja siitä alkoi alamäki. Lopulta velat kasvoivat liian suuriksi ja pahamaineinen Uki Kukkamaa tappoi hänet.

Tom Sjöberg esittää sormustaan, jossa on timantti sekä nimikirjaimet T.S. Sormuksen hän sai ystävältään Krister Teräsvuorelta, joka katosi 1980-luvulla.­

IS kirjoitti vuonna 2017 Nykäsen kirjasta, jossa Sjöberg esitti saman epäilyn. Teräsvuoren ruumista ei koskaan löydetty. Myös Kukkamaa on kuollut. Hän istui vankilassa monista rikoksista, mutta henkirikoksesta häntä ei koskaan tuomittu. Kirjailija Harri Nykänen kertoi kirjan esipuheessa, että kaikki teoksessa mainitut rikokset ovat joko vanhentuneita, niihin osalliset ovat kuolleet tai heiltä on saatu lupa.

Sjöberg on tottunut luopumaan monista ihmisistä, asioista ja materiasta. Mies joutui 1980-luvulla vuodeksi vankilaan salakuljetuksesta. 1990-luvulla verottaja kiinnostui hänen monista erinäisistä bisneksistään.

Hän laskee parhaimpina vuosina omaisuutensa olleen nykyrahassa useiden miljoonien arvoinen. Nyt se kaikki on kuitenkin mennyt, ja mies asuu vuoroviikoin kuopuksensa kanssa.

Perheasioista hän ei halua puhua, mutta myöntää kuitenkin kantavansa huonoa omaatuntoa siitä, että ei ole pystynyt olemaan läsnä isänä lapsien ollessa pieni.

– Olen ollut helvetin huono isä, hän lataa itsekriittisesti.

Verovelkoja hänelle syntyi 1980-luvulla pornon salakuljetuksesta. Verovelat kasvoivat entisestään 1990-luvulla kabareeravintola King’s Kakadusta sekä ammattilaisnyrkkeilytalli King’s Tallista.

King’s Kakadu oli lama-ajan tuote, missä ihmisille seuraa pitivät vähäpukeiset naiset sekä maailmanluokan tähdet.

– Kun joku maailmantähti esiintyi Suomessa, niin kävimme keikan jälkeen hakemaan limusiinilla tähden meille esiintymään sekä nauttimaan illasta.

Sjöberg luettelee King’s Kakadussa esiintyneen muun muassa Bryan Adamsin, Nancy Sinatran, Toton sekä Village Peoplen.

Eksyipä King’s Kakaduun myös Suomen vierailullaan Suomen-syöjänä tunnettu äärikansallinen venäläispoliitikko Vladimir Žirinovski. Sjöberg muistelee, että Žirinovskin vierailu vähäpukeisten tyttöjen seurassa uutisoitiin aina Yhdysvaltoja myöten.

King’s Talli taas järjesti 20 vuoden aikana kaikkiaan 40 ammattilaisnyrkkeilyiltaa. Legendaarisimpiin tapauksiin kuuluivat Tony Halmeen ja Jukka Järvisen kohtaamiset.

– Vuonna 2000 Mike Tysonin piti tulla myös, mutta se kaatui lopulta viime hetkellä, Sjöberg harmittelee.

Viime vuodet Sjöberg on viettänyt hiljaiseloa. Ennen tuottoisa pornobisnes on vain muisto nykyisenä digiaikana.

Silti monet ihmiset löytävät tiensä Iso Roobertinkatu 38:aan.

– Eihän täällä kauppa enää juuri käy, mutta ihmiset tulevat tänne muistelemaan vanhoja aikoja, jolloin maailma oli mallillaan.

Sjöberg kertoo myös nuoremman polven käyvän kaupassaan kuuntelemassa tarinoita entisaikojen gangstereista ja lestinheitosta.

Seinillä roikkuu erinäisiä lööppejä ja kuvia muistuttamassa suuruuden päivistä.

Sjöberg kertookin kaupan hoitavan nykyään enemmänkin yhdistettyä museon ja huoltoaseman virkaa.

– Täällä keskustellaan päivän polttavista asioista ja ruoditaan ankarasti maan nykytilaa.

Sjöberg kertoo harkinneensa viime eduskuntavaaleihin osallistumista, mutta päätti kuitenkin olla lähtemättä kisaamaan paikasta Arkadianmäellä.

Aina silloin tällöin putiikkiin eksyy myös oikeita asiakkaita ostoksille. Kuvassa oleva nuori herra on pian kuvan ottamisen jälkeen onnellinen King's Sex-paidan omistaja.­

Sen suurempia unelmia miehellä ei tulevaisuuden suhteen ole. Hän haluaa kasvattaa tyttärensä kelpo kansalaiseksi ja kertoo suunnitelmissa olevan mahdollisesti muutto ulkomaille, kun tytär itsenäistyy.

– Haluan muuttaa Sisiliaan ja juoda grappaa auringonlaskussa sikari huulilla, Rööperin kummisetä hymähtää mystisesti.

Koronavirus ei miestä pelota. Hän kertoo, ettei kauppa juuri käynyt ennen virustakaan. Hän myöntää omaavansa vahvat mielipiteet siitä, miten koronavirustilanne on Suomessa hoidettu.

– Parempi etten sano tästä asiasta mitään, Sjöberg naurahtaa ja kertoo saaneensa ensimmäisen rokotteen tiistaina, päivää ennen syntymäpäiväänsä.

Maan nykyisille päättäjille Tom Sjöbergillä on yksi toive.

– Älkää unohtako ikäihmisiä, he ovat tämän maan uudelleenrakentaneet sotien jälkeen, Sjöberg lataa 75 vuoden elämänkokemuksella.

Tom Sjöberg kertoo olevansa vain Rööperi katupoika, mutta useimmat mieltävät hänet Rööperin kummisedäksi. Taustalla lööppi venäläispoliitikko Vladimir Žirinovskin vierailusta King's Kakadussa.­

Pornokeisari ja nyrkkeilypromoottori King’s Kakadussa vuonna 1995.­

Lokakuussa 2000 Tony Halme ja ranskalainen Yacine Kingbo kohtasivat King’s Tallin järjestämässä NBA-liiton raskaansarjan mestaruusottelussa Helsingissä. Keskellä Tom Sjöberg. Ottelussa Kingbo tyrmäsi Halmeen toisessa erässä.­

Aleksi Mäkelän ohjaama Rööperi oli vuoden 2009 katsotuin kotimainen elokuva. Samuli Edelman (oik.) oli Tom Sjöbergin roolissa.­