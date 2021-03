Herttuatar Meghan ja prinssi Harry odottavat tyttöä – paljastivat merkittävän seikan perheen tulevaisuudesta

Herttuapari odottaa toista lastaan. He paljastivat, etteivät aio näillä näkymin hankkia enempää lapsia.

Sussexin herttuapari on paljastanut tuoreessa kohuhaastattelussa toisen lapsensa olevan tyttö. Daily Mailin mukaan onnelliset prinssi Harry ja herttuatar Meghan paljastivat pienokaisen lasketun ajan olevan kesällä.

Prinssi Harry sai kertoa ilouutisen haastattelija Oprah Winfreylle.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että mahtavaa. Olen vain todella kiitollinen. Jo yhdenkin lapsen saaminen oli mahtavaa, saati sitten kahden, Harry iloitsi.

Herttuaparin perheeseen kuuluvat pian 2-vuotias esikoispoika Archie sekä kaksi koiraa.

– Meillä on poika ja pian tyttö, mitä enempää voi edes pyytää? Meillä on nyt perhe koossa, meitä on neljä ja kaksi koiraa, Harry pohti.

Harry ja Meghan paljastivat samalla, etteivät he aio näillä näkymin hankkia enempää lapsia.

– Kaksi riittää, herttuatar totesi prinssin nyökkäillessä vieressä.

Herttuapari kertoi perheenlisäyksestään ystävänpäivänä.