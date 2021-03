Lola Odusoga matkusti Kanarialle ja alkoi saada kammottavia viestejä vartalostaan – tuntematon tivasi painoa ja haukkui valaaksi

Lola Odusoga jakoi Instagramissa lukuisia törkyviestejä, joita hänelle alkoi tulvia sen jälkeen kun hän kertoi olevansa töissä Kanarialla.

Lola Odusoga on yksi Paratiisihotellin kuvauksiin Kanarialle matkanneista. Nelonen tiedotti aiemmin tällä viikolla, että ohjelman uutta tuotantokautta kuvataan parhaillaan Gran Canarialla. Odusoga työskentelee ohjelman tuotannossa ja lensi siksi muun tuotantoryhmän kanssa sarjan kuvauspaikalle tällä viikolla.

Lauantaina Odusoga paljasti Instagram-tilinsä Stories-osiossa, että joillekin hänen työmatkansa oli ollut liikaa. Odusoga julkaisi kuvakaappauksia lukuisista kommenteista, joita hänelle oli tulvinut Instagramissa. Tuntemattoman ihmisen lähettämissä viesteissä Odusogaa kritisoitiin rajusti.

– Jollain oli tänään paha päivä. Ja se päivä jatkui... ja jatkui, Odusgoa kirjoitti Instagramissa jakaessaan yhä useampia saamiaan viestejään.

Odusogan saamissa kommenteissa mentiin henkilökohtaisuuksiin ja arvosteltiin häntä ja hänen vartaloaan suorasanaisesti. Viesteissä haukuttiin Odusogaa ”pulleaksi” ja hänen tatuointejaan rumiksi.

– Ylipainoinen Odusoga on sitä mieltä, että on ok syödä enemmän kuin kuluttaa ja mitään koronavirusta ei ole olemassakaan. Pitää mennä Kanarialle, eräässä Odusogan jakamassa viestissä luki.

Viestien lähettäjä tivasi Odusogalta hänen painoaan ja liikuntatottumuksiaan. Niissä myös kyseltiin halventavaan sävyyn hänen vaatekoostaan ja haukuttiin häntä valaaksi. Karmivaa tekstiä tulvi Odusogalle viesti toisensa perään.

Odusoga kuittasi viestit viileästi toteamalla, miten surullista niiden suoltaminen hänen mielestään on.

– Surullisia hommia, kun pitää jaksaa oksennella julkkisten tileille pahaa oloaan, hän kirjoitti viestit jaettuaan.

Odusoga julkaisi tilillään myös meemin, jossa todettiin vapaasti suomennettuna, etteivät tyttöjen vartalot olleet vastuussa poikien ajatuksista.

Odusoga on saanut vastaavia törkyviestejä aiemminkin. Tammikuussa hän kertoi saaneensa karua palautetta Instagramissa julkaistuaan siellä uimapukukuvan.

Miss Suomena tunnetuksi tullut Odusoga on työskennellyt Paratiisihotellin lisäksi viime aikoina myös muun muassa Temptation Islandin tuotantotiimissä.