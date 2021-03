Archie Cruz haastoi tappeluun, nimitteli alatyylisesti ja vitsaili huumausaineista YouTubessa – selittelee nyt videota: ”Kuningas Alkoholi otti vallan”

Archie Cruz pahoittelee Instagram-tilillään asioita, joita hän sanoi YouTuben suorassa lähetyksessä sunnuntaina.

Parhaillaan Selviytyjät Suomi -ohjelmaa tähdittävät Archie Cruz ja Kristian Heiskari aloittivat hiljattain yhteisen keskusteluohjelman Heiskarin YouTube-kanavalla. Kaksikon ohjelma kantaa nimeä Lainsuojattomat ja sitä kuvaillaan kanavalla näin:

– Kansainvälisen rokkarin ja kaljaan menevän koko kansan sekatyömiehen vapaamuotoinen keskusteluohjelma, josta on lupa pahoittaa mielensä. Toksinen, maskuliininen ja täysin omalla vastuulla, kuvauksessa todetaan.

Ohjelman ensimmäinen jakso julkaistiin suorana lähetyksenä sunnuntaina päivällä, ja se onnistui heti ilmestyessään aiheuttamaan suurta hämmennystä katsojien keskuudessa. YouTube-lähetyksessä Cruz muun muassa vitsaili kärkkäästi Tuure Boeliuksen kustannuksella.

Archie Cruz kertoi lähetyksessä odottaneensa uuden Moonchild -singlensä yltävän parempiin myynti- ja kuuntelulukemiin, mutta totesi samalla keskittyvänsä musiikin sijaan mieluummin ”viinaan, huoriin ja huumeisiin”. Asiasta kertoi ensin Kaaoszine.

Cruz myös haastoi Santa Cruz -yhtyeen entisen kitaristin Joonas Parkkosen tappeluun ja nimitteli häntä. Cruzin mukaan hän on edelleen kansainvälisen luokan rocktähti, ja hän halusi todistaa sen tappelemalla.

Heiskari kieltäytyi lähetyksessä kommentoimasta aihetta. Hän myös yritti toppuutella Cruzin sanomisia ja pyysi tätä miettimään kielenkäyttöään suorassa lähetyksessä.

Cruz jatkoi siitä huolimatta värikästä puhettaan. Hän haistatteli lähetyksen katsojille, kertoi naisseikkailuistaan ja totesi olevansa samalla tasolla kuin AC/DC. Cruz myös vitsaili lähetyksessä soittavansa ”plugilleen”, joka tarkoittaa arkikielessä huumediileriä.

Cruz nautti lähetyksen aikana alkoholia ja kertoi olleensa juhlimassa edellisenä iltana.

Suora lähetys oli katsottavissa tallenteena YouTubessa vielä sunnuntai-iltana, mutta sittemmin video on poistettu. Maanantaina Cruz riensi pahoittelemaan sanomisiaan sosiaalisessa mediassa.

– Pieni väliintulo eiliseen YouTube-liveen liittyen: käyttäydyin asiattomasti teitä kaikkia katsojia kohtaan, sekä tein itsestäni taas täysin pellen. Täten video on nyt poistettu ja haluun välittää kaikille teille pahoittelut joita käytökseni loukkasi, se ei ollut tarkoitukseni. Huumorintajuni saattoi mennä skidisti over the limit. Toivottavasti, ette kuitenkaan ota kaikkea niin tosissaan. It’s entertainment, toisesta sisään ja toisesta ulos, Cruz kirjoitti Instagram-tilillään.

– Vanha ystäväni Kuningas Alkoholi otti vallan ja loppu on historiaa. Vielä erityisesti haluan sanoa, että olen erittäin pahoillani mitä lauoin Joonas Parkkosesta, ja se oli todella ala-arvoista, sorry Johnny u know I love you. Tsemppiä kaikille maanantaihin ja mennään eteenpäin. Peace, hän päätti kirjoituksensa.

Archie Cruz ei ole aiemminkaan säästynyt kohuilta. Cruz joutui myös pari vuotta sitten myrskyn silmään, kun hänen luotsaamansa Santa Cruz -yhtye hajosi kesken Amerikan-kiertueen. Tuolloin yhtyeen fanit epäilivät, että syy välirikkoon oli Kuosmasen käytöksessä.

Viime keväänä Cruzin ja hänen amerikkalaisen kihlattunsa Katelynin suhde puolestaan päättyi myrskyisissä merkeissä. Parin yllätyseron jälkeen Katelyn julkaisi Instagram-tilillään kovia väitteitä Archien käytöksestä ja siitä, miten rokkari tuhosi ennen Suomeen lähtöään hänen kotinsa Los Angelesissa.

Archie Cruz on aikaisemmin kertonut sosiaalisessa mediassa olleensa eron jälkeen kolme viikkoa vieroitushoidossa. Hän julkaisi toukokuussa 2020 Instagramissa kirjoituksen, jossa hän kertoi aikovansa keskittyä mielenterveyteensä ja fyysiseen hyvinvointiinsa.