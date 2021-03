Alexi Laihon hautaamisesta iso riita – sisko kertoo perheen piinasta

Perheen mukaan leski julkaisi Alexi Laihon kuolinsyyn omin lupinensa vastoin heidän ja muun lähipiirin tahtoa.

Joulukuussa 41-vuotiaana kuolleen Alexi Laihon viimeisestä leposijasta ja kuolinsyyn julkistamisesta on noussut riita.

Laihon lähipiiri ei ole esiintynyt julkisuudessa kitaristin kuoleman jälkeen, mutta nyt Laihon sisko Anna Laiho rikkoo hiljaisuuden. Hän kertoo omaisten toivoneen, että he saisivat käsitellä kuolemaa rauhassa ilman julkisuutta.

– Tilanne on kuitenkin mennyt tähän pisteeseen, joten on hyvä, että myös me saamme äänemme kuuluviin.

Laiho viittaa veljensä lesken Kimberly Gossin julkisiin ulostuloihin, joista moni ei hänen mukaansa kestä päivänvaloa.

– Kun Alexi oli elossa, hän oli ihan hiljaa, mutta päivä kuoleman jälkeen alkoi ilmestyä vanhoja heilastelukuvia. Se oli epäkunnioittavaa meitä kohtaan ja Australian perhettä kohtaan.

Laihon perhe ei hyväksy sitä, että Goss julkisti Laihon kuolinsyyn heidän pyynnöistään huolimatta. Perheen ja ystävien kanta oli tehty Gossille selväksi useaan otteeseen, mutta tämä päätti julkaista kuolinsyyn siitä huolimatta.

– Eläessään Alexi halusi pitää omat terveystietonsa poissa julkisuudesta, joten uskomme, että hän ei olisi toivonut tällaista keskustelua, joka asiasta on noussut, Anna Laiho sanoo.

Käytännössä parin avioliitto oli olemassa ainoastaan paperilla, eivätkä he ole edes tavanneet toisiaan 2000-luvun puolenvälin jälkeen. Anna Laihon mukaan pari meni naimisiin vuonna 2002 lähinnä siksi, että Goss saisi oleskeluluvan Suomeen. IS on saanut väitteelle tukea myös muista lähteistä.

Anna Laiho on joulukuussa kuolleen laulaja-kitaristi Alexi Laihon isosisko.­

Alexi Laiho haki avioeroa vielä samana vuonna, mutta Goss ilmoitti tällöin ottavansa puolet Laihon omaisuudesta, minkä jälkeen Laiho veti avioeropaperit takaisin, Anna Laiho kertoo.

– Tilalle hän teki avioehtopaperit, joihin Kimberly vuosien varrella lupasi useasti laittavansa nimensä. Minusta vaikuttaa siltä, ettei hänellä ollut mitään todellista aikomusta.

Anna Laiho kertoo, että asia vaivasi hänen veljeään. Alexi puhui siitä vuosien varrella perheensä ja ystäviensä kanssa.

– Hän toivoi, että ero olisi saatu hoidettua ystävinä niin, ettei hänelle olisi tullut hirveää määrää tasinkoa maksettavaksi. Kimberly ei suostunut ja hän oli siitä tosi vihainen.

– Aina kun Kimberly tuli puheeksi, Alexin kommentit olivat painokelvottomia. Hän ei koskaan sanonut minulle mitään positiivista Kimberlystä. Kaikista muista entisistä kumppaneistaan hän puhui aina lämpimään ja kunnioittavaan sävyyn.

Vastaavaa ovat kertoneet myös muut Ilta-Sanomien haastattelemat Laihon hyvin tunteneet henkilöt. Gossin esittämät väitteet heidän ystävyydestään ovat liioiteltuja, Anna Laiho sanoo.

– En ole tietenkään Alexin viestejä lukenut, mutta sen perusteella, mitä Alexi itse puhui minulle Kimberlystä, he eivät olleet läheisiä.

Anna ja Alexi Laiho viettämässä jouluaattoa vuonna 2020.­

Alexi Laiho aikoi kiertää asian tekemällä testamentin jo vuosia sitten. Siinä hän toteaa viimeisen tahtonsa olevan, että kaikki hänen omaisuutensa annetaan kuoleman jälkeen hänen vanhemmilleen. IS on nähnyt testamentin ja virkatodistuksen, jossa varmistetaan se, että Laiholla ei ollut lapsia.

Anna Laihon mukaan Goss ei ole suostunut allekirjoittamaan testamentin tiedoksiantoa.

– Perheemme toivoo, että hän tekisi yhteistyötä, varsinkin kun julkisesti väittää niin tekevänsä.

Viimeisenä niittinä perheen ja Kimberly Gossin välille on noussut valtava riita kitaristin hautajaisista. Perheelle oli alusta asti selvää, että hautajaiset pidettäisiin vain lähipiirin kesken.

Meille tuli täytetä yllätyksenä, kun Kimberly yhtäkkiä halusikin osallistua hautajaisjärjestelyihin.

– Perheemme ei halunnut häntä mukaan jo siitä syystä, että hän ei ole ollut mukana Alexin elämässä 20 vuoteen. Lisäksi heidän seurustelusuhteensa oli todella riitaisa ja Alexi kärsi sen aikana mielenterveysongelmista.

Perhe piti yksityiset hautajaiset tammikuun lopussa, mutta Laihon tuhkia ei ole vieläkään laskettu hautaan.

Kun uurna olisi pitänyt saada laskettua, Anna Laiho sai puhelun hautaustoimistosta. Gossin asianajaja oli ottanut yhteyttä ja kieltänyt uurnan luovuttamisen. Goss haluaa, että se luovutetaan hänelle, Anna Laiho kertoo.

– Olimme katsoneet Malmin hautausmaalta kauniin paikan, jonne mahtuisi iso hautakivi. Goss oli sitä mieltä, että Alexi tulee haudata Hietaniemeen, vaikka siellä ei ole tilaa kuin muistolaatalle muiden laattojen joukossa. Taiteilijakukkulakin on täynnä.

Perhe ja Goss ovat yrittäneet neuvotella asiasta asianajajien välityksellä. Perhe on esimerkiksi ehdottanut, että Goss voisi pitää oman muistotilaisuutensa uurnan läsnäollessa, mutta Goss ei ole suostunut.

IS on nähnyt asianajajien välistä viestinvaihtoa. Viestinvaihdosta käy lisäksi ilmi muun muassa se, että Goss olisi halunnut muuttaa Laihon asuntoon.

– Ihan kuin äidille ja isälle ei olisi tarpeeksi siinä, että heidän poikansa on kuollut. Sitten 20 vuoden takaa tuleekin joku, joka ei ole ollut missään tekemisissä heidän kanssaan, ja estää heitä laskemasta poikaansa hautaan.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Kimberly Gossia kommentoimaan artikkelissa esitettyjä väitteitä.